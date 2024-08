Bajban a Ferencváros: két góllal nyert hazai pályán a Midtjylland

BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

FC MIDTJYLLAND (dán)–FERENCVÁROSI TC 2–0 (1–0)

Herning, Arena Herning, 8449 néző. Vezette: Matej Jug (Matej Zunic, Manuel Vidali) – szlovénok

MIDTJYLLAND: E. Ólafsson – J. Andersson, Diao, Bech, Juninho (A. Gabriel, 70.) – Osorio (Römer, 87.), Castillo (Franculino, a szünetben), E. Martínez, Simsir (Askildsen, 87.) – Buksa (Brynhildsen, 78.), O. Sörensen. Vezetőedző: Thomas Thomasberg

FTC: Dibusz – Makreckis, I. Cissé, R. Gustavo (Knoester, 55.), Ramírez – Rommens, Maiga (Abu Fani, 55.) – Zachariassen – A. Traoré, Pesics (Ben Romdan, 55.), Kehinde (Civic, 76.). Vezetőedző: Pascal Jansen

Gólszerző: Buksa (17.), Franculino (69.)

A visszavágót augusztus 13-án 20 órától rendezik a Groupama Arénában.

A TALÁLKOZÓ ONLINE KÖZVETÍTÉSE IDE KATTINTVA ÉRHETŐ EL.

HERNING CSENDES DÁN VÁROS. Ötvenezer lakosával az utcákon tapasztalt hangulat is ehhez mérhető, napközben néhány kerékpáron hasító helyin kívül alig lehetett embert látni. Kedd délután aztán egyre több ferencvárosi drukker töltötte meg a kiülős helyeket, miután a városban gyakorlatilag semmi látványosság sincs – a turistakönyvek a helyi textilmúzeumot emelik ki –, így volt idő a lazításra.

Nem úgy az esti mérkőzésen! A dán bajnokcsapat hamar megszerezte a vezetést, és ezt a Ferencváros leginkább saját magának tulajdoníthatta. A chilei válogatott Darío Osorio nem először volt agilis a mérkőzésen, Raul Gustavót is megzavarta a tizenhatoson belül, az ügyetlen hazaadásból kialakuló helyzetet lengyel válogatott Adam Buksa értékesítette. Kellemetlen, könnyen elkerülhető gól volt. A Midtjylland harcos stílusa láthatóan nem kedvezett a magyar bajnoknak, és ami gond volt, a mieink közül néhányan támadásban abszolút veszélytelenül futballoztak. A Varga Barnabást pótolni hivatott Alekszandar Pesics és a Szpartak Moszkvához távozó Marquinhos helyén játszó Tosin Kehinde játékában is sok volt a hiba, a rossz átvétel, pedig lett volna lehetőség helyzetbe kerülni. A szünet előtti percekben egyenlíthetett volna a Ferencváros, a hazai együttes védőinek többször önfeláldozóan kellett a labda útjába vetődniük. Ehhez képest a Cristian Ramírez kezére pattanó labdát követően a Midtjylland jutott – a VAR beavatkozásával – büntetőhöz, óriási szerencse volt, hogy Aral Simsir rendkívül nagyképűen lőtt, és a jó irányba mozduló Dibusz Dénes könnyedén védett.

Dibusz Dénes az első félidő végén tizenegyest hárított (Fotó: Micheller Szilvia/FTC)

Az első félidőben mind a két ferencvárosi belső védő, Raul Gustavo és Ibrahim Cissé is sárga lapot kapott, ami sohasem életbiztosítás, főként ha az ellenfélnek olyan gyors támadói vannak, mint a dánoknak. A keretben ráadásul ezúttal nem volt ott az ezen a poszton bevethető Myenty Abena, aki sajtóhírek szerint követi a Szpartak Moszkvához igazoló Marquinhost…

Pascal Jansen vezetőedző türelme a fordulást követően hamar elfogyott, tíz percet várt, majd hármat cserélt. Meglepő húzás volt, hiszen onnantól Kristoffer Zachariassen volt a csúcsék, neki kellett volna az akciókat befejeznie. A hadrend maradt, a játék képe azonban kevéssé változott – sőt!

A hazai oldalon Thomas Thomasberg vezetőedző a kispadról küldte be a 7.5 millió eurójával a keret legértékesebb futballistáját, a támadó Franculinót, aki előbb a kapufát találta telibe, nem sokkal később pedig Dibusz Dénes kapujának jobb alsó sarkába vágta a labdát. Mondani sem kell, ehhez ismét óriási ferencvárosi hiba kellett, a Raul Gustavo helyére becserélt Mats Knoester betlizett utolsó emberként. A kedd esti mérkőzés bebizonyította, a magyar bajnok kerete az átigazolási piac végéig mindenképpen erősítésre szorul: ha Myenty Abena távozik, belső védőt mindenképpen hozni kell, és Varga Barnabás mellé egy másik gólerős befejező futballista is szükséges, mint ahogyan szélső támadó középpályás is.

A Ferencváros örülhet, hogy csak két góllal kapott ki, és nem az ellenfél elsöprő, sokkal inkább a saját visszafogott futballja miatt. Ettől függetlenül nem dőlt el a továbbjutás, hiszen a jövő keddi budapesti visszavágón saját közönsége előtt ledolgozhatja a Fradi ezt a hátrányt. Más kérdés, hogy ehhez a most látottnál sokkal jobb játékra lesz szükség. Védekezésben nem lehet ennyit és ekkorát hibázni, míg támadásban sokkal élesebb befejezések kellenek. Ne feledjük, a párharc győztese egy lépésre kerül a Bajnokok Ligája főtáblájától… 2–0

