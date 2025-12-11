A Rangers ellen hátrányból felállva győzött, és továbbjutott a Ferencváros az El-alapszakaszban

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ

FERENCVÁROSI TC–RANGERS FC (skót) 2–1 (1–1)

Budapest, Groupama Aréna, 19 567 néző. Vezette: Anasztasztiosz Papapetru (Trifon Petropulosz, Jordanisz Aptoszoglu) – görögök

FTC: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Ötvös (Zachariassen, 74.) – Makreckis, Tóth A., Kanikovszki (Júlio Romao, 83.), O'Dowda (Cadu, 83.) – Yusuf (L. Joseph, 74.), Varga B. (Pesics, 90.). Vezetőedző: Robbie Keane

RANGERS: Butland – Tavernier (Aasgaard, 74.), Fernandez, Djiga, Aarons (D. Sterling, 58.) – Barron, Raskin – Danilo Pereira (F. Curtis, 67.), Meghoma, Gassama (M. Moore, 58.) – Miovszki (Chermiti, 67.). Vezetőedző: Danny Röhl

Gólszerző: Ötvös (45+5.), Varga B. (72.), ill. Miovszki (27.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

A skót szurkolókat nem zavarta a hideg. A Rangers ultrái a kiábrándító idei szereplés ellenére is elkísérték a csapatot Budapestre, és ha már itt voltak, kora délután megszállták a belvárosi vendéglátóhelyeket. Noha annyian nem voltak, mint néhány héttel ezelőtt az Írország elleni vb-selejtezőre (2–3) ideérkező írek, de a skótok sem hazudtolták meg önmagukat. Daloltak, kiabáltak, karonfogva vonultak a centrum főutcáin. A jelek szerint spóroltak is az erejükkel, estére is maradt bennük szufla, a szénhidrátveszteséget pedig finom magyar sörrel pótolták. Ha a Groupama Aréna vendégszektora zsúfolásig nem is telt meg, sok hely nem maradt üresen. A skótokat két régi vágású csuklós busszal fuvarozták a stadion számukra fenntartott bejáratáig, és a járgányról leszállva bizony akadt köztük skótszoknyás fiatalember, aki a helyszínen próbált jegyet venni – természetesen sikertelenül. A hangulatot megalapozták a vendégek, de az igazi tempót a ferencvárosiak diktálták.

A lelátón és a pályán is.

Noha azt túlzás lenne állítani, hogy a Ferencváros nyomban kapujához szögezte volna riválisát, az első félidőben érezhető volt, az FTC jelenleg – bármilyen különös is leírni – jobb csapat a Rangersnél. Többet birtokolták a labdát a hazaiak, több helyzetet alakítottak ki, többször jutottak el a tizenhatosig, úgy tűnt, csak idő kérdése, mikor szerezhetik meg a vezetést. Éppen ezért érte a Ferencvárost hidegzuhanyként a skót gól, a 27. percben az MTK Budapest korábbi játékosa, Bojan Miovszki továbbította akrobatikus mozdulattal a labdát Gróf Dávid kapujába. Az északmacedón támadó 2022-ben éppen az Üllői úton játszotta utolsó magyarországi mérkőzését, akkor 3–0-ra megnyert találkozón góllal búcsúzott Budapesttől, most góllal tért vissza. Mesteri találata után rövid ideig bízott benne a Groupama Aréna lelátóján üldögélő több ezer FTC-szurkoló, hogy a játékvezető les címén nem adja meg a gólt, ám a találatot a VAR érvényesnek ítélte, így a Ferencvárosnak hátrányból kellett nekirugaszkodnia a szünetig hátralévő időszaknak.

És jött is a Fradi-gól!

Igazságtalan lett volna, ha a Rangers vonul előnnyel pihenőre, a magyar csapat ráadásul szép akcióból egyenlített. A középhátvéd létére előretörő Ibrahim Cissé remekül lódult meg a skótok kapujának irányába, a támadáshoz való fellépése láthatóan üzemzavart okozott a Rangers hátsó alakzatában, az utóbbi időben remek formába kerülő – a bajnokságban a Kisvárda ellen csütörtökön és vasárnap is tizenegyesből a kapuba találó – Ötvös Bence egyenlített. Fontos találat volt ez, hiszen az első félidő ráadásában született, így a lelki előny nem a vendégeket, hanem az FTC-t segítette.

