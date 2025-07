Judo: az ifi Eb-bronz után Fedora Ferenc éremért utazik az EYOF-ra is

Kiválóan alakult az év első fele a 17 éves Fedora Ferencnek, aki utolsóéves ifiként megérkezett az európai élmezőnybe a korosztályában. A DSI Debrecen ígéretes cselgáncsozója idén sorban éri el a nagyobbnál nagyobb sikereket a 60 kilósok súlycsoportjában: először februárban a somorjai bronzával megszerezte pályafutása első érmét Európa-kupa-versenyen, majd márciusban Porecben, az Ek-sorozat újabb állomásán már a dobogó legfelső fokára állhatott fel. Ezek után nagy reményekkel vághatott neki karrierje első ifjúsági Európa-bajnokságának, amelyen újabb remek eredményt ért el, és bronzérmet akasztottak a nyakába. (Az Eb-győztes Csermák Dániel mellett Fedora volt a két éremmel záró magyar csapat másik dobogósa.)

Nagy elégedettséggel és büszkeséggel tölt el, amikor visszapillantok az előző félévemre

– nyilatkozta Fedora az Utánpótlássportnak. – Rendkívül sokat jelent számomra, hogy az Európa-kupákon elért sikerek után az Eb-ről is éremmel tudtam hazatérni. A sportágunkban nyilván a világversenyek jelentik a csúcsot, így nincs annál jobb dolog, mint amikor Európa- vagy világbajnokságon sikerül dobogóra állni. Hozzátartozik az igazsághoz, hogy nem indult könnyen az Eb-szereplésem. Az első meccsemen a bolgár fiú ellen alaposan megszenvedtem, és több mint tizenegy percen át gyűrtük egymást, de végül a maratoni találkozón sikerült kiszenvednem a győzelmet.

Az igencsak nyögvenyelős kezdés után viszont úgy éreztem, hogy átlendültem a holtponton, meccsről meccsre javultam, és a verseny előrehaladtával egyre jobb dzsúdót tudtam bemutatni.

Eljutottam egészen az elődöntőig, és végül sikerült megkaparintanom a bronzot. Éremért mentem az Eb-re, és a legnagyobb örömömre nem is kellett üres kézzel hazajönnöm.”

Forrás: EJU

A sikeres Európa-bajnokságot követően még további két világverseny is vár a fiatalra: előbb ismét Szkopje felé veszi az irányt a vasárnap kezdődő EYOF-ra, majd augusztus végén a szófiai ifjúsági világbajnokságon lesz jelenése. Fedora elmondta, a néhány nap múlva rajtoló Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon is az éremszerzést fogalmazta meg célként. Erre pedig minden esélye meg is lesz, miután a 60 kilós súlycsoportban második kiemeltként indulhat.

„Alapvetően az Európa-bajnoki harmadik helyezés egy nagy pozitív visszajelzés számomra, ugyanakkor plusz motivációt is ad, hogy a továbbiakban még több hasonló nagy sikert érjek el.

Úgy vágtam neki a nyárnak, hogy a három világversenyen legalább egy érmet szeretnék nyerni, és hál' istennek ez mindjárt az első alkalommal az Eb-n összejött, ami így levesz némi a terhet a vállamról.

Az EYOF-on is jók az esélyeim az éremszerzésre, azon leszek, hogy beváltsam ezeket a reményeket, és ismét dobogóra álljak.”

A szkopjei EYOF dzsúdóversenyeit július 22. és július 25. között rendezik meg, méghozzá 12 magyar versenyzővel a mezőnyben.

(Kiemelt kép forrása: EJU)