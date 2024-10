Takaréklángon futballozott, egy öngóllal nyert az Arsenal a Sahtar ellen a BL-ben

ARSENAL–SAHTAR DONYECK

Az Arsenal a mérkőzés elején erősen lerohanta a Sahtart, az ukrán csapat képtelen volt kijönni a saját térfeléről. A 7. percben egy jobb oldali szöglet után meg is szerezhette volna a vezetést a londoni együttes, Riccardo Calafiori azonban hét méterről képtelen volt eltalálni a kaput. Ami késett, az nem múlott, a hazaiak mezőnyfölénye a 29. percben góllá érett: Martinelli húzott befelé a tizenhatoson belül, majd a rövid alsót vette célba – a labda előbb a jobb kapufára, majd Riznik kapus lábára, onnan pedig a kapuba pattant.

Az első félidő hajrájában még Gabriel Jesus és Kai Havertz is betalálhatott volna, de a kapu előtt egyik hazai támadó sem volt igazán éles. A fordulás után Riznik védéseire volt szüksége a Sahtarnak, hogy meccsben maradjon, a második félidő második felében pedig az Arsenal is visszavett. A 77. percben a VAR segítségével tizenegyeshez jutott Mikel Arteta csapata, Leandro Trossard viszont pocsékul végezte el a büntetőt, a vendégek kapusa lábbal védett. A hajrában ijesztgetett a Sahtar, de Raya az átlövéseknél a helyén volt, így a fővárosi gárda végül 1–0-ra megnyerte a találkozót.

ASTON VILLA–BOLOGNA

Remek formában várta a Bologna elleni összecsapást az Aston Villa, amely a Young Boyst és a Bayern Münchent is legyőzte a Bajnokok Ligájában. Sokat kellett várni a birminghamieknek az első gólra, de az 55. percben csak összejött a vezetés a hazaiaknak: John McGinn jobb oldali szabadrúgásába senki nem ért bele, ez megtréfálta az olaszok kapusát, aki képtelen volt kiütni az előtte lepattanó labdát. Szűk tíz perccel később ismét örülhetett Unai Emery, Morgan Rogers lágy beíveléséből Jhon Durran juttatta estében a labdát a bal alsó sarokba. A második góllal el is dőlt a meccs, a Villa három meccs után százszázalékosan vezeti a tabellát, még gólt sem kapott.

GIRONA–SLOVAN BRATISLAVA

A Girona esélyeshez méltóan simán nyert a Slovan Bratislava ellen: az első félidő hajrájában Miguel Gutiérrez góljával vezetett, majd Juanpe 73. perces szabadrúgásgóljával be is biztosította győzelmét a katalán csapat – még az is belefért a hazaiaknak, hogy Stuani tizenegyest rontott a 88. percben.

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ

3. FORDULÓ

Arsenal (angol)–Sahtar Doneck (ukrán) 1–0 (Riznik 29. – öngól)

Aston Villa (angol)–Bologna (olasz) 2–0 (McGinn 55., Duran 64.)

Girona (spanyol)–Slovan Bratislava (szlovák) 2–0 (Gutiérrez 42., Juanpe 73.)

TOVÁBBI EREDMÉNYEK

Milan (olasz)–FC Bruges (belga) 3–1 (Pulisic 34., Reijnders 61., 71., ill. Sabbe 51.)

Kiállítva: Onyedika (40., Bruges)

Monaco (francia)–Crvena zvezda (szerb) 5–1 (Minamino 20., 70., Embolo 45+4., Singo 54., Akliouche 90+7., ill. Ndiaye 27. – 11-esből)

Juventus (olasz)–VfB Stuttgart (német) 0–1 (El Bilal 90+2.)

Kiállítva: Danilo (84., Juventus)

Sturm Graz (osztrák)–Sporting CP (portugál) 0–2 (Nuno Santos 23., Gyökeres 53.)

Paris Saint-Germain (francia)–PSV Eindhoven (holland) 1–1 (Hakimi 55., ill. Lang 34.)

Real Madrid (spanyol)–Borussia Dortmund (német) 5–2 (Rüdiger 60., Vinícius Júnior 63., 86., 90+3., L. Vázquez 83., ill. Malen 30., Gittens 34.)