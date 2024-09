Kiütéses győzelemmel mutatkozott be a Leverkusen az újfajta BL-ben

FEYENOORD–BAYER LEVERKUSEN

Nagyon gyorsan eredményre vezetett a Leverkusen letámadása, az 5. percben Robert Andrich szerzett labdát, Florian Wirtzhez passzolt, aki 18 méterről lőtt, és ugyan kicsit eltörte a labdát, az a bal alsó sarokba vágódott. Wirtz 21 évesen és 139 naposan a második legfiatalabb Bayer-játékos, aki gólt szerzett első BL-mérkőzésén – a csúcstartó, Marko Babic 21 évesen és 43 naposan vette be a Juventus kapuját 2002-ben. Majdnem hamar egyenlített a Feyenoord, ám Ramiz Zerruki lesről talált be, ezt követően pedig már nem nagyon találták a rést a hollandok. Nem úgy a német csapat, amely fél óra elteltével újabb gólt szerzett: Jeremie Frimpong bepassza után Álex Grimaldo helyezte a labdát közelről a kapuba.

Hat perccel később pedig el is dőlt a meccs: Frimpong adott be pontosan a jobb oldalról, középen Wirtz kapásból lőtt a kapuba. A hazaiak tanácstalanul próbáltak támadni, de újabb gólt kaptak a félidő végén, amikor egy felívelés után Edmond Tapsoba fejelte a labdát középre, amely a lábbal tisztázni próbáló kapus, Timon Wellenreuther sarkáról becsorgott a saját kapujába – kiütés.

Igyekezett megszerezni a becsületgólt a rotterdami együttes, ehhez Quinten Timber állt a legközelebb, de kísérletét hárította Lukás Hrádecky. A „gyógyszergyáriak” visszaálltak, kontrákra rendezkedtek be a négygólos előny tudatában – de már azt sem erőltették –, a Feyenoord pedig csak lesgólig jutott, egy találatot azonban megérdemelt volna. 0–4

CRVENA ZVEZDA–BENFICA

A másik mérkőzésen bekezdett a Benfica, Ángel Di María beadásából Alexander Bah lőtte a labdát a kapu elé, az megpattant és felpördült, a hosszún pedig Rade Krunic elaludt, így mellette Kerem Aktürkoglu bekotorta a kapuba a labdát. A folytatásban igyekezett váltani a Crvena zvezda, de csak kisebb lehetőségekig jutott el, míg a másik oldalon Orkun Kökcü szabadrúgásból, 23 méterről a kapu bal oldalába lőtt, kétgólosra növelve a vendégelőnyt. Megfogta a második gól a szerbeket, a portugálok pedig magabiztos őrizték előnyüket.

A második félidőben is becsülettel ment előre a belgrádi csapat, és be is tudta szorítani ellenfelét, de igazán nagy helyzetet nem tudott kidolgozni. Igaz, hordozott némi veszélyt magában, hogy a lisszaboniak ennyire visszahúzódtak, ám nem volt átütőerő a Crvena zvezda támadójátékában. Aztán a hajrában csak sikerült megbontani a portugálok védelmét, Cherif Ndiaye kiugratása után Felício Milson váltotta gólra a ziccert. Mindent megtettek a szerbek az egyenlítésért, rengeteg beíveléssel próbálkoztak, ám az újabb találathoz a Benfica állt közelebb – Zeki Amdouni a kapufát találta el. 1–2

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ

1. FORDULÓ

Feyenoord (holland)–Bayer Leverkusen (német) 0–4 (Wirtz 5., 36., Grimaldo 30., Wellenreuther 45. – öngól)

Crvena zvezda (szerb)–Benfica (portugál) 1–2 (Milson 86., ill. Aktürkoglu 9., Kökcü 29.)

Később

21.00: Atalanta (olasz)–Arsenal (angol)

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–RB Leipzig (német) – élőben az NSO-n!

21.00: Monaco (francia)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!

21.00: Brest (francia)–Sturm Graz (osztrák)