Az utolsó pillanatban szerzett góllal győzött Párizsban az Atlético Madrid

PARIS SAINT-GERMAIN–ATLÉTICO MADRID

Az eddigi BL-szereplés és a forma alapján a Paris Saint-Germain jó előjelekkel és hangulatban várta az Atlético elleni összecsapást, melyet ennek megfelelő lendülettel is kezdtek a hazaiak, akik már az első percekben többször próbára tették a vendégeket. Aztán szűk negyedóra után a vezetés is összejött a franciáknak: az Atleti tőle szokatlan módon saját tizenhatosán belül veszített labdát, amikor Ousmane Dembélé vette el azt Clément Lenglet-től, majd remekül tálalt Warren Zaire-Emery elé, aki értékesítette ziccerét – a meccs napján 18 éves és 243 napos Zaire-Emery Kylian Mbappét megelőzve a legfiatalabb labdarúgó lett, aki BL-meccsen gólt szerzett a Parc des Princes-ben. De hiába a nagy hazai fölény, a madridiak alig négy perccel később a semmiből egyenlítettek, amikor két blokkról levágódó lövés után Nahuel Molina szedte össze a labdát, majd a kapu jobb oldalába lőtte.

A PSG lendületben maradt, továbbra is nagy mezőnyfölényben játszott, de helyzeteiből nem volt igazán veszélyes Jan Oblak kapujára. A házigazda a szünet után is próbált nagy iramot diktálni, miközben a vendégeknek elvétve akadtak lehetőségei. A vezetőedzők cseréi után az Atlético birtokolta többet a labdát, de ez sem hozott helyzeteket, ellenben a „matracosok" megnyíló védelmét a PSG kontrákkal próbálta átjátszani, és a hajrában többször közel állt a győztes gól megszerzéséhez, de nem tudta megszerezni.

A párizsiak villanása helyett az Atlético nevetett a végén: a háromperces hosszabbítás utolsó pillanataiban egy kontra végén Ángel Correa megszerezte a győztes gólt. 1–2

FEYENOORD–RED BULL SALZBURG

A holland Feyenoord és az osztrák Red Bull Salzburg összecsapása már a kezdőcsapatok kihirdetésekor BL-rekordot döntött, a két csapat ugyanis 18 (!) különböző nemzetiségű labdarúgót jelölt a kezdőbe (két-két holland, német, osztrák és mali játékos volt a csapatokban). A mérkőzés már sokkal kevesebb érdekességet hozott, a kapuk alig forogtak veszélyben, de az osztrákok egy labdaszerzés utáni gyors ellentámadás végén, még szünet előtt megszerezték a vezetést, Karim Konaté bólintott Oscar Gloukh bal oldali beadása után a kapuba.

A kevés helyzet ellenére a Salzburg a fordulás után növelni tudta előnyét, jobb oldali szöglet után nem tudtak felszabadítani a hollandok, amit ismét Karim Konaté használt ki. Innen pedig már nem volt visszaút a keveset támadó Feyenoordnak, amely a csereként beálló Chris Nadje kiállítása után még szépíteni tudott, de egyenlíteni már nem, pláne, hogy Karim Konaté kihagyott büntetője után a kipattanót Daouda Guindo a kapuba pofozta, így a Salzburg három vereség után megszerezte első sikerét a Bajnokok Ligája új kiírásának főtábláján. 1–3

SPARTA PRAHA–BREST

A Brest a francia élvonal előző idényének meglepetéscsapataként jutott el a legrangosabb európai kupasorozatba, s bár a mostani bajnokságban nem teljesít túl fényesen, a BL-ben parádézik Eric Roy csapata (korábbi három meccséből kettőt megnyert egy döntetlen mellett), így a prágai túra is pontokkal kecsegtetett neki – pláne, hogy a Sparta a bajnokságban is gödörben van, legutóbbi öt meccséből négyet elveszített. A két csapat formája közti különbség meg is mutatkozott, a Brest még a szünet előtt megszerezte a vezetést: egy bal oldali szöglet után próbáltak menteni a csehek, de a kifejelt labdát Edimilson Fernandes kapásból visszabombázta a kapuba.

A hazaiak a kapott gól után sem tudtak felpörögni, a Brest jóval közelebb állt az újabb találathoz, amit a hajrá előtt meg is szerzett egy kapitális védelmi hiba után. Ez biztossá tette a Bajnokok Ligájában négy forduló után veretlen Brest győzelmét, még úgy is, hogy a ráadásban szerzett egy gólt a Sparta. 1–2

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ

4. FORDULÓ

Paris Saint-Germain (francia)–Atlético Madrid (spanyol) 1–2 (Zaire-Emery 14., ill. N. Molina 18., Á. Correa 90+3.)

Feyenoord (holland)–Red Bull Salzburg (osztrák) 1–3 (Hadj Moussa 81., ill. K. Konaté 45+2., 58., Guindo 86.)

Kiállítva: Nadje (80., Feyenoord)

Sparta Praha (cseh)–Brest (francia) 1–2 (Olatunji 90+2., ill. E. Fernandes 37., Kairinen 80. – öngól)

A JÁTÉKNAP TÖBBI MÉRKŐZÉSÉN

Internazionale (olasz)–Arsenal (angol) 1–0 (Calhanoglu 45+3. – 11-esből)

Crvena zvezda (szerb)–Barcelona (spanyol) 2–5 (Silas 27., Milson 84., ill. I. Martínez 13., Lewandowski 43., 53., Raphinha 55., F. López 76.)

VfB Stuttgart (német)–Atalanta (olasz) 0–2 (Lookman 51., Zaniolo 88.)

Bayern München (német)–Benfica (portugál) 1–0 (Musiala 67.)

FC Bruges (belga)–Aston Villa (angol) 1–0 (Vanaken 52. – 11-esből)

Sahtar Doneck (ukrán)–Young Boys (svájci) 2–1 (Zubkov 31., Szudakov 41., ill. Imeri 27.)

KEDDEN JÁTSZOTTÁK

Real Madrid (spanyol)–Milan (olasz) 1–3 (Vinícius 23. – 11-esből, ill. Thiaw 12., Morata 39., Reijnders 73.)

Liverpool (angol)–Bayer Leverkusen (német) 4–0 (Luis Díaz 61., 83., 90+2., Gakpo 63.)

Lille (francia)–Juventus (olasz) 1–1 (J. David 27., ill. Vlahovics 60. – 11-esből)

Celtic (skót)–RB Leipzig (német) 3–1 (Kühn 35., 45+1., Hatete 72., ill. Baumgartner 23.)

Bologna (olasz)–Monaco (francia) 0–1 (Kehrer 86.)

Sporting CP (portugál)–Manchester City (angol) 4–1 (Gyökeres 38., 49., 81. – a másodikat és a harmadikat 11-esből, M. Araújo 46., ill. Foden 4.)

Borussia Dortmund (német)–Sturm Graz (osztrák) 1–0 (Malen 85.)