Egy ponttal nyert idegenben a Körmend és a Pécs is

A kiélezett, egyúttal pontgazdag első összecsapás legeredményesebb játékosa a hazai Ismet Sejfic volt 29 ponttal, míg a körmendi Ivosev Tamás 23 pontig jutott.

A játéknapot az utolsó helyen kezdő Pécs 15 pontos hátrányból fordítva 79–78-ra legyőzte a házigazda Honvédot. A csütörtök esti meccs legeredményesebb játékosa a fővárosiak amerikai légiósa, Brandon Rush volt, aki 21 pontot szerzett.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

MVM-OSE LIONS–EGIS KÖRMEND 93–94 (19–24, 20–26, 27–17, 27–27)

Oroszlány, 917 néző. Vezette: Kapitány, Györfy, Kapusi

OROSZLÁNY: RANDOLPH 17/3, RUJÁK 10/3, Balsay 6, Sövegjártó 3/3, SEJFICS 29. Csere: TAKÁCS ZS. 13/9, Hollowell 13/12, Szabadfi, Csuti 2. Edző: Forray Gábor

KÖRMEND: KISS M. 16/9, Kiss B. 3/3, HANSEN 11/3, Durázi 6/3, GRIMES 17. Csere: IVOSEV 23, AVERY 16/3, Ferencz 2. Edző: Matthias Zollner

Az eredmény alakulása. 3. perc: 8–1. 8. p.: 11–20. 14. p.: 28–32. 19. p.: 34–50. 24. p.: 48–53. 28. p.: 64–61. 32. p.: 68–72. 35. p.: 80–76. 39. p.: 90–88

Kiállítva: Szabadfi (22. p.)

MESTERMÉRLEG

Forray Gábor: – Sokat tettünk a győzelemért, de azért is, hogy veszítsünk. Ismét megmagyarázhatatlan leolvadásaink voltak, mintha egy másik oroszlányi csapatot láttam volna a pályán. A mérkőzés végén a szerencse döntött, de a Körmend megérdemelte a győzelmet. Ez a sokadik szoros vereségünk ebben az idényben, de nem adjuk fel, előbb-utóbb megfordul a tendencia.

Matthias Zollner: – Ezúttal csak két légiósunk volt, de a csapat megmutatta a karakterét. Akik eddig kevesebb szerephez jutottak, előléptek és megmutatták, hogy mit tudnak. Sokat ér ez a győzelem, de sok minden történt a mérkőzésen, amiről majd beszélnünk kell.

Endo Plus Service-Honvéd–NKA Universitas Pécs 78–79 (22–29, 35–13, 11–21, 10–16)

Részletes jegyzőkönyv és tabella később.