A Man. City negyedóra alatt adta le odahaza háromgólos előnyét a Feyenoord ellen

Mondhatnánk, hogy a Manchester City szinte berúgta az ajtót a Feyenoord ellen, hiszen az első negyedórában többször is közel állt hozzá, hogy megszerezze a vezetést, ám előbb Erling Haaland fejese találta el a kapufát Timon Wellenreuther kapus közreműködésével, aztán meg Jack Grealish kapáslövése akadt el Phil Fodenben – és még csak a 13. percben jártunk. A Cityből az első negyedóra elteltével kifogyott a kezdeti nagy lelkesedés, ám védenivalója továbbra is csak a hollandok kapusának akadt, az angolok kapuját őrző Ederson jobbára munka nélkül töltötte a meccs ezen szakaszát. Igaz, nem lankadhatott a figyelme, mert a Feyenoord szép fokozatosan meg is érkezett a mérkőzésbe, olyannyira, hogy az első fél óra elteltével már a brazil kapus neve mellé is behúzhattuk az első strigulát a védések rovatba. Végül a többet veszélyeztető és támadóbb felfogásban játszó City erőfeszítéseinek lett meg a gyümölcse még a szünet előtt, amikor a Haaland felrúgásáért megítélt büntetőt maga a sértett váltotta higgadtan gólra a 44. percben.

A második félidőt is jól – sőt, jobban – kezdte a City, Ilkay Gündogan megpattanó lövésével alig öt perc játék után megduplázta előnyét a hazai csapat. S ha egy üzlet beindul: mindössze három perccel később Haaland megszerezte önmaga második, csapata harmadik gólját. A norvég gólgép a 44. BL-meccsén érte el a 46. gólját a sorozatban, amivel beérte a szintén ennyi gólig jutó Filippo Inzaghit és a legendás portugál Eusébiót. A 3–0-s előny vélhetően elkényelmesítette a házigazdákat, mert a folytatásban mintha már elhitték volna, hogy bezsebelték a három pontot, s jóval kényelmesebb tempóra váltottak – talán ezt érezhette meg Pep Guardiola is a kispadon, amikor az utolsó húsz percre beküldte Kevin De Bruynét is. Ha tudta volna... A Feyenoord előbb Hadzs Mussza révén kihasználta Josko Gvardiol gyermeteg hibáját, majd a két csere összjátéka után Santiago Giménez góljával még közelebb zárkózott, hogy a 89. percben Paxiao beadásából Dávid Hancko fejjel kiegyenlítsen.

A ráadás hosszú percei alatt már nem esett újabb gól, és a hazai drukkerek aligha lesznek boldogok, hogy november végén sikerült megszereznie a csapatnak az első pontját a hónapban. 3–3

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

Manchester City (angol)–Feyenoord (holland) 3–3 (Haaland 44., 53. – az elsőt 11-esből, Gündogan 50., ill. Hadzs Mussza 75., S. Giménez 82., Hancko 89.)

TOVÁBBI EREDMÉNYEK

Barcelona (spanyol)–Brest (francia) 3–0 (Lewandowski 10., 90+2. – az elsőt 11-esből, Olmo 66.)

Bayern München (német)–Paris Saint-Germain (francia) 1–0 (Kim Min Dzse 38.)

Internazionale (olasz)–RB Leipzig (német) 1–0 (Lukeba 27. – öngól)

Bayer Leverkusen (német)–RB Salzburg (osztrák) 5–0 (Wirtz 8., 30. – az elsőt 11-esből, Grimaldo 11., Schick 61., A. García 72.)

Sporting CP (portugál)–Arsenal (angol) 1–5 (Inacio 47., ill. Martinelli 7., Havertz 22., Gabriel 45+2., Saka 65. – 11-esből, Trossard 82.)

Young Boys (svájci)–Atalanta (olasz) 1–6 (Ganvoula 11., ill. Retegui 9., 39., De Ketelaere 28., 56., Kolasinac 32., Szamardzics 90+1.)

Slovan Bratislava (szlovák)–Milan (olasz) 2–3 (Barszegjan 24., Marcelli 88., ill. Pulisic 21., R. Leao 68., T. Abraham 71.)

Kiállítva: Tolic (Slovan, 90+1.)

Sparta Praha (cseh)–Atlético Madrid (spanyol) 0–6 (J. Álvarez 15., 59., M. Llorente 43., Griezmann 70., Correa 85., 89.)