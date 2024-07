Hat gólt szerzett a párharcban, simán továbbjutott a BL-selejtezőből a Slovan

A 4–2-es első meccset követően idegenben is megszerezte a vezetést a szlovák bajnok Slovan Bratislava, majd 2–1-re megnyerte a mérkőzést. A pozsonyiak ezzel a 6–3-as összesítéssel simán továbbléptek a következő körbe, ahol a szlovén NK Celje, tehát egy jóval nehezebb feladat vár rájuk.

BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓK

Sztruga (északmacedón)–Slovan Bratislava (szlovák) 1–2

Továbbjutott: a Slovan, 6–3-as összesítéssel

KÉSŐBB

19.00: Differdange (luxemburgi)–Klaksvík (feröeri)

19.00: Dinamo Batumi (grúz)–Ludogorec (bolgár)

19.00: Petrocub (moldovai)–Ordabaszi (kazah)

21.00: Larne (északír)–RFS (lett)

21.00: Egnatia (albán)–Borac Banja Luka (boszniai)

BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ (k betűvel a kiemelteket jelöltük)

Ballkani (koszovói, k)–UE Santa Coloma (andorrai) 1–2 – tizenegyesekkel 5–6

Továbbjutott: a Santa Coloma, 2–2-es összesítéssel, tizenegyesekkel

HJK (finn, k)–Panevezys (litván) 1–1

Továbbjutott: a Panevezys 4–1-es összesítéssel

Lincoln Red Imps (gibraltári, k)–Hamrun Spartans (máltai) 0–1 – tizenegyesekkel 5–4

Továbbjutott: a Red Imps 1–1-es összesítéssel, tizenegyesekkel

Pjunik (örmény, k)–Dinamo Minszk (fehérorosz) 0–1

Továbbjutott: a Dinamo Minszk 1–0-s összesítéssel

Celje (szlovén)–Flora Tallinn (észt, k) 2–1

Továbbjutott: a Celje 7–1-es összesítéssel

FCSB (román, k)–Virtus (San Marinó-i) 4–0

Továbbjutott: a FCSB 11–1-es összesítéssel

Decsics (montenegrói)–The New Saints (walesi, k) 1–1

Továbbjutott: a The New Saints 4–1-es összesítéssel

Shamrock Rovers (ír, k)–Víkingur Reykjavík (izlandi) 2–1

Továbbjutott: a Shamrock Rovers 2–1-es összesítéssel

BAJNOKOK LIGÁJA

A SELEJTEZŐ 2. FORDULÓJÁNAK PÁROSÍTÁSA

Ludogorec (bolgár)/Dinamo Batumi (grúz)–Dinamo Minszk (fehérorosz)

APOEL (ciprusi)–Ordabaszi (kazahsztáni)/Petrocub (moldovai)

Ferencváros (magyar)–The New Saints (walesi)

PAOK (görög)–Borac Banja Luka (boszniai)/KF Egnatia (albán)

Bodö/Glimt (norvég)–RFS (lett)/Larne FC (északír)

FF Malmö (svéd)–KÍ Klaksvík (feröeri)/Differdange 03 (luxemburgi)

Shamrock Rovers (ír)–Sparta Praha (cseh)

UE Santa Coloma (andorrai)–Midtjylland (dán)

NK Celje (szlovén)–Slovan Bratislava (szlovák)

Panevezys (litván)–Jagiellonia Bialystok (lengyel)

Lincoln Red Imps (gibraltári)–Qarabag (azeri)

FCSB (romániai)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

Lugano (svájci)–Fenerbahce (török)

Dinamo Kijev (ukrán)–FK Partizan (szerb)