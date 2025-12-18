Arrivabene: A versenyzők ne játsszanak mérnökösdit!

A Ferrari korábbi csapatfőnöke, Maurizio Arrivabene szerint Lewis Hamilton maga alatt vágja a fát, amikor szervezeti átalakítási, illetve technikai tanácsokkal bombázza az istálló felső vezetőit és mérnökeit. Saját tapasztalata alapján ezek a dokumentumok hasztalanok.

Érdekes betekintést nyújtott a Ferrari-istálló és versenyzői közti dinamikába a csapatot korábban irányító Maurizio Arrivabene. Az olasz sportvezetőt 2014 végén nevezték ki a maranellói gárda élére, vagyis egyszerre érkezett meg a csapat sztárigazolásával, Sebastian Vettellel. A négyszeres világbajnok rögtön az idény utáni teszten belevetette magát a munkába, ami nem csupán a vezetésben merült ki – egy kis noteszbe folyamatosan jegyzetelte észrevételeit, tapasztalatait, meglátásait.

A német klasszis a Red Bull bajnoki szupercsapatától érkezett a bukdácsoló vörösökhöz, ezért kívülről úgy tűnt, tanácsai sokat segíthetnek az általános fejlődésben, ám Arrivabene az olasz sajtóban lesújtóan nyilatkozott a hozzá hasonló „stréber” versenyzőkről. A téma azzal kapcsolatban vetődött fel, hogy a Mercedestől idén átnyergelő Lewis Hamilton elmondta, ő is rendszeresen elküldi meglátásait a csapat technikai és felső vezetőségének. A brit pilóta a nyáron így vallott kiegészítő tevékenységéről:

„Rengeteg találkozót hívtam össze a csapat vezetőivel, leültem tárgyalni John Elkann elnökkel, Benedetto Vigna vezérigazgatóval és Fred Vasseur csapatfőnökkel. Beszélgettem az autó fejlesztését irányító Loic Serrával és a különböző részlegek vezetőivel is. Az első néhány verseny után teljes dokumentumot készítettem a csapatnak, aztán további másik kettőt, és ezeket meg is akarom beszélni az illetékesekkel.”

Maurizio Arrivabene (Fotó: Jonathan Moscrop)

Amikor Arrivabenét megkérdezték, mi a véleménye Hamilton proaktív hozzáállásáról, rögtön eszébe jutott Vettel példája.

„Sebastian is küldött nekünk hasonló iratokat – mondta a korábbi csapatfőnök a Sky Italiának. – Felírt, elmondott és megosztott velünk mindent. Ám ezek szinte használhatatlanok voltak. Nem akarok semmi rosszat mondani Sebastianról, de mindenkinek a saját dolgával kellene foglalkoznia. Amikor a versenyző mérnökösdit kezd játszani, akkor ennyi volt, vége a dalnak. A versenyzők két-három napot töltenek a szimulátorban, amelyben általános benyomásokat szereznek, de az ördög a részletekben rejlik.”

A belső feszültséget azért növelhetik ezek a dokumentumok vagy találkozók, mert a világ legjobb egyetemein kitűnő eredménnyel végzett, az F1-ben már bizonyító, sikeres mérnökök aligha veszik jó néven, amikor – bizonyos esetben – még érettségivel sem rendelkező versenyzők próbálnak nekik irányt mutatni a saját szakterületükön. Ugyanez vonatkozik a felső vezetőkre, akik nemcsak tanulmányaik, hanem saját múltbeli tapasztalataik alapján is tudásuk legjavát nyújtva építgetik az adott szervezetet, és aligha a volán mögül várnak tanácsot.

Hamilton helyzetét ráadásul tovább rontja, hogy a pályán nyújtott teljesítménye az első ferraris idényében messze elmaradt a várttól, és teljesen alárendelt szerepet játszott csapattársához, Charles Leclerc-hez képest. Ilyen szituációkban sajnos általában még kevesebbet nyom a latban az ember szava, ezért a hétszeres világbajnoknak is csínján kell bánnia a jó tanácsokkal. Az autóval kapcsolatos konkrét technikai visszajelzéseket egyébként szívesen fogadják a mérnökök a pilótáktól, ám a munkaszervezési és operatív feladatokat a csapatvezetőkkel együtt próbálják elvégezni.

Arrivabene szavai azért elgondolkodtatók, mert Vettel hasonló helyzetben és státuszban csatlakozott anno a Ferrarihoz, mint most Hamilton. És ha az olaszok akkor nem voltak vevők a versenyző dokumentumaira, tíz évvel később aligha hasonló jegyzetekből akarnak „táplálkozni”. Ennek tükrében is érdekes lesz figyelni, vajon a Ferrari szintet tud-e lépni a 2026-ban induló radikálisan új technikai érában, és ha igen, ahhoz Hamilton általános jellegű tanácsai is hozzájárulnak-e. Remélhetőleg menet közben erre is fény derül.