Vinícius Júnior triplázott, kétgólos hátrányból felállva nyert rangadót a Real Madrid

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ

3. FORDULÓ

Real Madrid (spanyol)–Borussia Dortmund (német) 5–2 (0–2)

Madrid, Santiago Bernabéu. Vezette: Kovács István (romániai)

Real Madrid: Courtois – L. Vázquez, Militao, Rüdiger, F. Mendy – Rodrygo (Tchouameni, 85.), Valverde, Modric (Camavinga, 71.), Bellingham (Arda Güler, 90.) – K. Mbappé (Ceballos, 90.), Vinícius Júnior. Vezetőedző: Carlo Ancelotti

Borussia Dortmund: Kobel – Ryerson (Emre Can, 76.), Süle, N. Schlotterbeck, Bensebaini – F. Nmecha (Beier, 76.), Sabitzter – Malen (P. Gross, 64.), Brandt, Gittens (Anton, 55.) – Guirassy. Vezetőedző: Nuri Sahin

Gólszerző: Rüdiger (60.), Vinícius Júnior (63., 86., 90+3.), L. Vázquez (83.), ill. Malen (30.), Gittens (34.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Májusban a londoni BL-döntőben találkozott egymással a Dortmund és a Real Madrid, ezúttal a Santiago Bernabéuban a BL alapszakaszában mérkőzhettek meg egymással. Az első fél óra csendesen telt, a Real Madrid pontrúgásokkal és beadásokkal próbált veszélyt teremteni, kevés sikerrel. A másik oldalt a Dortmund sokat birtokolta és járatta a labdát, Thibaut Courtois kapuja nem forgott veszélyben.

Az első félidő hajrájában beindultak az események. Előbb Lucas Vázquez saját tizenhatosánál vesztett labdát, Guirassy háttal a kapunak remekül tálalt Malenhez, aki a bal kapufa mellett lőtt a hálóba. Alig telt el három perc, és megduplázta előnyét a Dortmund. Ezúttal Malen előkészítőként jeleskedett, az ötösön belül Jamie Bynoe-Gittens érkezett. 0–2

A folytatásban Rodrygo, majd Jude Bellingham is eltalálta a lécet, a madridiak nem tudtak betalálni, legalábbis az első félidőben. A második játékrészben sokkal direktebben, veszélyesebben játszott már Carlo Ancelotti együttese. Antonio Rüdiger törte meg a jeget, a német Kylian Mbappé beívelésére érkezett tökéletes, és fejelt a kapuba a 60. percben. Három perccel később Vinícius Júnior góljával már egyenlő volt az állás. A Dortmund négy perc alatt szerzett két gólt, a Real Madrid három perc alatt egyenlített. 2–2

A találkozóból még hátravolt harminc perc, a németek előtt is adódott néhány helyzet, ellenben a Real Madrid egymás után rohamozott. A 83. percben Rodrygo tartott bent egy kósza labdát, majd érkezett Lucas Vázquez, aki éles szögből lőtt Kobel mellett a jobb felső sarokba. Újabb három perccel később Bellingham saját tizenhatosánál szerelt vetődve, Vinícius végigrohant a bal szélen, befelé cselezett, majd 17 méterről gyönyörűen tekert a bal alsó sarokba. A kegyelemdöfést is a brazil vitte be, a csereként beálló Ceballos szerzett labdát, Vinícius pedig megszerezte saját maga harmadik, csapata ötödik gólját. 5–2

A Real Madrid bámulatos második félidejének köszönhetően fordított, és otthon tartotta mind a három pontot. A harmadik fordulót követően mindkét csapat hat ponttal áll.