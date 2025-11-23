Erste Liga: három góllal vezetett a Dunaújváros, mégis kikapott a Brassótól

JÉGKORONG ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK–CORONA BRASOV (romániai) 4–5 (1–1, 3–1, 0–3)

Székesfehérvár, 187 néző. Vezette: Juhász, Árkovics, Kovács P., Magyar

DAB: SZÜCS – Szécsi, Pozsár / MIKULOVICS (1), VUOKSIALA (1) / Kugyin, Balázsi (1) / Bánki – ASZKAROV 1, Zohovs, Jarulin 1 / Popovics, Zorin, Szubotics (1) / Pinczés, CSEH 1, Csémi (1) / VADÓCZ 1 (1), Kuminka. Edző: Hetler Ádám

BRASOV: TŐKE – Bors (1), Molnár Zs. / BORISZENKO 1 (1), Payne / Farkas T., Gecse – ZAGIDULLIN 1 (1), WELSH 1, D. LEVIN 1 (1) / Kóger (1), Részegh T., Van Wormer 1 / Rokaly-Boldizsár, Wong, M. Levin / Kovács Előd, Gajdó, Filip. Edző: Strenk Hunor

Kapura lövések: 35–44

Emberelőny-kihasználás: 4/0, ill. 3/0

MESTERMÉRLEG

Hetler Ádám: – Sajnos kijött, hogy fiatal a csapatunk, nincsenek harminc év fölötti játékosaink, akik egy kis nyugalmat tudtak volna adni. Két harmadon keresztül ült a taktikánk, vezettünk négy-egyre is, jobban kellett volna menedzselnünk az eredményt.

Strenk Hunor: – Nem kezdtünk rosszul, korán vezetést is szereztünk, a következő huszonöt percben viszont egyáltalán nem azt csináltuk, amit megbeszéltünk. Tudtuk, hogy a DAB a visszatámadásokra játszik, ehhez képest teljesen az ellenkezőjét tettük annak, amit kellett volna. Annak viszont örülök, hogy megvolt az erőnk a fordításhoz.

Tudósított: SZENTIMREY TAMÁS

DVTK JEGESMEDVÉK–GYERGYÓI HK (romániai) 2–0 (0–0, 0–0, 2–0)

Miskolc, 1025 néző. Vezette: Máhr-Stumpf, Tóth Renátó, Kolláth, Szabó D.

DIÓSGYŐR: TÓTH K. – CSOLLÁK (1), KÄRMENIEMI (1) / SZIRÁNYI (1), Szathmáry 1 / Vokla, Szalay / Szabóky – Tóth Gergő, DOYLE 1 (1), Pineo / Makai, Kinloch, Marklund / Czecze, Csiki, Lövei / Trajcsik, Farkas M. Edző: Láda Balázs

GYERGYÓ: RINNE – Haaranen, Williams / Mesikämmen, Fejes / Raymond, Imre P. / Sándor B. – Vincze P., Császár, Bodó / Orban, Gerads, Sárpátki / Ambrus G., Tranca, Szigeti / Sándor-Székely, Csiszer, Ravasz. Edző: Markus Juurikkala

Kapura lövések: 28–22

Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill., 2/0

MESTERMÉRLEG

Vas János (másodedző): – Technikás és jó csapat a Gyergyó, de felvettük a ritmust, gyorsan korcsolyáztunk és szinte hibátlanul jégkorongoztunk. A teljes csapat érdeme a siker, ráadásul kimagasló volt a kapusteljesítményünk.

Markus Juurikkala: – Ezúttal a jobban és eredményesebben játszó csapat nyert. Szerzett gól nélkül nem volt esélyünk a sikerre.

Tudósított: KOLODZEY TAMÁS

BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC–SC CSÍKSZEREDA 5–1 (1–1, 3–0, 1–0)

Budapest, Vasas Jégcentrum, 387 néző. Vezette: Nagy A., Dósa, Varjú, Varjú-Bartal

BJA HC: KISS D. – Varga A., Szabó B. (1) / Pozsgai, Riha 1 / Boros, Szabó Dániel – HONEJSEK (3), Nagy G. (1), SCHLEKMANN 2 (1) / Turbucz 1, Keresztes, Molnár B. / Nédasi, Novotny (1), V. Razumnjak 1 / Zimányi, Weidemann, Banga (1). Edző: Kangyal Balázs

CSÍKSZEREDA: Onodi (Buda) – MacEachern, Láday, / Salló, Ahola / Kovács E., Kristó / Both – Péter B. (1), Gymer (1), Becze / Antal, Reisz, Petryk 1 / Fodor Cs., Silló, Dolezal / Kedves, Rokaly N., Bíró. Edző: Peteris Skudra

Kapura lövések: 35–27

Emberelőny-kihasználás: 5/2, ill. 3/1

MESTERMÉRLEG

Kangyal Balázs: – A meccs elején kimondottan nagy volt a tempó, gyors gólváltás után hatékonyabbak és fegyelmezettebbek lettünk taktikailag. Akiket kritizáltam a közelmúltban, azokon láttam, hogy küzdenek, változtattak a játékukon. A győzelmek akkor jönnek, amikor megérdemeljük, a legfontosabb a három pont.

Peteris Skudra: – Ezúttal sem tudtuk meghálálni a minket támogató szurkolók odaadását győzelemmel. Látványos mérkőzés volt, jobban játszottunk, mint legutóbb, de apróságok döntöttek, például, hogy feleslegesen szabálytalankodtunk az ellenfél harmadában néhányszor.