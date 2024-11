Lewandowski meglőtte a 100. és 101. BL-gólját, simán nyert a Barca a Brest ellen

Sohasem találkozott még a két csapat egymással, ami nem csoda, hiszen a Brest abszolút újonc a nemzetközi porondon, ennek ellenére veretlenül tudta le a Bajnokok Ligája-alapszakasz első felét. Hiába szereztek több pontot a franciák, a Barca volt a meccs esélyese, és ezt bizonyította is. Már a találkozó elejétől nagy nyomást helyezett ellenfelére a katalán gárda, és hamar meg is szerezte a vezetést: Pedri löbbölte be a labdát a védők mögé, Marco Bizot pedig letarolta a labdát éppen mellel lekezelni igyekvő Robert Lewandowskit, a sértett pedig a bal alsóba gurította a tizenegyest – a lengyel játékos a 125. BL-mérkőzésén a 100. gólját szerezte, így ő lett a harmadik játékos Lionel Messi (163 meccs/129 gól) és Cristiano Ronaldo (183/140) után, aki „százados” lett a legrangosabb európai kupasorozatban.

Marco Bizot (sárgában) buta szabálytalansága után kapott tizenegyest a Barca, amit Lewandowski értékesített is (Fotó: Getty Images)

A folytatásban is a Barcelona irányított – az első félidőben 68 százalékban birtokolta a labdát –, de kevés nagy helyzetet tudott kialakítani, sőt, leginkább csak Fermín López fejese volt igazán veszélyes, melynél Bizot lábbal védett. Ezenkívül egyszer még a 21 éves középpályás kísérlete szállt mellé, illetve Raphinha megpattanó lövése kerülte el a kaput – a vendégek viszont semmi veszélyt sem jelentettek a hazai kapura.

Jóval bátrabban jött ki a szünet után a Brest – muszáj is volt neki –, és rögtön a játékrész elején eljutott kaput eltaláló lövésig: Abdallah Sima próbálkozását védte a rövidnél Inaki Pena. Mivel a nyugat-franciaországi együttes jobban kinyílt, a Barcának is több területe volt, így a kapura is veszélyesebb tudott lenni. Fermín López lapos lövését lábbal védte Bizot, majd Dani Olmo vette célba a kaput, ám Brendan Chardonnet a gólvonal előtt állva mentett. A 66. percben viszont már senki sem tudta megakadályozni a második hazai gólt: Dani Olmo remek csel után talált be a kapuba – az Eb-győztes játékosnak ez volt az első gólja gránátvörös-kék szerelésben a BL-ben.

Dani Olmo első BL-gólját lőtte Barcelona-játékosként (Fotó: Getty Images)

Ez a találat lehűtötte a vendégeket, akik ezt követően már kevésbé hittek a pontszerzésben, bár egy lesgólig eljutottak, ami azért jelezte, nem zuhantak össze. Kézben tartotta a mérkőzést a Barcelona a hajrában, s a kapu elé is eljutott. Pablo Torre még kihagyott egy helyzetet, viszont Alejandro Balde passza után Lewandowski a bal alsóba lőtt, így a 101. BL-gólját is megszerezte. 3–0

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

Barcelona (spanyol)–Brest (francia) 3–0 (Lewandowski 10., 90+2. – az elsőt 11-esből, Olmo 66.)

TOVÁBBI EREDMÉNYEK

Bayern München (német)–Paris Saint-Germain (francia) 1–0 (Kim Min Dzse 38.)

Kiállítva: O. Dembélé (57., PSG)

Internazionale (olasz)–RB Leipzig (német) 1–0 (Lukeba 27. – öngól)

Manchester City (angol)–Feyenoord (holland) 3–3 (Haaland 44., 53. – az elsőt 11-esből, Gündogan 50., ill. Hadzs Mussza 75., S. Giménez 82., Hancko 89.)

Bayer Leverkusen (német)–RB Salzburg (osztrák) 5–0 (Wirtz 8., 30. – az elsőt 11-esből, Grimaldo 11., Schick 61., A. García 72.)

Sporting CP (portugál)–Arsenal (angol) 1–5 (Inacio 47., ill. Martinelli 7., Havertz 22., Gabriel 45+2., Saka 65. – 11-esből, Trossard 82.)

Young Boys (svájci)–Atalanta (olasz) 1–6 (Ganvoula 11., ill. Retegui 9., 39., De Ketelaere 28., 56., Kolasinac 32., Szamardzsics 90+1.)

Slovan Bratislava (szlovák)–Milan (olasz) 2–3 (Barszegjan 24., Marcelli 88., ill. Pulisic 21., R. Leao 68., T. Abraham 71.)

Kiállítva: Tolic (Slovan, 90+1.)

Sparta Praha (cseh)–Atlético Madrid (spanyol) 0–6 (J. Álvarez 15., 59., M. Llorente 43., Griezmann 70., Correa 85., 89.)