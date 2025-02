Dembélé duplázott, a PSG simán nyert a Brest ellen a Bajnokok Ligájában

A vendégek a 21. percben azután szerezték meg a vezetést, hogy a játékvezető a videobíró segítségével tizenegyest ítélt meg egy kezezés után – a büntetőhöz Vitinha állt oda, és higgadtan gurított a jobb alsó sarokba. Nem adta könnyen magát a Brest, néhány lehetősége volt is a gólszerzésre, Abdallah Sima fejese után például a kapufán csattant a labda.

A kihagyott helyzeteket megbüntette a PSG, a 45. percben Ousmane Dembélé tört be a tizenhatoson belülre, majd okosan lőtt a rövid alsóba, így 2–0-s vendég előnnyel mehettek pihenőre a felek.

A fordulás után Desire Doue is bevette a Brest kapuját, de les miatt a bíró érvénytelenítette a találatot. Ami késett, nem múlott, a 66. percben Dembélé közelről megszerezte a második gólját is, ezzel pedig el is döntötte a mérkőzést – és könnyen lehet, hogy a párharcot is.

A második félidő második felében mindkét csapatnak volt még lehetősége a gólszerzésre, de újabb találatot nem láthattunk: a Paris Saint-Germain 3–0-ról várhatja a visszavágót.

BAJNOKOK LIGÁJA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉSEK

Brest (francia)–Paris Saint-Germain (francia) 0–3 (Vitinha 21. – 11-esből, O. Dembélé 45., 66.)

KÉSŐBB

21.00: Manchester City (angol)–Real Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!

21.00: Juventus (olasz)–PSV (holland) (Tv: Sport1)

21.00: Sporting CP (portugál)–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport2)