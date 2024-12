BL: győzött a Bayern és a PSG, kikapott az Aston Villától és nem juthat tovább az RB Leipzig

RB Leipzig (német)–Aston Villa (angol)

Úgy vágott neki a lipcsei csapat a mérkőzésnek, hogy mindenképp három pontot kell szereznie. Ehhez képest az Aston Villa már a harmadik percben vezetést szerzett: Ollie Watkins fejjel adott gólpasszt, John McGinn pedig hat méterről Gulácsi Péter mellett a kapuba lőtt. A folytatásban is jobbak voltak az angolok, a németek védelme továbbra is bizonytalan volt. Nem tudta kihasználni ezt a biminghami gárda, és szinte a semmiből jött az egyenlítés. Nicolas Seiwald indításánál nem tudni, Emiliano Martínez hová jött ki, de így Loïs Openda eltolta mellette a labdát, és a kapuba passzolt. Még Gulácsinak kétszer védenie kellett a rövidnél, ám mivel ezt megtette, döntetlennel vonultak szünetre a csapatok.

A második félidő elején is vendéggól született, egy szép támadás végén Jhon Durán lőtt 23 méterről, Gulácsi kintebb állt a kelleténél, így fölötte a léc alá vágódott a labda. Majdnem újabb gólt kapott a hazai együttes, azonban Matty Cash lesről indult Durán találata előtt. Ezt követően pedig újfent a semmiből egyenlített a Leipzig, Christoph Baumgartner parádésan emelte át Martínezt. Még így is bőven maradt ideje Willi Orbánnak és társainak, hogy megnyerjék a találkozót, de végül a vereségsorozatot sem sikerült megtörni, mert Ross Barkley megpattanó lövése a kapu jobb oldalában kötött ki. Nagyon nyomott a végén a Leipzig, de kihagyta a helyzeteit, így pont nélkül maradt, s már nem juthat tovább. 2–3

Bayer Leverkusen (német)–Internazionale (olasz)

Nathan Tella felsőlécével kezdődött a mérkőzés, majd a Leverkusen nagyobb labdabirtoklásával folytatódott. Nem vállaltak túl nagy kockázatot a németek, ez pedig még inkább igaz volt az olaszokra, akik kaput eltaláló lövésig sem jutottak el az első 45 perc során. A hazai gól jobban benne volt a találkozóban, de az sem túlságosan.

A második játékrész nem hozott jobb játékot, viszont a félidő közepén Jonathan Tah lövése 25 méterről a bal felső sarok mellett zúgott el. A Bayer ezt követően is a biztos védekezésre koncentrált, és a rögzített helyzetekben bízott, s végül ebből született meg a győztes gól is: egy szögletet követő kaotikus szituáció után Nordi Mukiele rezgette meg a hálót – a milánói csapat hatodik BL-meccsének utolsó percében. Nem maradt már ideje az Internek egyenlíteni, ezzel pedig oda a veretlensége is. 1–0

FC Bruges (belga)–Sporting CP (portugál)

Az eddig felemásan szereplő házigazda belga csapatnak nem sok esélyt adott az élmezőnyhöz tartozó Sporting, amely óriási mezőnyfölénnyel és rögtön góllal indított, hiszen Geny Catamo már a 3. percben megszerezte a vezetést a portugáloknak. Az FC Bruges-nél hiába volt jóval kevesebbet a labda, mint a lisszaboniaknál, a becsülettel próbálkozó belgák Hrisztosz Colisz Eduardo Quaresmán megpattanó lövésével a 24. percben egyenlíteni tudtak. A vendégeknek az első félidőben még volt esélyük az újbóli vezetésre, de nem tudták megszerezni azt.

A fordulás után viszont nagyon kevés alkalommal forogtak veszélyben a kapuk, az újabb gólhoz pedig a hazaiak álltak közelebb, akik a hajrában a három perccel korábban pályára lépő Casper Nielsen révén a gyózelmet jelentő gólt is megszerezték. 2–1

Sahtar Doneck (ukrán)–Bayern München (német)

Németországon belül játszott idegenbeli BL-meccset a német rekordbajnok Bayern München, ugyanis a Sahtar Gelsenkirchenben fogadta a bajorokat, akik egy győzelemmel nagy lépést tettek volna a mielőbbi továbbjutás felé. Ezzel szemben az ukránok már az ötödik percben megszerezték a vezetést, amikor az FTC korábbi játékosa, Olekszandr Zubkov ugratta ki remekül Kevint, aki nem hibázta el ziccerét. De a pályaválasztó Sahtar előnye nem tartott sokáig, hat perccel később ugyanis Konrad Laimer egyenlített. A vendégek fölénye még az első félidőben újabb góllá érett, ugyanis a szünet előtt Leroy Sané labdaszerzése után Jamal Musiala adott gólpasszt Thomas Müllernek.

