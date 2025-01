Szoros meccsen gyűrte le a Monaco az Aston Villát, az Atalanta gálázva ejtette ki a Sturmot

Már a nyolcadik percben megszerezte a vezetést a hercegségbeli együttes: egy szöglet után Zakaria fejesét még védte Emiliano Martínez, de a kipattanót Wilfried Singo már a hálóba bólintotta. A folytatásban is a hazaiak voltak veszélyesebbek, de Akliouche kapáslövését védeni tudta a Villa kapusa. A félidő hajrájában mindkét együttesnek volt lehetősége a gólszerzésre: Watkins próbálkozását Majecki hárította, míg Akliouche lökete nem találta el a kaput – kár az ezt megelőző Minamino-passzért...

A fordulás után teljes gőzzel ment az egyenlítésért az Emery-csapat, de igazán nagy helyzetet nem tudott kidolgozni – a másik oldalon a hazaiak a kontrázásra rendezkedtek be, de egy les miatt elvett Akliouche-gólt leszámítva nem tudták befejezni az ellentámadásaikat. A meccs hajrájában az egyenlítés helyett a második monacói találathoz álltunk közelebb, de az eredmény már nem változott – a Monaco nyert, s győzelmével pontszámban utolérte a tabellán a birgminghami együttest. 1–0

A várakozásoknak megfelelően bergamói fölényt hozott az Atalanta és a Sturm Graz összecsapása, de a 11. percben óriási ziccert hibáztak a vendégek: Camara ordító helyzetben lőtt a kapu mellé. A kihagyott lehetőséget szinte azonnal megbüntette Gianpiero Gasperini csapata, egy rossz felszabadítást követően Zappacosta tálalt Mateo Retegui elé, aki nem hibázott. A folytatásban további helyzeteket dolgoztak ki a bergamóiak, a szünet előtt azonban nem tudták növelni előnyüket.

A fordulás után azonban belelendült az Atalanta, s öt perc alatt két gólt szerezve le is zárta a meccset: előbb Mario Pasalic, majd Charles De Ketelaere is közvetlen közelről lőtt a hálóba. A kék-fekete gólgyártás a mérkőzés végjátékában sem állt le: a 90. percben Ademola Lookman bólintott a hálóba Hien beíveléséből, négy perccel később pedig Matteo Brescianini lőtt a kapuba remek cselt követően, beállítva a végeredményt. A Sturm vereségével eldőlt, hogy az osztrák együttes matematikailag is kiesett a Bajnokok Ligájából. 5–0

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ

Atalanta (olasz)–Sturm Graz (osztrák) 5–0 (Retegui 12., Pasalic 58., De Ketelaere 63., Lookman 90., Brescianini 90+4.)

Monaco (francia)–Aston Villa (angol) 1–0 (Singo 8.)

Később

21.00: Slovan Bratislava (szlovák)–VfB Stuttgart (német)

21.00: FC Bruges (belga)–Juventus (olasz)

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Bayer Leverkusen (német) (Tv: Sport2)

21.00: Benfica (portugál)–Barcelona (spanyol)– élőben az NSO-n!

21.00: Liverpool (angol)–Lille (francia) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Bologna (olasz)–Borussia Dortmund (német)

21.00: Crvena zvezda (szerb)–PSV (holland)

Szerdán játsszák

18.45: RB Leipzig (német)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1)

18.45: Sahtar Doneck (ukrán)–Brest (francia), Gelsenkirchen (Tv: Sport2)

21.00: Real Madrid (spanyol)–FC Salzburg (osztrák) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Manchester City (angol) – élőben az NSO-n!

21.00: Sparta Praha (cseh)–Internazionale (olasz)

21.00: Arsenal (angol)–Dinamo Zagreb (horvát)

21.00: Celtic (skót)–Young Boys (svájci)

21.00: Feyenoord (holland)–Bayern München (német) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!

21.00: Milan (olasz)–Girona (spanyol)