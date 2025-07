Ajkán gólkirály is segít, hogy ne az utolsó fordulón múljon a bennmaradás – NB II-es felvezetés, 4. rész

Hol van már az a bajnoki bronzérem? Hiszen két évvel ezelőtt még attól volt hangos a sajtó, hogy az FC AJKA elérte története legjobb eredményét a harmadik hellyel. Persze várható volt a visszaesés, s a következő idényben már csak a 11. helyen zárt az együttes, míg a legutóbbi évadban 13. helyezettként végzett, de már csak 16 csapatból – előtte még 18, illetve 20 gárda alkotta a mezőnyt. A zöld-fehérek a gödör alját nem érték el, ugyanis az utolsó fordulóban megnyerték a kiesési helyosztót a Gyirmót FC Győrrel szemben, így nagy nehezen benn maradtak.

A bakonyiak meg is kezdték a keret megerősítését, hogy a július végén kezdődő szezonban reményeik szerint ne kelljen a kieséstől rettegni. Elsősorban a támadószekción kell javítani, mivel az Ajka a harmadik legkevesebb gólt (31) szerezte legutóbb. Ebben segíthet majd a Kozármislenytől távozott Kirchner Krisztián és a legutóbb szintén ott szereplő Cipf Dominik, valamint a Pakstól kölcsönkapott Rideg Bálint, de négy játékos (Csörnyei Zsombor, Debreceni Zalán, Gregor Zalán és Mészáros Barnabás) érkezett a védelembe is, valamint Lakatos Márk a középpályán kaphat fontos szerepet.

Persze távozók is akadtak már a klubnál, és ezen a téren is látszik, hogy a támadókkal nem volt megelégedve a vezetőség, ugyanis Bobál Gergely, Borsos Filip, Nikola Pantovics, Szarka Ákos és Zsolnai Richárd is máshol folytatja pályafutását – az öt csatár összesen tíz gólt szerzett a bajnokságban az előző idényben. Miután ennyien elbúcsúztak a csapattól, várhatóan még tovább kell mélyíteni a keretet, bár a védelemben és a középpályán talán nem lesz túl nagy mozgás.

VEZETŐEDZŐ

Schindler Szabolcs februári távozása után GAÁL BÁLINT asszisztensedző ugrott be tüzet oltani, s az irányításával 13 mérkőzésen 17 pontot szerzett az együttes. Ez elég volt az NB II-es tagság megőrzéséhez, a bennmaradás kiharcolása pedig azt eredményezte, hogy a hétfő óta 34 éves szakember marad a kispadon. Annyi csavar azért van a történetben, hogy nem egyedül irányítja majd a csapatot, az edzőpáros tagja lesz a szombathelyi nevelésű korábbi kétszeres válogatott játékos, a Sopronnal 2005-ben Magyar Kupát nyerő HORVÁTH ANDRÁS, aki az előző idényben a Vas megyei I. osztályt megnyerő, az NB III-ban feljutásról azonban lecsúszó ISA Haladás trénere volt.

KULCSJÁTÉKOS

Bár nyilván több fontos láncszeme lesz a csapatnak, mégis alighanem döntő tényező lesz, hogy KIRCHNER KRISZTIÁN át tudja-e menteni kozármislenyi formáját az ajkai időszakára. A 32 esztendős támadó az előző két idényben 60 találkozón összesen 35 gólt szerzett a bajnokságban, előbb 18 alkalommal vette be az ellenfelek kapuját, és gólkirály lett, majd ettől a teljesítménytől csupán egy találattal maradt el, ami második helyet ért az NB II góllövőlistáján. Nagyban neki volt köszönhető, hogy a mislenyiek az ötödik és a negyedik helyen zártak az elmúlt két évadban, alighanem az ajkaiak is ebben a fellendülésben bíznak a csatár vezérletével, aki edzőmérkőzésen már (győztes) gólt is szerzett új állomáshelyén, a Gyirmót FC Győr elleni 1–0-s siker alkalmával.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ FC AJKÁNÁL

Érkezett: Cipf Dominik (Tiszakécske, legutóbb Kozármisleny, kölcsönben), Csörnyei Zsombor (Nyíregyháza II – kölcsönbe), Debreceni Zalán (Paks – kölcsönbe, legutóbb Kozármisleny, kölcsönben), Gregor Zalán (Paks, legutóbb Csákvár, kölcsönben), Horváth Péter (Veszprém – kölcsönből vissza), Kirchner Krisztián (Kozármisleny), Lakatos Márk (Szentlőrinc), Mészáros Barnabás (Puskás Akadémia), Rideg Bálint (Paks – kölcsönbe)

Távozott: Balogh Márton (visszavonult), Bobál Gergely (Videoton), Borsos Filip (Békéscsaba), Nikola Pantovics (szerb-magyar, ?), Szabó Benjámin (Vasas – kölcsönből vissza), Szarka Ákos (szlovák-magyar, Gyirmót FC Győr), Tajthy Tamás (visszavonult), Zsolnai Richárd (Békéscsaba)

Az Ajka sorsolása az első öt fordulóban

1. forduló, július 27., 19.00: BVSC-Zugló–FC Ajka

2. forduló, augusztus 3., 19.00: FC Ajka–Videoton FC Fehérvár

3. forduló, augusztus 10., 17.30: Budafoki MTE–FC Ajka

4. forduló, augusztus 17., 19.00: FC Ajka–Budapest Honvéd FC

5. forduló, augusztus 24., 17.30: Szentlőrinc–FC Ajka

AZ 1. FORDULÓ MENETRENDJE AZ NB II 2025–2026-OS IDÉNYÉBEN

Július 27., vasárnap

17.30: Mezőkövesd Zsóry FC–Karcagi SC

19.00: Budafoki MTE–Szentlőrinc

19.00: BVSC-Zugló–FC Ajka

19.00: Vasas FC–Aqvital FC Csákvár

19.00: Szeged-Csanád GA–Kecskeméti TE

19.00: Soroksár SC–Békéscsaba 1912 Előre

19.00: HR-Rent Kozármisleny–Tiszakécskei LC

Július 28., hétfő

20.00: Videoton FC Fehérvár–Budapest Honvéd FC (Tv: M4 Sport)