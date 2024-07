BAJNOKOK LIGÁJA 2024–2025, PROGRAM, EREDMÉNYEK, TUDNIVALÓK

A labdarúgó Bajnokok Ligája 2024–2025-ös idényének csapatai, eredményei. Magyarországról a bajnok Ferencváros szerzett jogot be a 81 csapatos mezőnyben, a selejtező második fordulójában kezdő FTC a walesi The New Saints csapatával került párba.

A LEBONYOLÍTÁS A 2024–2024-ös idénytől megújul a Bajnokok Ligája. 32 helyett 36 csapat szerepel a kontinens legrangosabb klubsorozatának főtábláján, a négycsapatos csoportokat egy nagy tabella váltja fel. Minden együttes nyolc mérkőzést játszik a csoportkörben. Minden gárdához a négy kalapból két-két ellenfelet sorsolnak, mindegyikből az egyik ellen pályaválasztóként, a másikkal vendégként játszik. A 36-os tabella első nyolc helyezettje továbblép a nyolcaddöntőbe, a 9–24. helyezettek annak rájátszásába jutnak (ahol oda-visszavágós párharcokat rendeznek a 16 közé kerülésért), míg a 25–36. csapatok kiesnek. A RÉSZTVEVŐK A kvótakiosztás a 2022–2023-es idény végi – a megelőző öt európai kupaidényben elért eredmények alapján számított – UEFA-országrangsor alapján történt. A 81 résztvevős mezőny a következőképp alakul ki: • a rangsor első öt helyezettje (Anglia, Németország, Olaszország, Spanyolország, Franciaország) egyaránt 4 klubot indíthat (20);

• a rangsor 6. helyezettje (Hollandia) 3 klubbal vehet részt (3);

• a rangsor 7–15. helyezettje, azaz kilenc ország (Portugália, Belgium, Skócia, Ausztria, Szerbia, Törökország, Svájc, Ukrajna, Csehország) egyaránt 2-2 csapatot delegálhat (18);

• a rangsor 16–55. helyezettje, az önálló bajnoksággal nem rendelkező Liechtenstein (valamint Oroszország*) kivételével, azaz 38 ország, 1-1 csapattal vehet részt (38);

• az a két szövetség, amelynek csapatai a legtöbb együtthatópontot szerezték a 2023–2024-es idény közben (Anglia, Spanyolország), további 1-1 helyet kapnak (2); *Az UEFA 55 tagországa közül Oroszország az Ukrajna ellen indított háborúja, az emiatt életbe léptetett szankciók értelmében nem nevezhetett csapatot. A BL-FŐTÁBLÁRA SELEJTEZŐ NÉLKÜL FELKERÜLT 29 CSAPAT

(Bár csoportok nem lesznek, a párosítást az erősorrendet figyelembe véve, sorsolási kalapok alapján készítik el.)

1. KALAP: Real Madrid, FC Barcelona (spanyolok), Manchester City, Liverpool (angolok), Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig (németek), Paris Saint-Germain (francia), Internazionale (olasz)

2. KALAP: Bayer Leverkusen (német), Atlético Madrid (spanyol), Atalanta, Juventus (olaszok), Benfica (portugál), Arsenal (angol), FC Bruges (belga), Sahtar Doneck (ukrán)

2. vagy 3. KALAP: Milan (olasz)

3. KALAP: Feyenoord, PSV (hollandok), Sporting CP (portugál)

3. vagy 4. KALAP: Celtic (skót), Monaco (francia), Aston Villa (angol), Bologna (olasz), Girona (spanyol), VfB Stuttgart (német)

