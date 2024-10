Perin hatalmas bravúrjai ellenére is kikapott odahaza a Juventus

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ

3. FORDULÓ

Juventus (olasz)–VfB Stuttgart (német) 0–1 (El Bilal 90+2.)

Kiállítva: Danilo (84., Juventus)

Michele Di Gregorio eltiltás miatt hiányzott a Juventusból, és bemelegítés közben Douglas Luiz is csatlakozott a sérültekhez, Nico González, Teun Koopmeiners, Gleison Bremer és Arek Milik mellé. Hiányzóból nem volt hiány a másik oldalon sem (Chris Führich, Dan-Axel Zagadou, Nikolas Nartey, Leonidas Stergiou and Luca Raimund). Két kisebb helyzettel nyitottak a vendégek, majd az ezúttal is visszavont középcsatárként bevetett Deniz Undav hagyott ki egy kecsegtető lehetőséget.

Ermedin Demirovic volt az ék ezúttal is a stuttgartiaknál, akinek az ötös jobb sarka elől leadott lövését a 28. percben Mattia Perin nagy bravúrral a kapufára tolta – ekkor már egyre hangosabb fütyült a hazai közönség. A hajrában ismét nagyot kellett védenie Perinnek, ekkor Undav közeli fejesénél. A kapus egyébként nem sokkal a mérkőzés előtt hosszabbított, miként a védő Federico Gatti, aki a kispadon kezdett, Pierre Kalulu védőtársa középen ugyanis a 33 esztendős Danilo volt.

Aki nagyot hibázott a szünet után, de a VAR hosszas vizsgálódás után visszavonta Undav találatát, majd Perin védte a nagy kedvvel futballozó Jamie Leweling, aztán Enzo Millit veszélyes lövését is. Thiago Motta, a hazaiak mestere a szünet után nem sokkal harcba dobta a Timothy Weah, Andrea Cambiaso, Manuel Locatelli triót, majd a veszélytelenül játszó Dusan Vlahovics helyére beküldte a 18 éves Vaszilije Adzsicsot – aki balszélső és középső támadó középpályás.

Visszább vett a hajrára a támadásokból a VfB, de Danilo összehozott teljesen fölöslegesen egy büntetőt, és kiállíttatta magát – Enzo Millot büntetőjét azonban védte egy villámgyors vetődéssel Perin!

A francia játékosnak ez volt a második kihagyott tizenegyese ebben az idényben.

Adzsics kihagyott egy helyzetet ezt követően, ez lett volna csak az igazi fordulat, ha nyer a Juventus ilyen helyzetből, de ez volt az egyetlen kihagyott ziccer ezen a mérkőzésen, amelyet góllal büntettek: a vendégek csereembere, El Bilal Touré megszerezte első találatát a BL-ben.

És ki más is adta volna a gólpasszt, mint Enzo Millot?!

Sturm Graz (osztrák)–Sporting CP (portugál) 0–2 (Nuno Santos 23., Gyökeres 53.)

Csak egy csatárral állt ki odahaza a Sturm Graz a Sporting CP ellen, az egyre jobb formában lévő uruguayi szélső, Maxi Araújo, az idényben nyolc kanadai pontot kiosztó Trincao előtt elsősorban természetesen Gyökeres Viktortól tartottak az osztrákok. A svéd-magyar csatár 12 mérkőzésen 12 gólnál járt e mérkőzés előtt az idényben a klubcsapatában, négy gólpasszt is kiosztott a társaknak, a válogatottban ősszel négy mérkőzésen hét kanadai pontot jegyzett.

A jó csatárnak szerencséje van, Gyökeres egy helyzet kihagyásával teremtett újabb helyzetet, Nuno Santos találatában azért benne volt a hazai kapus, Kjell Scherpen is – no és csapata túlságosan is naiv letámadása.

Gyökeres Viktor a fordulás után a brazil Ronaldót idéző góllal tulajdonképpen eldöntötte a mérkőzést. A hajrában is a portugálok futballoztak veszélyesebben, gólt már nem szereztek számos helyzetük ellenére sem, a VAR elvett tőlük egy büntetőt – újabb három pontot szereztek a portugálok, sok tapasztalatot kell még gyűjteniük a BL-ben a graziaknak.

Paris Saint-Germain (francia)–PSV Eindhoven (holland) 1–1 (Hakimi 55., ill. Lang 34.)

Pár milliárd euró elköltése után elérkezett arra a pontra a PSG, hogy egy fontos BL-mérkőzésre az Ousmane Dembélé, Li Kang In, Bradley Barcola csatárhármassal álljon ki. Több helyzetet is kialakítottak a párizsiak az első félidőben a PSV ellen, a hollandok a fegyelmezett mezőnymunka mellett a Luuk de Jong felé felívelt labdák megjátszásában bíztak – no és a letámadások utáni kontráikban, egy ilyen után Noa Lang megszerezte a vezetést egy remekül eltalált lövéssel.

A szünet után az 50. BL-mérkőzésén szereplő Asraf Hakimi egyenlített – a 100. PSV-s mérkőzésén szereplő argentin kapus, Walter Benítez segítségével. Nagy ünneplést csapott és fellelkesedett a hazai szurkolótábor, Luis Enrique is önfeledten tombolt, nem sokkal később Li Kang In rossz passza és Barcola kihagyott ziccere után egészen másfajta szavak hagyták el ajkait. Közben dolgozott is, két fazonszabászt vezényelt a pályára, Vitinhát és Marco Asensiót, neki ugyebár az édesanyja holland.

Enrique a hajrára beküldött egy vérbeli középcsatárt is Randal Kolo Muani személyében, Dembélét pedig a csodagyerek Désiré Doué váltotta, és beállt a tehetséges karmester, a 18 éves Senny Mayulu is. Pár kisebb lehetőséget kihagytak még a hajrában a franciák, a VAR visszavont egy PSG-büntetőt, így csalódottan ballagtak az öltözőbe a párizsiak sztárjai és nagy ígéretei.