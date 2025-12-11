Sorozatban negyedszer nyert a Real Madrid és a Valencia a férfi kosárlabda Euroligában
A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának 15. fordulójában vendéglátóként nyert a Maccabi Tel-Aviv, a Milan, a Valencia és a Real Madrid, míg a Zalgiris Kaunas idegenben győzött.
FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 15. FORDULÓ
Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–ASVEL Villeurbanne (francia) 92–84 (21–19, 26–28, 22–18, 23–19)
Milan (olasz)–Panathinaikosz (görög) 96–89 (21–26, 33–18, 26–15, 16–30)
Valencia (spanyol)–Anadolu Efes (török) 94–82 (22–20, 23–19, 26–20, 23–23)
Paris Basketball (francia)–Zalgiris Kaunas (litván) 105–108 (29–28, 27–20, 17–32, 32–28)
Real Madrid (spanyol)–Baskonia (spanyol) 94–87 (24–23, 18–16, 29–20, 23–27)