Amiben bízhatott a Ferencváros, az a skótok gyenge védekezése volt, hiszen a két alapembernek számító belső védő, a sérült John Souttar és Derek Cornelius távollétében meglehetősen bizonytalannak tűntek a vendégek. A második félidőt ennek szellemében kezdte az FTC, próbálta a maga javára fordított lelki előnyt kihasználni, és rögtön támadásba lendült. Továbbra is a zöld-fehérek birtokolták többet a labdát, elöl Varga Barnabás és Yusuf Bamidele kereste a rést a pajzson, próbálta lerázni magáról a körülöttük tornyosuló kék mezes hátvédeket. A Ferencvárosnak – ahogy az elmúlt időszakban többször is – ekkor még a jobb oldala volt veszélyesebb, ott futott a több akció, Cebrail Makreckis energiát nem kímélve száguldozott fel és alá. Érdekes volt megfigyelni azt is, hogy a pálya belső részén a két magyar középpályás, Tóth Alex és a gólt szerző Ötvös Bence felváltva léptek hátrébb a védősor elé, hogy összeszedjék és rögtön el is osztogassák a labdákat. Aligha volt előre megbeszélve, mikor kin van a sor, mégis remek összhangban mozogtak, ha egyikőjük magához ragadta a kezdeményezést, a másik rögtön háttérbe vonult. Tóth Alex a vezér szerepét is magára vállalta, heves kézmozdulatokkal nyugtatta társait, 25 perc hátra volt még ekkor az összecsapásból, jelezte, nem érdemes kapkodni, lesz még helyzete a csapatnak.

A 73. percben aztán jött Varga Barnabás már-már menetrendszerű gólja, mondani sem kell, a csatár fejjel talált a kapuba. Hogy a Rangers védői merre jártak Callum O’Dowda bal oldali beadásánál, az legyen a vendégek gondja, Varga Barnabás senkitől sem zavartatva bólinthatott a skót kapuba, elnézve idei formáját, az lett volna inkább meglepő, ha ilyen szituációból nem szerez gólt. A Ferencváros a hajrának tehát már előnnyel vághatott neki, Robbie Keane vezetőedző frissített is a csapatán, érkezett Kristoffer Zachariassen és Lenny Joseph. A Groupama Aréna lelátója nem sokkal a vezetés megszerzése után zöldbe borult, a régi szép időket idézve a szurkolók magasba tartott sálakkal énekeltek, és az azt követő sálpörgetés sem maradhatott el, ezt a látványt talán még a Rangers szüntelenül éneklő drukkerei is megcsodálták. Az FTC az előny birtokában sem vett vissza a tempóból, láthatóan nem szeretett volna abba a hibába esni, hogy magára húzza ellenfelét. Az oldalvonal mellett (végig) álldogáló Robbie Keane is heves kézmozdulatokkal intette támadásba játékosait, akik közül néhányan láthatóan alaposan kifutották magukat az utolsó tíz percre. Alighanem a szakmai stáb is érezte ezt, újabb rutinos futballistákkal frissített a csapaton, és ekkor már a szélen futballozók is gyakrabban visszazártak a három belső védő mellé. Az utolsó percekben Gróf Dávidnak kellett résen lennie, a kapusnak alaposan meg kellett nyúlnia, hogy a bal alsó sarok elől kitenyerelje a labdát, de a Ferencváros ezzel (is) megtartotta előnyét, és újabb győzelmet ért el a nemzetközi kupában.

A zöld-fehérek a Rangers elleni 2–1-es sikerrel búcsúztak a 2025-ös esztendőben a nemzetközi porondtól, az alapszakaszból hátralévő két mérkőzését januárban játssza a csapat: 22-én hazai környezetben a görög Panathinaikosz, 29-én idegenben az angol Nottingham Forest lesz az ellenfele. A Ferencváros alaposan kitett magáért idén Európában, hat mérkőzés után veretlen, négy győzelme mellett két döntetlenje van. A 14 szerzett pont még nem tudni, elég lesz-e ahhoz, hogy a csapat egyenes ágon bejusson az Európa-liga legjobb 16 együttese közé, de a forduló többi mérkőzésének eredménye miatt a legjobb 24 között már biztos a helye, így továbbjutott az egyenes kieséses szakaszba.

