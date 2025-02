A Bruges másodszor is megverte az Atalantát a BL-ben, a Benfica őrült meccsen ejtette ki a Monacót

ATALANTA–FC BRUGES 1–3

Az odavágót meglepetésre a belga csapat nyerte meg 2–1-re – egy véleményes tizenegyesből született góllal –, de még így is az Európa-liga címvédője volt a párharc esélyese. Azonban Bergamóban hidegzuhannyal kezdődött az olaszok számára a mérkőzés, ugyanis már a 3. perc elején hátrányba kerültek. Hans Vanaken indította Ferran Jutglát, a spanyol támadó továbbpasszolta a labdát Chemsdine Talbinak, aki 11 méterről a jobb alsóba lőtt (0–1). Rákapcsolt az Atalanta, főleg Mateo Retegui veszélyeztetett, akinek lövése a jobb alsó mellett suhant el az első negyedóra végén, két perccel később pedig lesről talált be. A 27. percben még nagyobb bajba került a hazai gárda, Talbi a második gólját is meglőtte, miután Hrisztosz Colisz próbálkozását kivédte Marco Carnesecchi, a kipattanót pedig bevágta a léc alá a 19 éves támadó (0–2).

Ezt követően visszaesett a vendéglátó játéka, ám a szünet előtt óriási tűzijátékot rendezett a belga kapu előtt. Előbb Davide Zappacosta lövését tolta a kapufára Simon Mignolet, majd Mario Pasalic fejesét védte a kapus, végül Juan Cuadrado bombáját rúgta ki a gólvonalon álló Brandon Mechele. S ha ez nem lett volna elég balszerencse az olasz csapat számára, a kontrából megszületett a Bruges harmadik találata – Jutgla 20 méterről bevágta félmagasan a labdát a kapu jobb oldalába (0–3).

Összességében így már négygólos hátrányban volt az Atalanta, de a fordulás után 35 másodperc alatt ez eggyel csökkent, ugyanis a szünetben beálló Ademola Lookman góljával szépítettek a fekete-kékek (1–3). A hazai nyomás ezt követően is maradt, az 56. percben Éderson a kapufát találta el, csakhogy a lövés előtt Cuadradót lerántotta Colisz, amiért hosszas VAR-vizsgálat után tizenegyest ítélt a játékvezető. A büntetőhöz Lookman állt oda, enyhén balra lőtt félmagasan, és a gyenge próbálkozást Mignolet megfogta.

A bergamói együttes kedve ekkor sem ment el, továbbra is rohamozott, azonban Mignolet több bravúrt is bemutatott, az idő pedig egyre csak fogyott. Mivel a különbség nem csökkent, a hajrában már kevésbé hittek a hazai játékosok a fordításban, egyesek a fejüket is elvesztették. Maxim De Cuyper nem engedett elvégezni egy bedobást, erre Rafael Tolói hátulról felöklelte a belga védőt, hiába próbálta meg Felix Zwayer játékvezető lefogni az olasz-brazil labdarúgót – villant is a piros lap.

Az utolsó tíz perc – a bőséges ráadással együtt – már helyzetek nélkül pergett le, a Bruges meglepetésre 5–2-es összesítéssel búcsúztatta az Atalantát.

BENFICA–MONACO 3–3

A Benfica ötös győzelmi sorozattal a háta mögött várta a kedd esti meccset, ebben benne volt a hercegségbeliek elleni idegenbeli 1–0 is. S mivel Kerem Aktürkoglu a 22. percben közelről megszerezte a vezetést (1–0), a lisszaboniak jó úton voltak a legjobb 16 közé.

Csakhogy Minamino Takumi elég gyorsan egyenlített (1–1) ahhoz, hogy a vendégek ne engedjék elszállni a reményt, és a labdabirtoklási fölényük meghozta a második gólt a második félidő elején: egy hosszan épített támadás végén Minamino középre adásából Eljesz Ben Szegir lőtt a kapuba (1–2).

A Benfica próbált új lendületet venni, és Thilo Kehrer szabálytalanságából profitálva, Vangelisz Pavlidisz tizenegyesével egyenlíteni is tudott (2–2).

De még nem volt vége! George Ilenikhena, a Monaco fiatalja, akárcsak a hétvégi bajnokin, becserélése után azonnal a kapuba talált, erőszakos megindulása végén lőtt góljával újra hosszabbításra állt ez az őrült meccs... (2–3).

Mégsem lett ráadás: a 84. percben egy bal oldali beadásra remek ütemben berobbanó Orkun Kökcü közelről bepiszkálta a „sasok” továbbjutást érő harmadik gólját (3–3).

BAJNOKOK LIGÁJA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓK

Keddi mérkőzések

Atalanta (olasz)–FC Bruges (belga) 1–3 (Lookman 46., ill. Talbi 3., 27., Jutgla 45+3.)

Kiállítva: Tolói (87., Atalanta)

Továbbjutott: a Bruges, 5–2-es összesítéssel

Benfica (portugál)–AS Monaco (francia) 3–3 (Aktürkoglu 22., Pavlidisz 76. – 11-esből, Kökcü 84., ill. Minamino 32., Ben Szegir 51., Ilenikhena 81.)

Tj: a Benfica, 4–3-as összesítéssel