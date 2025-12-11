Fontos győzelmet aratott a Fiorentina a Konferencialigában

A Fiorentina az első félidőben teljesen irányítása alatt tartotta a Dinamo Kijev elleni összecsapást, és Dodó átadása után Moise Kean a 17. percben fejjel meg is szerezte a vezetést a harmadik alapszakaszbeli győzelméért hajtó olaszoknak. A Dinamo semmit nem mutatott az első 45 percben, a látottak alapján nagyobb is lehetett volna a csapatok közti különbség.

A második félidőt bátrabb játékkal kezdte a Dinamo, és ez mindjárt gólban is megmutatkozott: az 55. percben Mikola Mikhajlenko a tizenhatoson kívülről, szép gólt lőtt David De Gea kapujába.

A folytatásban mindkét csapat előtt adódtak helyzetek, de alapvetően meglehetősen unalmas percek következtek. A meccset végül a Fiorentina nyerte meg, köszönhetően Albert Gudmundssonnak, aki a 74. percben Kean lövése után egy kipattanót lőtt az ukránok kapujába, kialakítva ezzel a végeredményt. 2–1

A forduló előtt három győzelemmel álló, listavezető Samsunspor egy öngóllal nagyon korán megszerezte a vezetést az AEK Athén ellen, a második félidő elején azonban a vendégek kiegyenlítettek. Ez pedig mint később kiderült, fordulópontnak bizonyult, később ugyanis másodszor is betaláltak a görögök, és ezzel némi meglepetésre elhozták a három pontot Törökországból, a Samsunspor először kapott ki a sorozatban. Az AEK győzelmével ideiglenesen át is vette a vezetést a tabellán.

Ami pedig a többi pályán történteket illeti: a Legia Warszawa hiába szerzett nagyon korán vezetést a Noa otthonában, végül 2–1-re elveszítette az összecsapást. Idegenben nyert a Rayo Vallecano, az AZ és egy utolsó percben szerzett gólnak köszönhetően a Sparta Praha, míg a Breidablik (amely első győzelmének örülhetett az alapszakaszban) és a Skendija odahaza gyűjtötte be a három pontot. A Häcken egy 94. percben szerzett gólnak köszönhetően mentett pontot az AEK Larnaca ellen.

KONFERENCIALIGA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

Fiorentina (olasz)–Dinamo Kijev (ukrán) 1–1 (Kean 18., ill. Mikhajlenko 55.)

Jagiellonia Bialystok (lengyel)–Rayo Vallecano (spanyol) 1–2 (Imaz Balleste 44., ill. Camello 6., Espino 61.)

Drita (koszovói)–AZ (holland) 0–3 (Mijnans 17., Jensen 58., Sadiq 90.)

Breidablik (izlandi)–Shamrock Rovers (ír) 3–1 (Margeirsson 35., Omarsson 74., Jonsson 90+2., ill. Burke 32.)

Samsunspor (török)–AEK Athén (görög) 1–2 (Mokudi 4., – öngól, ill. Marin 53., Koita 63.)

Skendija (északmacedón)–Slovan Bratislava (szlovák) 2–0 (Bajric 33. – öngól, Spahiu 45+1.)

Häcken (svéd)–AEK Larnaca (ciprusi) 1–1 (Hammar 90+4., ill. Helander 65. – öngól)

Universitatea Craiova (román)–Sparta Praha (cseh) 1–2 (Nsimba 79., ill. Rahmani 50., Rynes 89.)

Noa (örmény)–Legia Warszawa (lengyel) 2–1 (Aias 57., Mulahusejnovic 84., ill. Rajovic 3.)

KÉSŐBB

21.00: Rapid (osztrák)–Omonia (ciprusi)

21.00: Lech Poznan (lengyel)–Mainz (német)

21.00: HNK Rijeka (horvát)–Celje (szlovén)

21.00: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Sigma Olomouc (cseh)

21.00: Kuopion PS (finn)–Lausanne (svájci)

21.00: Aberdeen (skót)–Strasbourg (francia)

21.00: Raków Czestochowa (lengyel)–Zrinjski Mostar (bosznia-hercegovinai)

21.00: Hamrun Spartans (máltai)–Sahtar Doneck (ukrán)

21.00: Shelbourne (ír)–Crystal Palace (angol)