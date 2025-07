Szoboszlai gólpasszt adott, Kerkez bemutatkozott a Liverpool első nyári felkészülési meccsén

Három magyar játékos neve villant fel a Liverpool első nyári felkészülési mérkőzésére készülő csapatban. Szoboszlai Dominik a kezdőben kapott helyet, míg Kerkez Milos és a kapus Pécsi Ármin a kispadon, ideiglenes mezszámban várták a bevetést. A Preston North End otthonában rendezett összecsapás előtt megadták a módját a Diogo Jotára és testvérére, Andréra emlékezésnek. A hivatalos műsorfüzet dedikáltan az elhunytakról szólt, Claudia Rose Maguire pedig elénekelte Elvis Presley világhírű slágere, a Can't Help Falling In Love feldolgozását, majd a Liverpool indulóját, a You'll Never Walk Alone-t is, amely talán még sohasem szólt ennyire szívhez szólón. A játékosok fekete karszalaggal és könnyes, vöröslő szemmel szaladtak ki a pályára.

A Deepdale Stadion a liverpooli szurkolóktól és gyakran a Diogo Jotáról szóló daltól zengett, a kezdő sípszótól kezdve viszont már a futballé volt a főszerep. A Liverpool fölényben játszott, de nem szorította a kapuja elé a Prestont. A bal oldalon a saját nevelésű Rio Ngumoha aktívan játszott, volt egy szép cselsorozata és lövése, míg a centerposzton Federico Chiesa a 20. percben vezethette a félpályától a kapura a labdát, de az előzőleg hibázó Lewis Gibson megakadályozta a gólt. Szoboszlai Dominik ismét a csatár mögött kapott szerepet, rengeteget futott, minden támadásból kivette a részét, s Ryan Gravenberch és Trey Nyoni is feltűnt a középpálya szinte minden pontján. A 27. percben éppen egy ilyen labdakérése és passza után rohant előre, és majdnem megszerezte a vezetést Kosztasz Cimikasz beadása után, majd egy perccel később is közel járt a gólhoz lövésével. A 34. percben újabb Rio Ngumoha-cseleket követően Federico Chiesa alakított ki helyzetet magának, centerezése után éppen úgy kapott bele kifordított belsővel a labdába Szoboszlai Dominik, hogy Conor Bradleynek tökéletesen érkezzen, aki így megszerezte a felkészülési időszak első liverpooli gólját.

Kerkez Milos bemutatkozott (Fotó: Getty Images)

A félidőben sort cserélt Arne Slot menedzser, Jeremie Frimpong és Kerkez Milos bemutatkozott vörös mezben, Pécsi Ármin azonban nem, a kapuba Freddie Woodman állt, aki az előző három és fél évet éppen a Prestonnál töltötte. Az 53. percben Jordan Storey rettenetes hazaadásánál csapott le a labdára a copfjától a nyáron megszabaduló Darwin Núnez, higgadt befejezése után Diogo Jota elhíresült gólörömeivel ünnepelt. A második félidőben a 76. percben volt még nagyobb lehetősége a gólszerzésre a Liverpoolnak, a nagy tűzijátékban minden lövést sikerült blokkolniuk a hazai védőknek. Kerkez Milos hiba nélkül futballozott, volt szép szerelése, veszélyes passza és megindulása is. A 82. percben szöglet után szépített a Preston – percekkel korábban Freddie Woodman nagyot védett –, Liam Lindsay fejelte a labdát a vendégek kapujába. A Liverpool nem hagyta veszni kétgólos előnyét, s nagyszerű támadás végén Cody Gakpo beállította a végeredményt. 1–3