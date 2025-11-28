Meglepetés! A Gyergyó otthon kapott nagy verést a DEAC-tól az Erste Ligában

A székelyföldi klub nyolc fordulón keresztül százszázalékos volt pályaválasztóként, a sorozatnak a csupán hatodik helyen álló debreceni együttes vetett véget. A gyergyószentmiklósiak vereségét a Corona Brasov kihasználta, és háromgólos győzelmével két pontra megközelítette a listavezetőt.

A DVTK tizenhat másodperccel a mérkőzés vége előtt szerezte meg a győztes gólt az SC Csíkszereda vendégeként, míg az Újpesti TE kiütéses győzelmet aratott Székesfehérváron.

JÉGKORONG

Erste Liga, alapszakasz

SC CSÍKSZEREDA (romániai)–DVTK JEGESMEDVÉK 2–3 (1–1, 1–0, 0–2)

Csíkszereda, 1356 néző. V: Gebei G., Bandi (romániai), Farkas I., Gheorghies (romániai)

CSÍKSZEREDA: Melnyicsuk – AHOLA 1, Láday / Salló (1), Kristó / Kovács E., MacEachern / Kedves T. – Péter B., GYMER (1), Becze / Antal (1), Reisz (1), PETRYK 1 / Machala, Rokaly N, Dolezal / Fodor Cs., Silló, Bíró. Edző: Peteris Skudra

DVTK: Praták – Csollák, Kärmeniemi / Szirányi (1), SZATHMÁRY 2 (1) / Vokla, Szalay B. / Szabóki – Tóth G., PINEO (1), Marklund / MAKAI 1, Kinloch, Lövei / Trajcsik, CSIKI (1), Djumics / Czecze, Rétfalvi, Farkas M. Edző: Láda Balázs

Kapura lövések: 27–29

Emberelőny-kihasználás: 6/2, ill. –

MESTERMÉRLEG

Peteris Skudra: – Köszönjük a szurkolóknak a nagyszerű hangulatot. Ami a játékot illet: amikor ennyi emberelőnyös lehetőségünk van, ennyi támadó zónás pozíciónk, meg kell találni a módját, hogy több gólt szerezzünk. Amilyen képességekkel rendelkezünk jelenleg, amilyen lehetőségekkel próbálunk a támadásban dolgozni, muszáj, hogy több gólt lőjünk a meccs során. Elsősorban ez az egyik oka annak, hogy nem nyerünk többször.

Láda Balázs: – Ez nagyon-nagyon értékes győzelem ebben a csarnokban. Úgy gondolom, hogy tényleg sikerült minden körülményt legyőznünk. Nem kezdtük jól a mérkőzést, nem találtuk a ritmusunkat, kellett egy kis idő. Lőttünk három gólt, kaptunk nulla emberelőnyt, úgyhogy tényleg le a kalappal a srácok előtt. Csak dicséret illeti őket, azonban jobban és fegyelmezettebben kell játszanunk.

Gyergyói HK (romániai)–Debreceni EAC 0–4 (0–0, 0–1, 0–3)

Corona Brasov (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC 5–2 (0–0, 5–2, 0–0)

FEHA19–Újpesti TE 0–7 (0–1, 0–4, 0–2)

