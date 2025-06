Kocsikat gyújtanak fel, emberek halnak meg – mi lesz még itt?!

Böde Dániel 15 találattal gólkirály lett az élvonalban – 38 évesen (Fotó: Dömötör Csaba)

1. Böde Dániel 38 évesen gólkirály lett az NB I nemrégiben véget ért idényében a bronzérmes Paksi FC-ben, Nagy Zsolt vezérletével ezüstig menetelt a Puskás Akadémia, a Ferencváros az utolsó fordulóban tette biztossá a bajnoki címét. Ön szerint ki volt a legjobb futballista?

Csank János: – Böde Dániel kevés játékperc alatt szerzett tizenöt gólt, ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, kiemelkedő idénye volt. Úgy néz ki, erőnlétileg jót tett neki, hogy Bíró Blanka személyében sportos hölgyet választott párnak, a kézilabdások híresek a kemény munkáról, tudják, hogyan kell megszenvedni a sikerért. Említésre méltó Nagy Zsolt is, aki évek óta hozza jó játékát, lehet rá számítani, ott van a spiccen, ebben az évadban is kitűnő teljesítményt nyújtott. Vannak későn érő futballisták, ő ilyen, bár ki tudja, milyen akadályozó tényezők lassíthatták pályafutását fiatalabb korában. Mégiscsak horgászgyerek, mentálisan nyugodt srácnak tűnik. Nekem Pécsi Ármin szereplése volt az igazi meglepetés. Mindent tud, amit kapusként nem lehet megtanulni, reméljük, megerősödik a következő években. Talán még Szalai Gábor berobbanása volt meglepő az idény végén, valamint Tóth Alex teljesítménye, aki – ahogyan hallgatom a nyilatkozatait – fejben is rendben van.

Pásztor József: – Nálam Nagy Zsolt az idény játékosa, a hátán vitte a Puskás Akadémiát, védekezett, támadott, gólt szerzett, becsúszott. Böde Dániel esete teljesen más, a kevés játékpercét kiválóan használta ki. Nikolics Nemanja mondatait olvastam a Nemzeti Sportban, igaza van, nagy szégyen, hogy egy harmincnyolc éves játékos tizenöt góllal gólkirály lett. Minimum húszat kellene az élen végzőnek szereznie. Az idény felfedezettje a Fradiból Tóth Alex, kár, hogy csak a tavasszal volt pályán. Tizennégy kilométert fut egy-egy mérkőzésen, jól lép be a támadásokba, egy az egyben veszélyes játékos, és nem is elpuhult srác. A kis Lisztes Krisztián óriási hibát követett el, hogy elment Németországba. Még egy évet játszania kellett volna a Fradiban. A Bundesligába kész játékosként kell elmenni, vagy még utánpótláskorban. Sok pénzt fizettek érte, egyelőre nem bizonyította, hogy megérte.

Hajdú B. István: – Ha az év játékosa egy harmincnyolc éves játékos, az eleve meglepetés, egyben a mezőny kritikája. Böde Dániel a játékperceit ragyogóan használta ki, jó néhány mérkőzést ő döntött el, nem csupán arról volt szó, hogy beállt és berugdosta a tizenegyeseket. Más kérdés, hogy meglehetősen szomorú, hogy harminchárom fordulós bajnokságban tizenöt góllal az élen lehet végezni. Nagy Zsolt bármelyik NB I-es csapatban kezdő lenne, az a ritka kivétel, aki még a Ferencvárosban is. Örülök, hogy jó néhány fiatal magyar berobbant, Tóth Alex mellett Pécsi Ármint emelném ki, érett kapussá avanzsált, ebben az idényben ő fejlődött a leglátványosabban.

Luis Enrique kezében a BL-trófeával (Fotó: AFP)

2. Május utolsó napján a Bajnokok Ligája döntőjében a francia PSG 5–0-ra kiütötte az olasz Internazionalét. A siker nem, a mértéke annál meglepőbb… Volt ekkora különbség a két együttes között? Illetve mit szólt hozzá, hogy Párizs utcáin ünneplés helyett káosz alakult ki, két halálos áldozatról számoltak be a híradások.

Csank János: – A televízió előtt üldögélve azon mosolyogtam, mi annak idején 1994-ben a Váccal két mérkőzésen kaptunk a PSG-től ötöt, az Inter most ebből a szempontból megelőzött bennünket. Luis Fernandez volt az edzője, a középpályán a brazil Raí osztogatott. A szombati döntőben taktikailag éreztem nagy különbséget a két együttes között. Az Inter három belső védővel próbálkozott, csakhogy közülük nem lépett ki a védelmi falból senki, a csatárok rendre üresen várták a labdát. A PSG-nél Luis Enrique óta jól ismerik a mélységi passzt, ez a spanyol iskola része. Két gól után azért imádkoztam, ne jöjjön a harmadik, mert akkor átkapcsolhatok más csatornára, hogy izgalmakat lássak. Tudom, milyen érzés így megégni, átéreztem az olaszok helyzetét. Ami a szurkolókat illeti, túlzásba viszik a lelkesedést. Utcai harcok? A labdarúgás véresen komoly játék, de ez már hülyeség, amit csinálnak.

