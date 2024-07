Idegenben is győzött a Fradi, szinte biztosan a Midtjylland lesz a következő ellenfele

BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

The New Saints (walesi)–Ferencvárosi TC 1–2 (Daniels 90+1., ill. Zachariassen 43., Rommens 63. – 11-esből)

Oswestry (Anglia), Park Hall, 1022 néző. V: Sylwestrzak (lengyel)

Továbbjutott: a Ferencváros, kettős győzelemmel, 7–1-gyel

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

FRESH MILK – azaz friss tej kapható. Különös helyszínen lépett pályára kedd este a Ferencváros. A mindössze tizenhétezer lakosú Oswestry egyébként sem világváros, a stadiont azonban így is alaposan elrejtették, kis túlzással a semmi közepén található. A Park Hall legelőkkel, parkokkal körülölelt területen helyezkedik el, míg a főútról egyik irányba a miniarénát jelző tábla, a másikon a mezőkön legelésző tehenek friss tejét reklámozó hirdetés olvasható.

Még ha csak selejtezőről is van szó, a Bajnokok Ligájában meglehetősen ritka, hogy a stadionnak a négyből mindössze két oldalán van lelátó – az is a magyar harmadosztályt idézi. A múlt heti 5–0-s kiütés és a puritán körülmények sem szegték azonban a walesi és angol drukkerek kedvét, a helyi viszonyokhoz képest jelentős érdeklődés övezte a találkozót, felvezetésképpen élő zene szórakoztatta a szurkolókat.

Fotó: fradi.hu

A Ferencváros azonban nem tette meg azt a szívességet, hogy Oswestryben valóban örömünnep legyen a kedd este. Pascal Jansen a tetemes előny ellenére is a legerősebb csapatát küldte pályára, felfoghattuk ezt egyfajta erődemonstrációnak is, jelezve, a Fradi valóban nem veszi félvállról a második találkozót sem. Abból az intenzív, mindent elsöprő futballból, amely az első meccs elején jellemezte a magyar bajnok játékát, ezúttal kevesebbet láttunk, de úgy is fogalmazhatunk, lassabban pörgött fel a Ferencváros.

Eleinte nem volt helyzete, majd a jobbhátvéd, Cebrail Makreckis távoli lövése centikkel kerülte el a walesiek kapuját, később az első mérkőzésen három gólig jutó Adama Traoré rontott ziccert. Kristoffer Zachariassen azonban már nem hibázott, mesterien emelte át a labdát a kapujából kifutó kapuson, és bár a VAR ellenőrizte, nem volt-e les, a találatot végül megadták. A műfüves talajon akadtak technikai hibák, Dibusz Dénesnek azonban a visszafogottabb futball ellenére is gyakran kellett nyújtó gyakorlatokat végeznie, nehogy kihüljenek izmai a hűvös időben. A The New Saints ugyanis alig jutott el a kapujáig, a Ferencváros hajrában szerzett gólja pedig még inkább letörte a hazaiak lelkesedését. A csodában, az öt gól ledolgozásában egyébként sem hittek, de az újabb találattal már teljesen kilátástalanná vált a helyzetük.

Jansen megtehette volna, hogy a félidőben lecseréli a fél kezdőcsapatot, mégsem tette. Hiába az összesítésben hatgólos előny, az idegenbeli vezetés, váltásra csupán több mint egy óra játék után szánta el magát. Érkezett a brazil Kady Borges és Mohammed Abu Fani, a Ferencváros addigra azonban már két góllal vezetett. Adama Traorét a tizenhatoson belül csupán szabálytalanul tudták feltartóztatni, a labdára pedig többen is rástartoltak, Alekszandar Pesics és Philippe Rommens is határozott léptekkel indult a büntetőt elvégezni – utóbbi került ki győztesen. A nyáron szerződtetett középpályás higgadtan lőtt a kapu közepébe, megszerezve első ferencvárosi gólját. A The New Saints próbált legalább szépíteni, és ez a lefújás előtt nem sokkal összejött neki, Joshua Daniels talált közelről a kapuba. 1–2

A Ferencváros így 7–1-es összesítéssel jutott tovább, és mozgalmas időszak vár rá.

A szerdai hazaérkezést követően szombaton az NB I-ben a Kecskemétet fogadja a csapat (a keretnek már nem tagja Kenan Kodro, akit a török élvonalban szereplő Gaziantep vett kölcsön), aztán hétfőn reggel útra kel várhatóan Dániába, ahol a BL harmadik selejtezőkörében a Midtjylland lesz az ellenfele (a dánok szerdán fogadják az andorrai Santa Colomát, amelyet idegenben 3–0-ra legyőztek). Az első összecsapást augusztus 6-án, a visszavágót egy héttel később játsszák, a továbbjutó egylépésnyire kerül a Bajnokok Ligája főtáblájától.

