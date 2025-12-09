Jégkorong: az észteket is legyőzte az U20-as válogatott a milánói vb-n

A litvánok hétfői, 4–0-s legyőzése után kedd délután már az észt csapat várt az U20-as jégkorong-válogatottra az olaszországi divízió I/B-csoportos vb második játéknapján.

Tokaji Viktor csapata nem kezdte jól a mérkőzést, ugyanis a negyedik perc elején hátrányba került David Timofejev találatát követően (0–1). Túl sokat viszont nem kellett várni az egyenlítésre, az első harmad felénél Baróti Bence egalizált (1–1). Ráadásul a gólra jött az újabb gól: alig 21 másodpercig volt döntetlen az állás, miután Rapos Gergely kiváló lövése is utat talált az észt kapuba, így pedig villámgyorsan fordítottak a mieink (2–1). A gól nélküli második felvonás után a harmadik etap elején Fehér Kolos duplázta meg az előnyt, s mint utólag kiderült, ezzel be is állította a végeredményt.

A magyar válogatott 3–1-es győzelmet aratott, és két forduló után az első helyen áll a tabellán.

Folytatás csütörtök délután a lengyelek ellen.

A vb mérkőzései az mjsz.tv oldalán követhetők.

DIVÍZIÓ I/B-CSOPORTOS VILÁGBAJNOKSÁG

Dátum: 2025. december 7-15.

Helyszín: Milánó, Olaszország



december 8., hétfő 20:00: Magyarország–Litvánia 4–0

december 9., kedd, 16:00: Magyarország–Észtország 3–1

december 11., csütörtök, 16:00: Magyarország–Lengyelország

december 13., szombat, 20:00: Magyarország–Olaszország

december 14., vasárnap, 20:00: Magyarország–Japán

A VB-KERET:



Kapusok (3): Gyulai Benedek (Ilves finn), Hajdu Martin (FEHA19), Veres Fucsku Bence (Vernal Oilers, amerikai)



Hátvédek (7): Franyó Krisztián (UTE), Horváth Alex (HC Ocelari Trinec, cseh), Karsai Ferenc (Jokerit, finn), Nagy Dominik (FEHA19), Szivák Gergő (BJA HC), Szongoth Döme (Vernon Vipers, kanadai), Vén Bendegúz (Södertalje, svéd)



Csatárok (13): Baróti Bence (UTE), Czecze Hunor (DVTK), Fehér Kolos (SC Bietigheim-Bissingen, német), Karó Levente (FEHA19), Kuntic Dávid (UTE), Laskawy Ferenc (FTC-Telekom), Lobenwein Bálint (CT Chiefs North, amerikai), Mayer Marcell (UTE), Mester Máté (UTE), Rapos Gergely (UTE), Schwartz Gergő (Grand Junction River Hawks, amerikai), Szongoth Domán (KooKoo, finn), Zimányi Dániel (BJA HC)

(Kiemelt kép forrása: MJSZ)