Pásztor József: – Nem titkolom, a Barcelonának szurkoltam, aztán amikor kiesett, váltottam a Paris Saint-Germainre. Luis Enrique miatt. Hihetetlen szakember. Ennyi fiatallal Bajnokok Ligáját nyerni nem kis teljesítmény. Persze vannak rutinos rókák is, mondjuk, így kell kinéznie egy csapatnak. Lemosták a pályáról az Intert. Az első félidőben néhány perc leforgása alatt rúgtak kettőt, az Internek akkor lett volna sansza, ha minél tovább húzza kapott gól nélkül, és kontrából elmegy egyszer. Ez most nem jött össze. Ami pedig utána Párizsban történt, egyszerűen nem normális. Lehet mondani, hogy a migránsok is benne vannak a balhékban, de évek óta ez megy Párizsban. Kirakatokat törnek be, kocsikat gyújtanak fel, emberek halnak meg, mi lesz még itt?! Borzasztó.

Hajdú B. István: – Megnyugtató különbségű PSG-győzelmet tippeltem, ez még azt is túlszárnyalta. Fogalmam sincs, az Inter mikor kapott előzőleg öt gólt. Négyet is legutóbb talán tíz évvel ezelőtt… Ráadásul az eredmény közelebb állt a hat-nullához, mint az öt-egyhez. Úgy gondolom, a PSG a Liverpool kiejtésével nyerte meg a BL-t, akkor lépett elő első számú esélyessé. Pedig emlékezzünk, a párizsiak pocsékul kezdték az alapszakaszt, négy kör után alig volt pontjuk. De végül teljesen megérdemelt a sikerük. Hogy a győzelmet miért kell úgy ünnepelni, hogy szétszeded a saját városodat, számomra teljesen érthetetlen. Emlékezzünk vissza, amikor 1998-ban a francia válogatott megnyerte a világbajnokságot, majd 2000-ben az Eb-t, Párizs kisebb-nagyobb balhékkal megúszta, pedig a Champs-Élysées-n akkor is milliós tömeg ünnepelt.

Története során először szerepelhet majd az NB I-ben a Kazincbarcika (Fotó: Kovács Péter)

Története során először jutott az élvonalba a Kazincbarcika. Az NB I újonca nehezített pályán próbálja meg kiharcolni a bennmaradást, hazai meccseit Mezőkövesden lesz kénytelen játszani, miközben a csapatot feljuttató Erős Gábor nem maradt a klubnál. Sima kiesés lehet ebből?

Csank János: – Tizenkettőben benn maradni rohadt nehéz. Hallottam, hogy a csapatok leszavazták a rendszer átalakítását, így maradt a háromfordulós lebonyolítás. Szerintem pedig inkább fel kellene emelni a létszámot tizennégy-tizenhat csapatosra. A Kazincbarcika feljutása nem mindennapi siker, én örülök, hogy északkeleten ilyen jó kis brigád alakult ki. Kíváncsi leszek, mennyi nézője lesz Mezőkövesden. Nem lesz egyszerű, mindig idegenben kell játszania – az erősítéseken sok múlhat, illetve hogy a kispadra ki ül le. A szakmai igazgató is átveheti az irányítást, Simon Miklós nemrégiben ment a klubhoz. Ha a csapat csupán átszállójegyet vesz az NB I-re, akkor is nagy eredmény a feljutás. Tizenkettőből minimum tizediknek lenni nem egyszerű egy ilyen együttesnek. Ha valaki azt mondaná, hogy a második idény végén búcsúznak csupán az NB I-től, alighanem azonnal elfogadnák.

Pásztor József: – Nehogy úgy járjanak, mint az Eger annak idején… Feljutott az NB I-be, a pálya alkalmatlan volt az élvonalra, idegenben három-négy stadionban játszotta a hazai meccseiket, naná, hogy érintés nélkül esett ki. A Kazincbarcika sem játszhat odahaza, pedig a futball a szurkolókért van. Más kérdés, hogy a barcikai létesítmény valóban nem alkalmas az NB I-re. Emlékszem, annak idején Nyilasi Tiborék jöttek a Kórház utcába, akkora volt a vendégöltözőnk, hogy öt játékosnak ki kellett jönnie, hogy a többiek át tudjanak öltözni. Jött is Nyíl, hogy „Józsikám, miféle lyuk ez?” Az első meccsre Mezőkövesdre elutaznak ötszázan, a hatodik találkozóra már csak ötvenen mennek át. Ha otthon játszhatna a Kazincbarcika, húsz százalék esélyt adnék neki. Így semennyit. A három rutinos játékos vitte a hátán a csapatot, Bódi Ádám, Lucas és Varga József, de az NB I-ben teljesen más játékstílus kell. Itt már nehéz lesz húzóemberré válni.

Hajdú B. István: – Nem megbántva a kazincbarcikaiakat, a bennmaradásuk nagyobb bravúr lenne, mint a mostani feljutásuk. Az NB II-t előttük végezve megnyerő Kisvárda egyértelműen erősebb náluk. Az sem segíti a helyzetüket, hogy elveszítették az edzőjüket, akivel kiharcolták a feljutást. Az utóbbi két évben előbb a Diósgyőr és az MTK, az idén a Győr és a Nyíregyháza is kiharcolta az élvonalban maradást, előtte a tizenkét csapatos NB I-ben legalább az egyik újonc rendre kiesett. Most meg lennék lepve, ha mind a két csapat benn maradna. A jelenlegi játékoskeret ereje és összetétele alapján a Kazincbarcikának nem lehet más célja, mint valahogy kibrusztolni az NB I-ben maradást. De bárhogy is alakul, harminchárom fordulót már biztosan a legjobbak között futballozhatnak a játékosok, biztos vagyok benne, hogy lesz győzelmük is.