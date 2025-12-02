Nemzeti Sportrádió

Erste Liga: kiütötte a sereghajtót a FEHA

2025.12.02. 20:47
Gond nélkül nyertek a fehérváriak az Acélbikák ellen (Fotó: Fehérvár Hockey Academy 19)
A FEHA19 simán megnyerte a két Fejér vármegyei csapat alsóházi meccsét a Dunaújvárosi Acélbikák ellen az Erste Liga keddi mérkőzésén.

A Fejér vármegyei rangadón az orosz Matvej Sivrin góljával szereztek vezetést a házigazdák, majd Ambrus Csongor növelte a fehérvári akadémisták előnyét. Nem változott sokat a helyzet a második harmadra sem, amikor előbb Ambrus lőtte be saját második, csapata harmadik gólját, majd gólpasszt adott Dóczi Zsombornak is. A játékrészt William Zapernick gólja zárta le – – mindhárom találat emberelőnyből esett. Két perc sem telt el a záró felvonásból, amikor Alapi Márton is betalált, majd Mihail Bucskin is eredményes volt, már hét góllal mentek a fehérváriak. Ezután Tigran Jarulin gondoskodott arról, hogy ne lőtt gól nélkül utazzanak haza Dunaújvárosba a látogatók, majd Jegor Kugyin is csinosított valamelyest az eredményen a vendégek szempontjából, de a súlyos vereséget így sem tudta elkerülni Hetler Ádám csapata.

JÉGKORONG ERSTE LIGA
ALAPSZAKASZ
FEHA19–DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK 7–2 (2–0, 3–0, 2–2)
Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok, 321 néző. V: Soós, Haszonits, Kövesi, Varjú
FEHA19: HEGEDÜS – Sivrin 1, DÓCZI 1 (1) / Nagy D., Salamon Z. / Szabó P., Deák / Erdőhelyi – AMBRUS CS. 2 (2), ZAPERNICK 1 (2), Németh Z. (1) / Bucskin 1, Farkas L. (1), Magosi (1) / Keceli-Mészáros (1), Alapi 1, Nádor (2) / Atlasz, Blasits, Simon. Edző: Tokaji Viktor
DAB: Szücs (Bejó) – Mikulovics (1), Vuoksiala / Szécsi, Pozsár / Kugyin 1, Bánki – JARULIN 1 (1), Zohovs, Aszkarov (1) / Pinczés, Zorin, Keresztes / Popovics, Szubotics, Cseh / Vadócz, Kuminka, Csémi. Edző: Hetler Ádám
Kapura lövések: 55–20. Emberelőny-kihasználás: 8/4, ill. 3/1
MESTERMÉRLEG
Kecskeméti Áron (másodedző): – Tisztában voltunk vele, mennyire fontos ez a meccs, hiszen a rájátszásért folytatott harcban közvetlen riválisunk a DAB. Jól felkészültek a srácok, az emberelőnyös egységek kifejezetten jól játszottak. Nagyon örülök, hogy mindenki felnőtt a feladathoz, és odatette magát.
Németh Péter (másodedző): – Lehetne számos kifogást találni, de óriási hiba lenne a jég minőségére panaszkodni, vagy arra, hogy mennyi időt töltöttek a játékosaim a büntetőpadon. Ezután a meccs után a játékosoknak és az edzőknek is vállalnia kell a felelősséget. Ha csak kifogásokat keresünk, és nem teljesítünk, akkor nincs miről beszélni.

KÉT MECCSRE ELTILTOTTÁK LÁDAYT ÉS KRUTOVOT
 Láday Tamás, az SC Csíkszereda és Kirill Krutov, a DEAC jégkorongozója két mérkőzésre szóló eltiltást kapott az Erste Liga fegyelmi bizottságától. Mindketten a székely és a hajdúsági klub vasárnapi szeredai összecsapásán szabálytalankodtak súlyosan sportszerűtlenül. Láday Kirils Galohát előbb háton lökte, kiverte kezéből a botot, majd miután erre nem érkezett reakció, agresszívan nyolcszor nagy erővel megütötte a vendég játékost a fején és nyakán. A fegyelmi bizottság Ládayt két mérkőzésre érvényes eltiltásban részesítette verekedés kezdeményezéséért és agresszív fellépéséért. Ugyanezen a találkozón Krutov Frank Gymer ellen lépett fel sportszerűtlenül. A DEAC légiósa úgy ütközött a hazai hokissal, hogy elemelkedett a jégtől, és közvetlenül Gymer fejének és nyakának ütközött. Ez is kétmeccses eltiltást ért, ugyanakkor az összecsapáson ezért nem állították ki.
Menesztették a Csíkszereda vezetőedzőjét
Menesztették Peteris Skudrát, az SC Csíkszereda négy hete kinevezett vezetőedzőjét azt követően, hogy irányításával ötször kikapott a csapat a jégkorong Erste Ligában. A Székelyhon című lap értesülését a klub egyelőre nem erősítette meg, ugyanakkor a lett szakember nem volt jelen a kedd este rendezett román bajnoki mérkőzésen, amelyen a csapat vezetőedző nélkül játszott és nyert meg 3–0-ra a vendég Steaua Bucuresti ellen. A volt NHL-es kapust - aki a szlovák Extraligából érkezett – november 10-én nevezték ki a Sportklub vezetőedzőjének, mert a korábbi magyar szövetségi kapitány Kevin Constantine váratlanul a Vienna Capitalshoz szerződött. Skudrával öt Erste Liga-meccset vívott a hatodik helyre visszacsúszó SC Csíkszereda, de mindig kikapott, legutóbb vasárnap a vendég DEAC-tól hosszabbítás után. A Székelyhon azt írta, hogy értesülésük szerint a vezetőedző és a játékosok között már rövid idő után megromlott a viszony, ez több alkalommal is feszültséget és kedvezőtlen légkört eredményezett a csapaton belül.

 

AZ ERSTE LIGA ÁLLÁSA  MGYHGYHVVL–KGk 
1. Corona Brasov19141478–53+2543 
2. Gyergyói Hoki Klub1814479–37+4242 
3. UTE18111671–51+2035 
4. DVTK Jegesmedvék18911759–51+830 
5. DEAC18625562–54+827 
6. Sport Club Csíkszereda19712954–57–325 
7. Budapest Jégkorong Akadémia1753954–57–321 
8. FEHA1920511450–87–3716 
9. Dunaújvárosi Acélbikák19221548–108–6010 

 

 

