Meglepetés! A Gyergyó otthon kapott nagy verést a DEAC-tól az Erste Ligában

T. Z.T. Z.
2025.11.28. 19:55
null
Először kapott ki otthon a címvédő (Fotó: Erste Liga)
A listavezető Gyergyói HK meglepetésre 4–0-s vereséget szenvedett odahaza a Debreceni EAC-től a jégkorong Erste Liga pénteki játéknapján. Szintén idegenben nyert a DVTK Jegesmedvék és az Újpesti TE, a Corona Brasov pedig hazai sikernek örülhetett.

A székelyföldi klub nyolc fordulón keresztül százszázalékos volt pályaválasztóként, a sorozatnak a csupán hatodik helyen álló debreceni együttes vetett véget. A gyergyószentmiklósiak vereségét a Corona Brasov kihasználta, és háromgólos győzelmével két pontra megközelítette a listavezetőt.

A DVTK tizenhat másodperccel a mérkőzés vége előtt szerezte meg a győztes gólt az SC Csíkszereda vendégeként, míg az Újpesti TE kiütéses győzelmet aratott Székesfehérváron.

JÉGKORONG 
Erste Liga, alapszakasz
SC CSÍKSZEREDA (romániai)–DVTK JEGESMEDVÉK 2–3 (1–1, 1–0, 0–2)
Csíkszereda, 1356 néző. V: Gebei G., Bandi (romániai), Farkas I., Gheorghies (romániai)
CSÍKSZEREDA: Melnyicsuk – AHOLA 1, Láday / Salló (1), Kristó / Kovács E., MacEachern / Kedves T. – Péter B., GYMER (1), Becze / Antal (1), Reisz (1), PETRYK 1 / Machala, Rokaly N, Dolezal / Fodor Cs., Silló, Bíró. Edző: Peteris Skudra
DVTK: Praták – Csollák, Kärmeniemi / Szirányi (1), SZATHMÁRY 2 (1) / Vokla, Szalay B. / Szabóki – Tóth G., PINEO (1), Marklund / MAKAI 1, Kinloch, Lövei / Trajcsik, CSIKI (1), Djumics / Czecze, Rétfalvi, Farkas M. Edző: Láda Balázs
Kapura lövések: 27–29
Emberelőny-kihasználás: 6/2, ill. –
MESTERMÉRLEG
Peteris Skudra: – Köszönjük a szurkolóknak a nagyszerű hangulatot. Ami a játékot illet: amikor ennyi emberelőnyös lehetőségünk van, ennyi támadó zónás pozíciónk, meg kell találni a módját, hogy több gólt szerezzünk. Amilyen képességekkel rendelkezünk jelenleg, amilyen lehetőségekkel próbálunk a támadásban dolgozni, muszáj, hogy több gólt lőjünk a meccs során. Elsősorban ez az egyik oka annak, hogy nem nyerünk többször.
Láda Balázs: – Ez nagyon-nagyon értékes győzelem ebben a csarnokban. Úgy gondolom, hogy tényleg sikerült minden körülményt legyőznünk. Nem kezdtük jól a mérkőzést, nem találtuk a ritmusunkat, kellett egy kis idő. Lőttünk három gólt, kaptunk nulla emberelőnyt, úgyhogy tényleg le a kalappal a srácok előtt. Csak dicséret illeti őket, azonban jobban és fegyelmezettebben kell játszanunk. 

Gyergyói HK (romániai)–Debreceni EAC 0–4 (0–0, 0–1, 0–3)
Corona Brasov (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC 5–2 (0–0, 5–2, 0–0)
FEHA19–Újpesti TE 0–7 (0–1, 0–4, 0–2)

Jegyzőkönyvek hamarosan!

1. Gyergyói Hoki Klub1714378–31+4742 
2. Corona Brasov18131473–52+2140 
3. UTE17101662–49+1332 
4. DVTK Jegesmedvék17911658–46+1230 
5. DEAC17615558–51+725 
6. Sport Club Csíkszereda18711951–53–224 
7. Budapest Jégkorong Akadémia1643948–56–818 
8. FEHA1919411443–85–4213 
9. Dunaújvárosi Acélbikák17221344–92–4810 
az állás

 

 

