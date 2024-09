Kilenc gólt szerzett a Bayern München, Harry Kane egymaga négyet – immár ő az angol BL-gólrekorder!

BAYERN MÜNCHEN–DINAMO ZAGREB 9–2

Nyomasztó Bayern-fölénnyel indult a müncheni mérkőzés, csak idő kérdése volt, mikor roppan meg a korábbi fradistát, Samy Mmaeét is felvonultató zágrábi védelem. Két lesgól után, az első húsz perc lejártakor meg is volt a hazai vezetés, Harry Kane tizenegyesből rúgta be müncheni pályafutásának 50. gólját – az 50. tétmérkőzésen (1–0).

És hol volt még a vége…

Az előny birtokában sem csökkent a lendület, jöttek is a további gólok: a 33. percben Jamal Musiala mellel visszatett labdáját Raphael Guerreiro bombázta a kapu jobb oldalába (a VAR-szoba felülbírálta a beintett lest – 2–0), újabb öt perc elteltével Michael Olise fejelte be a harmadikat (3–0).

A második félidőre új kapussal jött ki a bajor csapat – Manuel Neuer egy ütközésnél nagyot esett az első félidőben, Vincent Kompany nem akart kockáztatni a további szerepeltetésével –, és a helyettes, Sven Ulreich váratlanul sok, ráadásul megoldhatatlan feladattal szembesült: a 49. percben Bruno Petkovic kotorta be estében a labdát a hálóba (3–1), egy perc múlva Ogivara Takuja kapott nagyszerű labdát a bal oldalon, és nem kegyelmezett a kiszolgáltatott helyzetben lévő cserekapusnak (3–2).

A néhány percnyi szédület után magához tért a Bayern, és ott folytatta, ahol az első félidőben abbahagyta, sőt… Kane egy kipattanóból bevágta második gólját (4–2), lőtt egy les miatt érvénytelenített újabbat, majd Musiala, Olise összjáték után utóbbi megint háromgólosra növelte a különbséget (5–2).

A horvát védelem eléggé törékeny volt ahhoz, hogy a Bayern kiharcoljon további két tizenegyest. Harry Kane mindkettőt magabiztosan értékesítette (7–2), és mesteri négyese révén jócskán megdöntötte Wayne Rooney rekordját: utóbbi 30-cal tartotta az angol futballisták BL/BEK-gólrekordját – az új csúcstartó immár Kane, 33-mal.

Egy kis stat: Harry Kane az első labdarúgó, aki a Bajnokok Ligája/Bajnokcsapatok Európa-kupája története során három tizenegyest rúgott be egy mérkőzésen, és 33 év óta az első angol, aki egy meccsen négyszer talált a kapuba; 1991-ben Alan Smith (Arsenal) tett ilyet az Austria Wien ellen az első számú európai kupasorozatban. (Opta)

Ha Kane be is fejezte a gólgyártást erre az estére, a Bayern még nem: a 85. percben Thomas Müller passzából egy másik csereember, Leroy Sané lőtt a hálóba (8–2), majd egy harmadik friss erő, Leon Goretzka fejjel állította be a végeredményt (9–2).

Egy kis stat: noha nagyobb különbségű győzelem már született az 1992 óta létező Bajnokok Ligájában (Liverpool–Besiktas 8–0, 2007; Real Madrid–Malmö 8–0, 2015), kilenc gólt a Bayern előtt még egyetlen csapat sem szerzett. (Opta)

Viktor Gyökeres folytatta gólsorozatát (Fotó: Getty Images)

SPORTING–LILLE 2–0

Ki más szerezhette volna meg a lisszaboniak első gólját az új BL-idényben, mint Viktor Gyökeres? A 38. percben közeli lövéssel vezetést szerző svéd támadó – a válogatott fellépéseket is beleszámítva – sorozatban a nyolcadik mérkőzésén talált a kapuba, mérlege ezeken 12 gól (1–0)...

Két perccel később Gyökeres ismét főszerepet játszott, a vele szemben elkövetett szabálytalanságért állították ki Angel Gomest. Az emberhátrányba kerülő Lille nem is úszta meg újabb gól nélkül, a Sporting nyári belga szerzeménye, Zeno Debast hatalmas lövést küldött a jobb felsőbe (2–0).

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ

1. FORDULÓ, keddi mérkőzések

Bayern München (német)–Dinamo Zagreb (horvát) 9–2 (Kane 19., 57., 73., 78. – az elsőt, a harmadikat és a negyediket 11-esből, Guerreiro 33., Olise 38., 61., L. Sané 85., Goretzka 90+2., ill. Petkovic 49., Ogivara 50.)

Sporting CP (portugál)–Lille (francia) 2–0 (Gyökeres 38., Debast 65.)

Kiállítva: A. Gomes (40. – Lille)

Korábban

Juventus (olasz)–PSV (holland) 3–1

Young Boys (svájci)–Aston Villa (angol) 0–3