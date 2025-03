Egy félidő alatt elintézte a Barcelona a Benficát

BAJNOKOK LIGÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Barcelona (spanyol)–Benfica (portugál) 3–1 (3–1)

Barcelona, Olimpiai Stadion, 45 000 néző. Vezette: Letexier (francia)

Barcelona: Szczesny – Koundé, R. Araújo, Ínigo Martínez (Eric García, 87.), A. Baldé – F. de Jong (Casadó, 81.), Pedri – Yamal (Fermín López, 81.), Olmo (Gavi, 70.), Raphinha – Lewandowski (Ferran Torres, 70.). Vezetőedző: Hans-Dieter Flick

Benfica: Trubin – T. Araújo (Joao Rego, 84.), Antonio Silva, Otamendi, Dahl – Florentino (L. Barreiro, 70.), Aursnes, Kökcü (Belotti, 70.) – Aktürkoglu (Renato Sanches, 56.), Pavlidisz, Schjelderup (Amdouni, 56.). Vezetőedző: Bruno Lage

Gólszerző: Raphinha (11., 42.), Yamal (27.), ill. Otamendi (13.)

Továbbjutott: a Barcelona, kettős győzelemmel, 4–1-es összesítéssel

ÖRÜLHETETT A BARCELONA, hogy Raphinha előkerült délutánra. A katalánok brazilja elfelejtett felszállni az edzőközpontban a csapatot a hotelbe szállító buszra, de a riadalom nem tartott sokáig, a klub egyik alkalmazottja autóval vitte a többiek után. A kapu előtt viszont egy pillanatot sem késett, a 11. percben Lamine Yamal lövésszerű beadását mesterien értékesítette.

Noha a Benfica két percen belül egyenlített, a Barcelona 17 éves zsenije, Lamine Yamal újabb villanással állította vissza a pályán a rendet, ballábas tekerése mintaszerűen tekeredett a kapu jobb oldalába. A portugál csapatban két török válogatott játékos is a kezdőcsapatban kapott helyet, Orkun Kökcü és Kerem Aktürkoglu alighanem a közelgő, magyarok elleni NL-osztályozón is ott lesz a keretben, gyanítjuk, a kedd esti mérkőzést Marco Rossi szövetségi kapitány is árgus szemekkel figyelhette a televízió képernyője előtt.

Raphinha a szünet előtt újabb góllal tette biztossá a vezetést, a brazil a jelenlegi BL-kiírásban 11. találatát szerezte – nem mellékesen hat gólpasszt is kiosztott –, a második félidőben pedig láthatóan tartalék üzemmódba kapcsoltak a katalánok. Összesítésben ekkor már három góllal vezettek, ám még így is lett volna esélyük növelni az előnyt.

A játék összképe alapján a 3–1-es végeredmény a Benfica számára volt hízelgő, a portugálok örülhettek, hogy megúszták három kapott góllal ezt az összecsapást, hiszen könnyedén lehetett volna az akár öt-hat is.

A Barcelona ott van a Bajnokok Ligája legjobb nyolc csapata között, a negyeddöntőben a Dortmund és a Lille továbbjutójával találkozik.