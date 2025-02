Ismét igaza lett Linekernek: a 94. percben harcolta ki a továbbjutást a Bayern München

BAJNOKOK LIGÁJA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT

VISSZAVÁGÓ

Bayern München (német)–Celtic (skót) 1–1 (0–0)

München, Allianz Aréna, 75 000 néző. V: Bastien (francia)

Bayern München: Neuer – Stanisic, Upamecano, Kim Min Dzse, R. Guerreiro (A. Davies, 64.) – Kimmich, Goretzka – Olise, Musiala (Thomas Müller, 90+5.), Gnabry (L. Sané, 64.) – Kane (K. Coman, a szünetben). Vezetőedző: Vincent Kompany

Celtic Glasgow: Schmeichel – A. Johnston, Carter-Vickers, Trusty, Schlupp – C. McGregor, Engels, Hatate – Kühn (Jang Hjung Dzsun, 69.), Maeda, Jota (Idah, 60.). Menedzser: Brendan Rodgers

Gólszerző: A. Davies (90+4.), ill. Kühn (62.)

Továbbjutott: a Bayern München, 3–2-es összesítéssel

ÖSSZEFOGLALÓ

A Bayern az első mérkőzésen 2–1-es előnyre tett szert Glasgow-ban, így magabiztosan várhatta a müncheni visszavágót. Be is kezdett a hazai csapat, a 4. percben Olise megvillant a jobb szélen, a beadása után Gnabry egy méterről a rövid sarok mellé fejelte a labdát. Nem ijedt meg viszont a Celtic, előbb McGregor veszélyeztetett, majd a német Nicolas-Gerrit Kühn került nagy helyzetbe – ballal, kissé kiszorított helyzetből lőtt nyolc méterről, a labda már Neueren is túljutott, de Guerreiro a gólvonal előtt menteni tudott.

A legnagyobb hazai lehetőségre a 44. percig kellett várni, ekkor Stanisic jobb oldali visszagurítását Harry Kane a tizenegyespont környékéről a felső lécre rúgta, Schmeichelnek esélye sem volt a védésre. Bár a bajoroknak és a Celticnek is voltak lehetőségei, a nagy mezőnyharcban egyik csapat sem tudta megszerezni a vezetést az első félidőben.

A folytatásra Kane már nem kocogott ki, azonban nélküle is betalálhatott volna a Bayern – Goretzka közeli próbálkozásánál Schmeichelnek kellett vetődve hárítani. Negyedóra elteltével aztán jött a hideg zuhany: Stanisic rossz passzát lefülelte Maeda, majd Kühnhöz passzolt, aki a rosszul szerelő Kim mellett ballal pofozta be a labdát a kapuba. 0–1

A vezetés után természetesen felhúzta a falat a Celtic, a Bayerntől pedig jöhetett a türelemjáték. Hiába próbálkoztak Kimmichék átlövésekkel és beadásokkal, komoly helyzetet alig-alig dolgozott ki a német rekordbajnok. Amikor már mindenki elkönyvelte az Allianz Arénában a hosszabbítást, akkor viszont jött a dráma – Olise beadása után Goretzka bólintott az ötösről, Schmeichel földöntúli bravúrral védett. A kipattanónál viszont nem volt elég éles Carter-Vickers, becsúszó mentésénél az arra ólálkodó Alphonso Daviesre rúgta a labdát, ami onnan egyenesen a kapuba pattant. 1–1

A középkezdés után szinte azonnal lefújta a meccset a bíró, a Bayern München tehát 3–2-es összesítéssel bejutott a legjobb tizenhat közé.