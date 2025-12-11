Nemzeti Sportrádió

A Rangers legyőzésével biztosította továbbjutását a Ferencváros; Dárdai Márton: Már a nyáron megcéloztuk a Bundesligát

2025.12.11. 23:25
A Rangers legyőzésével biztosította továbbjutását a Ferencváros. A korábbi MTK-támadó, Bojan Miovszki akrobatikus találatával a Rangers szerzett vezetést, de a Ferencváros hátrányból felállva fordított, hat fordulót követően 14 pontja van, és már biztosan ott lesz az Európa-liga egyenes kieséses szakaszában. Borbola Bence beszámolója

Golovin Vlagyimir: Hullámzó volt a teljesítményünk, de még mindig fiatal csapat vagyunk. A magyar női kézilabda-válogatott nem járt sikerrel a negyeddöntőben Hollandia ellen, így a 7. helyen zárta a holland–német közös rendezésű világbajnokságot. Az elmúlt 20 év legjobb vb-szereplése után Golovin Vlagyimir szövetségi kapitánnyal és Klujber Katrin csapatkapitánnyal Szendrei Zoltán beszélgetett

Dárdai Márton: Már a nyáron megcéloztuk a Bundesligát. A német másodosztályban szereplő Hertha magyar válogatott belső védője, Dárdai Márton kisebb sérülését követően pénteken visszatérhet a pályára, tovább küzd csapatával a feljutásért. Somogyi Zsolt írása

A magyar férfi vízilabda-válogatott izgalmas felkészülési meccsen, ötméteresek után győzte le a vendéglátó, leendő Európa-bajnoki csoportellenfél Franciaországot. Varga Zsolt szövetségi kapitány számos pozitív jelet látott már a párizsi edzőtábor elején is, és bár soknak tartja a kapott gólok számát, elégedetten értékelt Szeleczki Róbertnek

A Honda már jövőre győzelemre tör az Astonnal. Az Aston Martin exkluzív motorpartnereként folytatja a Honda 2026-ban, és a japánok a Williams, a McLaren és a Red Bull után a brit csapattal is felérnének az F1 csúcsára. Zsoldos Barna háttéranyaga

