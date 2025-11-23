Erste Liga: három góllal vezetett a Dunaújváros, mégis kikapott a Brassótól
JÉGKORONG ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ
DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK–CORONA BRASOV (romániai) 4–5 (1–1, 3–1, 0–3)
Székesfehérvár, 187 néző. Vezette: Juhász, Árkovics, Kovács P., Magyar
DAB: SZÜCS – Szécsi, Pozsár / MIKULOVICS (1), VUOKSIALA (1) / Kugyin, Balázsi (1) / Bánki – ASZKAROV 1, Zohovs, Jarulin 1 / Popovics, Zorin, Szubotics (1) / Pinczés, CSEH 1, Csémi (1) / VADÓCZ 1 (1), Kuminka. Edző: Hetler Ádám
BRASOV: TŐKE – Bors (1), Molnár Zs. / BORISZENKO 1 (1), Payne / Farkas T., Gecse – ZAGIDULLIN 1 (1), WELSH 1, D. LEVIN 1 (1) / Kóger (1), Részegh T., Van Wormer 1 / Rokaly-Boldizsár, Wong, M. Levin / Kovács Előd, Gajdó, Filip. Edző: Strenk Hunor
Kapura lövések: 35–44
Emberelőny-kihasználás: 4/0, ill. 3/0
MESTERMÉRLEG
Hetler Ádám: – Sajnos kijött, hogy fiatal a csapatunk, nincsenek harminc év fölötti játékosaink, akik egy kis nyugalmat tudtak volna adni. Két harmadon keresztül ült a taktikánk, vezettünk négy-egyre is, jobban kellett volna menedzselnünk az eredményt.
Strenk Hunor: – Nem kezdtünk rosszul, korán vezetést is szereztünk, a következő huszonöt percben viszont egyáltalán nem azt csináltuk, amit megbeszéltünk. Tudtuk, hogy a DAB a visszatámadásokra játszik, ehhez képest teljesen az ellenkezőjét tettük annak, amit kellett volna. Annak viszont örülök, hogy megvolt az erőnk a fordításhoz.
Tudósított: SZENTIMREY TAMÁS
DVTK JEGESMEDVÉK–GYERGYÓI HK (romániai) 2–0 (0–0, 0–0, 2–0)
Miskolc, 1025 néző. Vezette: Máhr-Stumpf, Tóth Renátó, Kolláth, Szabó D.
DIÓSGYŐR: TÓTH K. – CSOLLÁK (1), KÄRMENIEMI (1) / SZIRÁNYI (1), Szathmáry 1 / Vokla, Szalay / Szabóky – Tóth Gergő, DOYLE 1 (1), Pineo / Makai, Kinloch, Marklund / Czecze, Csiki, Lövei / Trajcsik, Farkas M. Edző: Láda Balázs
GYERGYÓ: RINNE – Haaranen, Williams / Mesikämmen, Fejes / Raymond, Imre P. / Sándor B. – Vincze P., Császár, Bodó / Orban, Gerads, Sárpátki / Ambrus G., Tranca, Szigeti / Sándor-Székely, Csiszer, Ravasz. Edző: Markus Juurikkala
Kapura lövések: 28–22
Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill., 2/0
MESTERMÉRLEG
Vas János (másodedző): – Technikás és jó csapat a Gyergyó, de felvettük a ritmust, gyorsan korcsolyáztunk és szinte hibátlanul jégkorongoztunk. A teljes csapat érdeme a siker, ráadásul kimagasló volt a kapusteljesítményünk.
Markus Juurikkala: – Ezúttal a jobban és eredményesebben játszó csapat nyert. Szerzett gól nélkül nem volt esélyünk a sikerre.
Tudósított: KOLODZEY TAMÁS
BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC–SC CSÍKSZEREDA 5–1 (1–1, 3–0, 1–0)
Budapest, Vasas Jégcentrum, 387 néző. Vezette: Nagy A., Dósa, Varjú, Varjú-Bartal
BJA HC: KISS D. – Varga A., Szabó B. (1) / Pozsgai, Riha 1 / Boros, Szabó Dániel – HONEJSEK (3), Nagy G. (1), SCHLEKMANN 2 (1) / Turbucz 1, Keresztes, Molnár B. / Nédasi, Novotny (1), V. Razumnjak 1 / Zimányi, Weidemann, Banga (1). Edző: Kangyal Balázs
CSÍKSZEREDA: Onodi (Buda) – MacEachern, Láday, / Salló, Ahola / Kovács E., Kristó / Both – Péter B. (1), Gymer (1), Becze / Antal, Reisz, Petryk 1 / Fodor Cs., Silló, Dolezal / Kedves, Rokaly N., Bíró. Edző: Peteris Skudra
Kapura lövések: 35–27
Emberelőny-kihasználás: 5/2, ill. 3/1
MESTERMÉRLEG
Kangyal Balázs: – A meccs elején kimondottan nagy volt a tempó, gyors gólváltás után hatékonyabbak és fegyelmezettebbek lettünk taktikailag. Akiket kritizáltam a közelmúltban, azokon láttam, hogy küzdenek, változtattak a játékukon. A győzelmek akkor jönnek, amikor megérdemeljük, a legfontosabb a három pont.
Peteris Skudra: – Ezúttal sem tudtuk meghálálni a minket támogató szurkolók odaadását győzelemmel. Látványos mérkőzés volt, jobban játszottunk, mint legutóbb, de apróságok döntöttek, például, hogy feleslegesen szabálytalankodtunk az ellenfél harmadában néhányszor.
|AZ ÁLLÁS
M
GY
HGY
HV
V
L–K
Gk
P
|1. Gyergyói Hoki Klub
15
13
–
–
2
76–26
+50
39
|2. Corona Brasov
17
12
–
1
4
68–50
+18
37
|3. UTE
16
9
1
–
6
55–49
+6
29
|4. DVTK Jegesmedvék
16
8
1
1
6
55–44
+11
27
|5. Sport Club Csíkszereda
16
7
1
1
7
48–48
0
24
|6. DEAC
16
5
1
5
5
54–51
+3
22
|7. BJAHC
15
4
3
–
8
46–51
–5
18
|8. FEHA19
18
4
–
1
13
43–78
–35
13
|9. Dunaújvárosi Acélbikák
17
2
2
–
13
44–92
–48
10