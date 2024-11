Negyedik BL-meccsén is pont nélkül maradt a Leipzig; döntetlent játszott idegenben a Juve

LILLE–JUVENTUS

A Juventus lépett fel inkább támadó szellemben, és lesgólig el is jutott, viszont érvényes találatot a Lille szerzett. Edon Zhegrova pompásan ugratta ki Jonathan Davidet, aki ziccerben Michele Di Gregorio mellett a kapuba lőtt. Tovább támadtak a „zebrák”, Dusan Vlahovics kísérleténél nagyot védett Lucas Chevalier, később pedig ismét lesgólt szereztek a vendégek. A második félidőben nyomás alá helyezte a torinói együttes a franciákat, azonban Chevalier több bravúrt is bemutatott. Aztán viszont Francisco Conceicao tizenegyest harcolt ki, és ekkor már nem tudott hárítani a francia kapus, Vlahovics a jobb alsóba lőtt. Az egyenlítés után mindkét csapatnak akadt még helyzete, de túl nagy kockázatot már nem vállaltak a felek, akik így egyaránt megszerezték a hetedik pontjukat. 1–1

CELTIC–LEIPZIG

A lipcseiek kezdőjében helyet kapott Gulácsi Péter és Willi Orbán is, akik az első pontjukra hajtottak a BL jelenlegi kiírásában. Viszont a Celtic irányított a mérkőzés elején, aztán majdhogynem a semmiből szerzett vezetést a Leipzig. Kevin Kampl szöglete után egy hazai játékos fején megcsúszott a labda, így lett jó Christoph Baumgartnernek, aki a kapuba bólintott. Három perccel később majdnem Orbán is gólt fejelt, a labda nem sokkal kerülte el a bal kapufát. Aztán a hazaiak is váratlanul találtak be, Nicolas Kühn gyönyörűen tekert 17 méterről, és a labda a jobb kapufáról befelé pattant. A félidő végén pedig ismét betalált a 24 éves német szélső: Hatete Reo passzolt befelé a bal oldalról, Greg Taylor továbbadta a labdát, középen pedig érkezett Kühn, és 6 méterről a kapuba lőtt.

A fordulás után nyomott a német csapat, de közben a skótok ellentámadásaira is fontos volt figyelnie, és például Kühn lövésénél védenie is kellett Gulácsinak, mint a másik oldalon Baumgartner kísérleténél Kasper Schmeichelnek. Aztán Alistair Johnston jobb oldali beadása kijött Gulácsiról, a kipattanót pedig Hatete bevágta a léc alá – ebben benne volt az 58-szoros magyar válogatott kapus. Kétgólos hátrányban nem igazán hitt már a Leipzig a pontszerzésben, és el is szenvedte a negyedik vereségét az alapszakaszban. 3–1

BOLOGNA–MONACO

Monaco-fölénnyel telt az első játékrész, és a vendégek a kapuba is betaláltak, ám szabálytalanság miatt nem adták meg a gólt. Aztán Breel Embolo és Alekszandr Golovin is betalálhatott volna, azonban Lukasz Skorupski a helyén volt, így nem kerültek előnybe a hercegségiek, míg a másik oldalon Sam Beukema járt közel a gólhoz. A szünet után hazai részről Giovanni Fabbian foghatta a fejét a kihagyott helyzete után, majd sokáig úgy tűnt, nem tudják eldönteni a felek a találkozót. A hajrában viszont Golovin szögletét követően Thilo Kehrer érkezett a hosszún, és közelről a bal alsóba lőtt, ezzel pedig megszerezte a győzelmet a Monaco, vagyis van 10 pontja, amivel minden bizonnyal tovább is jutott. 0–1

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ

4. FORDULÓ

Lille (francia)–Juventus (olasz) 1–1 (J. David 27., ill. Vlahovics 60. – 11-esből)

Celtic (skót)–RB Leipzig (német) 3–1 (Kühn 35., 45+1., Hatete 72., ill. Baumgartner 23.)

Bologna (olasz)–Monaco (francia) 0–1 (Kehrer 86.)

TOVÁBBI EREDMÉNYEK

Real Madrid (spanyol)–Milan (olasz) 1–3 (Vinícius Jr. 23. – 11-esből, ill. Thiaw 12., Morata 39., Reijnders 73.)

Liverpool (angol)–Bayer Leverkusen (német) 4–0 (Luis Díaz 61., 83., 90+2., Gakpo 63.)

Sporting CP (portugál)–Manchester City (angol) 4–1 (Gyökeres 38., 49., 81. – a másodikat és a harmadikat 11-esből, M. Araújo 46., ill. Foden 4.)

Borussia Dortmund (német)–Sturm Graz (osztrák) 1–0 (Malen 85.)

Korábban

PSV Eindhoven (holland)–Girona (spanyol) 4–0 (Flamingo 16., Tillman 33., J. Bakayoko 83., Krejcí 89. – öngól)

Kiállítva: A. Martínez (55., Girona)

Slovan Bratislava (szlovák)–Dinamo Zagreb (horvát) 1–4 (Strelec 5., ill. Spikic 10., L. Sucic 30., Kulenovic 54., 72.)