Callum O'Dowda: Varga Barnabást nem nehéz megtalálni beadásokkal

Gróf Dávid, a Ferencváros kapusa a könnyeivel küszködve értékelt a lefújás után az M4 Sportnak: „Megmondom őszintén, meghatódtam, mert másfél évvel ezelőtt nem gondoltam volna, hogy nemzetközi kupameccsen védhetem a Ferencváros kapuját. Szerintem Isten is velem volt, mert hogy a hajrában miként sikerült a kapura tartó lövést védenem, nem tudom… Csak az a fontos, hogy nyertünk.”

„Fontos pillanatban egyenlítettem az első félidő végén, talán a legjobbkor, hiszen már a középkezdésre sem jutott idő – mondta az első FTC-találatot jegyző Ötvös Bence. – A gól nagy lökést adott nekem és a csapatnak, így a második félidőben már az történt a pályán, amit elterveztünk. A skótok gólja után tudtuk, hogy jönnek majd a lehetőségek, és a szünetet követően is ezt éreztük, aztán jött Varga Barni és a fejese. (...) Jól felkészültünk belőlük, ők is próbáltak játszani, kivitték a szélre a labdát, így aztán ott kezdtük a letámadást. Néhányszor eljöttek a szélen, de szerencsére nem volt nagyobb gond, úgyhogy azt gondolom, ült a taktika.”

A második hazai gólnál az asszisztot kiosztó Callum O'Dowda is értékelte a mérkőzést: „Tudtuk, milyen minőséget képvisel a Rangers az átmenetekben, így is szerezte a gólját. Bence egyenlítése a lehető legjobbkor jött, ezután a második félidőben sokkal energikusabban álltunk bele a játékba. Barni elképesztően fejel, amint megláttam, hogy ott van a tizenhatoson belül, már íveltem is felé a labdát. Őt nem nehéz megtalálni beadásokkal, nemzetközi szinten is kiemelkedő képességű csatár, ez nem is lehet kérdés. Nagyon örülök a győzelemnek, hiszen kemény ellenfelünk volt, amelynek remek képességű játékosai vannak.”

„Inkább a mi akaratunk érvényesült a pályán, jobban játszottunk, mint az ellenfél – nyilatkozta a győztes gólt szerző Varga Barnabás. – Igaz, megszerezték a vezetést egy vitatható szituációban – nem tudom, les volt-e, de mindegy is –, majd a legjobbkor egyenlítettünk a félidő utolsó percében, így mindig jó bemenni az öltözőbe. Változtatni nem nagyon kellett a szünetben, mert amit elterveztünk, működött, szóval próbáltunk ugyanúgy játszani, és szerencsére jött a második gól, amivel megnyertük a meccset.”