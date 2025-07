NHL-támogatású játékvezetői tábor lesz Budapesten

A Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával megvalósuló nemzetközi sportesemény – amelynek fővédnöke Gyurta Dániel, a minisztérium sportdiplomáciai főosztályának vezetője, olimpiai bajnok úszó – a fiatal játékvezetők fejlesztését és a nemzetek egymás közti együttműködését erősíti – olvasható a minisztérium hétfői közleményében.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter levélben fejezte ki támogatását az Óbudai Jégcsarnokban rendezendő, „Summer Exposure Combine 2025 supported by NHL” elnevezéssel futó nemzetközi fejlesztő tábor szervezőinek, és elismerően nyilatkozott, amiért Magyarország ad otthont egy ilyen rangos sporteseménynek, amely a játékvezető-képzés mellett a sportdiplomáciai kapcsolatok erősítésében is jelentős szerepet tölt be.

„Az esemény célja, hogy a sporton keresztül hidat építsen a fiatal tehetségek, szakmai vezetők és nemzetközi partnerek között, ezzel többek között elősegítve a magyar jégkorong és jégkorong játékvezetés nemzetközi megítélését is” – olvasható a közleményben. A rendezvény különlegessége, hogy az eseményt támogatja az NHL is: a táborba a tengerentúli profiliga által delegált szakemberek érkeznek, akik a résztvevőkkel intenzív képzési és értékelési munkát végeznek, a legtehetségesebbeket ki is választják – esélyt kínálva számukra a nemzetközi előrelépésre. A legjobbak meghívást kapnak az NHL buffalói, hivatalos játékvezetői táborába.

Az NHL Exposure Combine-ra kizárólag meghívás alapján lehet bekerülni. Innen pedig akár egyenes út vezethet a világ legerősebb ligájába, valódi, nemzetközi sportkarrier lehetőségét kínálva a résztvevőknek.

Gyurta Dániel személyesen is jelen lesz a szerdai megnyitón, ahol nyitóbeszédet mond. Fővédnöki szerepvállalása a Külgazdasági és Külügyminisztérium elkötelezettségét is tükrözi a fiatalok közötti párbeszéd és a sportdiplomácia támogatása iránt. A minisztérium ezzel is jelzi, hogy stratégiai fontosságúnak tartja a fiatal generációk bevonását a nemzetközi együttműködésekbe.