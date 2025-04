Nagyot küzdött az Aston Villa, ám nem tudta megfordítani a PSG elleni BL-párharcot

BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

ASTON VILLA (angol)–PARIS SG (francia) 3–2 (1–2)

Birmingham, Villa Park, 42 535 néző. Vezette: José María Sánchez (spanyol)

ASTON VILLA: E. Martínez – Cash, Konsa, Pau Torres, Digne (Matsen, 76.) – Am. Onana (J. Ramsey, 66.), B. Kamara – Tielemans (R. Barkley, 88.), McGinn (M. Asensio, 66.), Rogers – Rashford (Watkins, 76.). Menedzser: Unai Emery

PSG: G. Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – J. Neves, Vitinha, Fabián Ruiz – B. Barcola (Doué, 58.), O. Dembélé, Kvarachelia. Vezetőedző: Luis Enrique

Gólszerző: Tielemans (34.), McGinn (55.), Konsa (57.), ill. Hakimi (11.), Nuno Mendes (27.)

Továbbjutott: a PSG, 5–4-es összesítéssel

Bár nem a Bajnokok Ligája, hanem az Európa-liga és a Konferencialiga közös himnusza csendült fel a találkozó előtt, bizony BL-csatát rendeztek a Villa Parkban, méghozzá a negyeddöntő visszavágóját, miután az első mérkőzésen a PSG otthon 3–1-re nyert. A párizsiak továbbjutására 91.5 százalékot adott az Opta szuperszámítógépe az összecsapás előtt, azonban óvatosságra inthette a franciákat, hogy az előző hét BL-párharcukból hármat elveszítettek, amikor az odavágón kétgólos előnyre tettek szert.

Az Aston Villa a közelmúltból ilyen statisztikával nem rendelkezik, ugyanis amikor a birminghamiek legutóbb a BL-ben jártak (akkor BEK-ben), még 1983-at írtunk – bő 40 évvel ezelőtt a Juventustól hazai pályán 2–1-re kikaptak, majd idegenben 3–1-es vereséggel búcsúztak a legjobb nyolc között.

Az angol csapat eddig egyszer jutott elődöntőbe ebben a sorozatban, az 1981–1982-es idényben – akkor meg is nyerte –, ám ehhez most nagy fordítás szükségeltetett. Ennek megfelelően a hazaiak nagy elánnal vetették bele magukat a meccsbe, nekirontottak ellenfelüknek, az első tíz percet azonban kihúzta a Paris Saint-Germain, majd egy kontrából megszerezte a vezetést. Bradley Barcola középre adása után Emiliano Martínez épp Asraf Hakimi elé tenyerelte a labdát, a marokkói meg nem hibázta el a helyzetet.

Nem adta fel a vendéglátó, tovább rohamozott, Pau Torres lövését védenie is kellett Gianluigi Donnarummának, míg Morgan Rogers a jobb alsó mellé tekert. Aztán ismét kontrából büntetett a PSG, ezúttal Nuno Mendes került ziccerbe, és a lövése a jobb kapufáról bevágódott, így összesítésben már négygólosra nőtt a franciák előnye. Az „oroszlánok” becsületére váljon, hogy ezt követően is mentek, támadtak tovább, és ez a 34. percben már eredményre is vezetett, Youri Tielemans megpattanó lövésével sikerült szépíteniük.

Unai Emery űzte-hajtotta övéit, és nem is sokon múlt a hosszabbítás kiharcolása (Fotó: Getty Images)

A szünet után ott folytatta az Aston Villa, ahol az első félidőben abbahagyta, újabb helyzetet dolgozott ki, és Marcus Rashford közel is állt az egyenlítéshez, ám nem tudta átemelni Donnarummát. Közben persze az angoloknak a vendégkontrákra is figyelniük kellett, mert továbbra is életveszélyesek voltak a párizsi ellentámadások, nem is sokon múlt, hogy Ousmane Dembélé lesről indult, mielőtt betalált. Kevesen hitték, de ismét realitása lett annak, hogy továbbjuthat Unai Emery csapata, ugyanis három perc leforgása alatt megfordította a mérkőzés állását. Előbb John McGinn megpattanó lövése hullott be a kapuba, majd ugyan Rashford bombájánál bravúrt mutatott be Donnarumma, Ezri Konsa lövését már nem háríthatta, a védő a bal alsóba helyezett Rashford kiváló előkészítése után.

Vérszemet kapott a birminghami alakulat, és majdnem megérkezett a negyedik hazai gól is, de Tielemans fejesénél Donnarumma újabb remek védéssel jelentkezett, majd néhány percnyi pihenőt követően ismét dolga akadt, és Marco Asensio ziccerénél lábbal hárított. Kijött a PSG a szorításból, Dembélé és Hakimi próbálkozásánál pedig Emiliano Martíneznek egyaránt lábbal kellett védenie, majd az idő egyre fogyott, és az angolok már kevésbé tudták ráerőltetni akaratukat ellenfelükre.

Elképesztő teljesítménnyel jött vissza a párharcba a Villa, ám a hajrára már elfogyott az ereje, így nem tudta kiharcolni a hosszabbítást. A Paris Saint-Germain jól menedzselte az utolsó perceket, és ugyan a vártnál sokkal nehezebb, de (5–4-es összesítéssel) továbbjutott, és ott van a legjobb négy között a Bajnokok Ligájában. 3–2