4. KALAP: Sturm Graz (osztrák), Brest (francia) A SELEJTEZŐ A bekapcsolódó klubok (28): az UEFA-országrangsor 26–55. helyezettjének bajnokai. (k betűvel a kiemelteket jelöltük) Júl. 9–10. Júl. 16–17. Össz. Ballkani (koszovói, k)–UE Santa Coloma (andorrai) 2–1 1–2 3–3 – 11-esekkel HJK (finn, k)–Panevezys (litván) 0–3 1–1 1–4 Lincoln Red Imps (gibraltári, k)–Hamrun Spartans (máltai) 1–0 0–1 1–1 – 11-esekkel Pjunik (örmény, k)–Dinamo Minszk (fehérorosz) 0–0 0–1 0–1 Celje (szlovén)–Flora Tallinn (észt, k) 5–0 2–1 7–1 FCSB (román, k)–Virtus (San Marinó-i) 7–1 4–0 11–1 Decsics (montenegrói)–The New Saints (walesi, k) 0–3 1–1 1–4 Shamrock Rovers (ír, k)–Víkingur Reykjavík (izlandi) 0–0 2–1 2–1 Sztruga (északmacedón)–Slovan Bratislava (szlovák, k) 2–4 Differdange (luxemburgi)–Klaksvík (feröeri, k) 0–2 Dinamo Batumi (grúz)–Ludogorec (bolgár, k) 1–3 Petrocub (moldovai, k)–Ordabaszi (kazah) 0–0 Larne (északír)–RFS (lett, k) 0–3 Egnatia (albán)–Borac Banja Luka (boszniai, k) 0–1 A győztesek továbbjutnak a második körbe, a vesztesek közül 12 a Konferencialiga második selejtezőkörének bajnoki ágára, míg 2 a Konferencialiga bajnoki ágának harmadik selejtezőkörébe kerül. SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ A bekapcsolódó klubok (14): az UEFA-országrangsor 15–24. helyezettjének bajnoka (kivéve Oroszország), a 25. és a 29. helyen rangsorolt országok bajnokai (a két legjobb együtthatóval rendelkező olyan csapat, amely eredetileg a bajnoki ág 1. selejtezőkörébe került volna) és a 11–14. helyezett nemzetek ezüstérmesei. (k betűvel a kiemelteket jelöltük) Júl. 23–24. Júl. 30–31. Össz. BAJNOKI ÁG Ferencváros (magyar, k)–The New Saints (walesi) Ludogorec (bolgár, k)/Dinamo Batumi (grúz, k)–Dinamo Minszk (fehérorosz) APOEL (ciprusi, k)–Ordabaszi (kazah)/Petrocub (moldovai) PAOK (görög, k)–Borac Banja Luka (boszniai)/Egnatia (albán) Bodö/Glimt (norvég, k)–RFS (lett)/Larne FC (északír) Malmö (svéd, k)–Klaksvík (feröeri)/Differdange (luxemburgi) Shamrock Rovers (ír)–Sparta Praha (cseh, k) UE Santa Coloma (andorrai)–Midtjylland (dán, k) Celje (szlovén)–Slovan Bratislava (szlovák, k)/Sztruga (északmacedón, k) Panevezys (litván, k)–Jagiellonia Bialystok (lengyel) Lincoln Red Imps (gibraltári)–Qarabag (azeri, k) FCSB (román)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli, k) NEM BAJNOKI ÁG Lugano (svájci)–Fenerbahce (török, k) Dinamo Kijev (ukrán, k)–Partizan (szerb) A győztesek továbbjutnak. A bajnoki ág vesztesei az Európa-liga selejtezőjében a bajnoki ág harmadik fordulójába kerülnek, míg a nem bajnoki ág vesztesei az Európa-liga selejtezőjének főágára, a harmadik fordulóba. SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ

• AZ ÚJ BESZÁLLÓK KÖZÜL KIEMELT

NEM BAJNOKI ÁG: Rangers (skót), Slavia Praha (cseh), Red Bull Salzburg (osztrák), Lille (francia)

• AZ ÚJ BESZÁLLÓK KÖZÜL NEM KIEMELT

NEM BAJNOKI ÁG: Union SG (belga), Twente (holland) SELEJTEZŐ, PLAYOFF

AZ ÚJ BESZÁLLÓK KÖZÜL

• KIEMELT: Dinamo Zagreb (horvát), Crvena zvezda (szerb)

• NEM KIEMELT: Young Boys (svájci), Galatasaray (török) SORSOLÁS MÉRKŐZÉSEK Selejtező, 1. forduló Június 18. Július 9–10.

Július 16–17. Selejtező, 2. forduló Június 19. Július 23–24.

Július 30–31. Selejtező, 3. forduló Július 22. Augusztus 6–7.

Augusztus 13. Selejtező, playoff Augusztus 5. Augusztus 20–21.

Augusztus 27–28. Csoportkör Augusztus 29. Szeptember 17–19.

Október 1–2.

Október 22–23.

November 5–6.

November 26–27.

December 10–11.

Január 21–22.

Január 29. Rájátszás Január 31. Február 11–12.

Február 18–19. Nyolcaddöntő Február 21. Március 4–5.

Március 11–12. Negyeddöntő Február 21. Április 8–9.

Április 15–16. Elődöntő Február 21. Április 29–30.

Május 6–7. Döntő Május 31., München, Allianz Arena A KULCSDÁTUMOK AZ ELŐZŐ IDÉNY ADATBANKJA ITT!