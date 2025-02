Nem tudta megismételni szeptemberi teljesítményét a Juve, de ismét legyőzte a PSV-t Torinóban

Csupán egyszer találkozott egymással a két csapat az UEFA égisze alatt rendezett sorozatokban, és az pont ebben az idényben történt, hiszen az alapszakasz 1. fordulójában összecsaptak. Szeptemberben is Torinóban mérkőztek meg, és a Juventus meglehetősen simán nyert 3–1-re. A gólokat Kenan Yildiz, Weston McKennie, Nicolás González, illetve Iszmael Szaibari szerezte, és mindannyian kezdőként léptek pályára a keddi találkozón is.

Juve-rohamokkal kezdődött a meccs, és Timothy Weah, majd Nicolás González lövésénél védenie is kellett Walter Beníteznek. A másik oldalon a 16. percben jött az első PSV-lehetőség, Szaibari lőtt fölé Michele Di Gregorio rossz kiöklözése után, később pedig Ryan Flamingónak is akadt egy helyzete. Már épp leült volna a mérkőzés, amikor az olaszok megszerezték a vezetést. Randal Kolo Muani közeli próbálkozását még védte Benítez, a kipattanót viszont a szeptemberben is betaláló McKennie gyilkos erővel a léc alá bombázta 16 méterről, és az első félidőben ezután már csak kisebb lehetőségek alakultak ki.

A szünet után váltott az eindhoveni csapat, igyekezett támadóbban fellépni, és Ivan Perisic villanásával egyenlített is. A 36 éves horvát támadó meghúzott egy cselt Lloyd Kelly mellett, majd 12 méterről bezúdította a labdát a bal alsóba. A gól után ismét óvatosabbá váltak a felek, illetve amikor meg is indultak, rengeteg pontatlanság csúszott a játékukba. A „zebrák” nagyon nem találták a ritmust a második játékrészben, a hollandoknak pedig idegenben megfelelt a döntetlen. Aztán szinte a semmiből ismét vezetést szereztek a hazaiak, Francisco Conceicao ment el a jobb oldalon az alapvonalig, középre lőtte a labdát, Benítez pedig pont Samuel Mbangula elé paskolta, akinek hat méterről könnyű dolga volt a befejezéssel.

A Juventus a 2016–2017-es elődöntő óta nem nyerte meg a párharca odavágóját a BL-ben, ez a sorozat most megszakadt, mivel a torinói csapat jól őrizte előnyét a hajrában, és egygólos előnnyel utazhat a jövő szerdai visszavágóra. 2–1