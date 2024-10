Szoboszlai gólpasszt adott, a Liverpool a Bolognát is legyőzte a BL-ben

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ

2. FORDULÓ

LIVERPOOL (angol)–BOLOGNA (olasz) 2–0 (1–0)

Liverpool, Anfield. Vezette: Dabanovics (montenegrói)

LIVERPOOL: Alisson – Alexander-Arnold (C. Bradley, 85.), Konaté, Van Dijk, A. Robertson (Cimikasz, 72.) – Szoboszlai (C. Jones, 85.), Gravenberch, A. Mac Allister – Szalah, D. Núnez (Diogo Jota, 61.), Luis Díaz (Gakpo, 72.). Vezetőedző: Arne Slot

BOLOGNA: Skorupski – Posch, Beukema (Casale, 62.), Lucumi, Miranda – Freuler (Fabbian, 84.) – Orsolini, Moro, Urbanski (Aebischer, 62.), Ndoye (Illing Junior, 79.) – Dallinga (S. Castro, 79.). Vezetőedző: Vincenzo Italiano

Gólszerző: A. Mac Allister (11.), Szalah (75.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A Milan legyőzése után újabb olasz csapat várt a Livepoolra a Bajnokok Ligája alapszakaszában. Arne Slot együttese tétmérkőzésen még nem találkozott korábban a Bolognával, ennek ellenére nem volt kérdés a kezdés előtt az esélyeket illetően.

A kapuba először a Bologna talált be Dallinga révén, a holland támadó azonban lesen kapta a labdát, így hiába rezgette meg a hálót. A 11. percben már érvényes gólt láthattunk. Szalah mesteri ívelése után Mac Allister jó ütemben szakadt el a védőjétől, és két méterről, ballal a kapuba lőtt. Nem sokkal később újabb érvénytelen találatot láthattunk, ezúttal Núnez lőtt hiába a kapuba. A 19. percben Szoboszlai is betalálhatott volna, de Szalah passza után 11 méterről a kapu mellé lőtt. A félidő közepén a Bologna is életjeleket mutatott. Ndoye négy perc leforgása alatt kétszer is a kapufát találata el, majd a 33. percben Urbanski lövését kellett védenie Alissonnak.

A második félidő hazai lehetőséggel indult, de Núnez fejese nem találta el a kaput. Az 56. percben ismét egyenlítési lehetőség adódott a Bologna előtt, a hosszú saroknál érkező Orsolini lövését Alisson hárította. A gólpassza ellenére az első félidőben a mezőnybe szürkülő Szalah a második félidőben megrázta magát. Előbb a 63. percben csak centikkel lőtt a jobb alsó sarok mellé 15 méterről, a 75. percben hasonló távolságból már nem hibázott, mesterien helyezve a kapu jobb felső sarkába. A gólpasszt Szoboszlai Dominik adta az egyiptominak. A Liverpool második BL-mérkőzését is magabiztosan nyerte meg, a Bologna ezúttal sem tudott kapuba találni. 2–0