Videó: Donald Trumppal a színpadon emelte a Chelsea magasba a klub-vb trófeáját

A mérkőzés után a Chelsea csapatkapitánya, Reece James vehette át a trófeát Donald Trumptól, az Amerikai Egyesült Államok elnökétől és Gianni Infantinótól, a FIFA elnökétől.

Infantino jelezte Trumpnak, álljanak odébb, az amerikai elnök azonban maradt James és Robert Sánchez között, és boldogan tapsolt, ahogy a csapatkapitány magasba emelte a trófeát. „Azt mondták nekem, hogy átadja a trófeát, majd elhagyja a színpadot, és én azt hittem, hogy le fog lépni a színpadról, de ő maradni akart. Gratulált nekem és a csapatnak a győzelemért, és azt mondta, élvezzük ki a pillanatot” – idézi a BBC Reece Jamest.

„Tudtam, hogy itt lesz, de azt nem tudtam, hogy ott lesz a színpadon, amikor felemeljük a trófeát. Egy kicsit össze voltam zavarodva” – emlékezett vissza a duplázó Cole Palmer.

A The Athletic arról számol be, hogy az éremátadások során Infantino Trumpnak is adott egy aranyérmet, amelyet az amerikai elnök a zsebébe rakott. Trump az ünnepség után a DAZN-nek nyilatkozva egy titkot is elárult a trófeáról. „A FIFA nagyon jót tesz a labdarúgásnak Amerikában, ez egy egyre növekvő sport” – kezdte Trump, majd hozzátette – „Beraktuk a trófeát az Ovális Irodába, megkérdeztem, mikor viszik el, majd Infantino mondta, hogy soha, ezt örökre ott maradhat az Ovális Irodába. És tényleg készítettek egy új trófeát, míg az eredeti trófea jelenleg is az Ovális Irodában van.”