Ugyan a Sahtar is többször célba vette Daniel Peretz kapuját, az újabb gólhoz a német csapat állt közelebb, s a 66. percben még szabálytalanság miatt nem adták meg Jamal Musiala gólját, de nem sokkal később Michael Olise értékesített tizenegyesével mégis növelte előnyét a Bayern, amely a hajrában Musiala és Michael Olise révén újabb gólokkal biztosította be sikerét. 1–5

Salzburg (osztrák)–Paris Saint-Germain (francia)

Fiatalok a fedélzeten! A Salzburg és a PSG kezdőcsapatainak 23 év és 254 nap volt az átlagéletkora, azaz a 2011 decemberében rendezett Dinamo Zagreb–Lyon (23 év, 187 nap) óta a mostani volt a legfiatalabb kezdő a Bajnokok Ligájában. Az eddig a várakozásokon alul teljesítő PSG az első perctől kezdve saját kapujához szegezte osztrák riválisát, a francia rekordbajnok vezető góljára pedig 30 percet kellett várni, amikor Bradley Barcola bal oldalról középre tett labdáját a hosszún érkező Asraf Hakimi fejelte vissza az üresen érkező Goncalo Ramosnak, aki közelről nem hibázott.

A Salzburgnak nem sok lehetősége volt az egyenlítésre, ugyanis a PSG „felborította a pályát”, de az újabb francia találat csak a 72. percben lett meg, amikor Nuno Mendes vette be Alexander Schlager kapuját, a kegyelemdöfést pedig nem sokkal később az előtte még előkészítő Désiré Doué adta meg az osztrákoknak, így a PSG négy nyeretlen meccs után győzött ismét a Bajnokok Ligájában. 0–3

Brest (francia)–PSV (holland)

A Ligue 1-ben bukdácsoló, de a Bajnokok Ligájában remeklő Brest nagy küzdelemre késztette a legutóbbi négy BL-meccsén veretlen PSV-t, amely hiába dominált, az első félidő hajrájában Julien Le Cardinal góljával hátrányba került. A PSV jóval többet birtokolta a labdát, de a kapura egyáltalán nem tudott veszélyt okozni, ráadásul hosszas videózás után José Sánchez játékvezető egy büntetőt is elvett a hollandoktól, akik hiába küzdöttek nagyot, második félidei kilenc kapura lövésükből sem tudtak gólt szerezni és pont nélkül térnek haza Franciaországból. 1–0

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ

RB Leipzig (német)–Aston Villa (angol) 2–3 (Openda 27., Baumgartner 62., ill. McGinn 3., Durán 52., Barkley 85.)

Bayer Leverkusen (német)–Internazionale (olasz) 1–0 (Mukiele 90.)

FC Bruges (belga)–Sporting CP (portugál) 2–1 (E. Quaresma 24. – öngól, C. Nielsen 84., ill. Catamo 3.)

Gelsenkirchen: Sahtar Doneck (ukrán)–Bayern München (német) 1–5 (Kevin 5., ill. Laimer 11., Th. Müller 45., Olise 70. 90+3. – az elsőt 11-esből, Musiala 87.)

Salzburg (osztrák)–Paris Saint-Germain (francia) 0–3 (G. Ramos 30., N. Mendes 72., Doué 85.)

Brest (francia)–PSV (holland) 1–0 (Le Cardinal 44.)

Atalanta (olasz)–Real Madrid (spanyol) 2–3 (De Ketelaere 45+2., Lookman 65., ill. K. Mbappé 10., Vinícius Jr. 56., Bellingham 59.)

KORÁBBAN

Girona (spanyol)–Liverpool (angol) 0–1 (Szalah 63. – 11-esből)

Dinamo Zagreb (horvát)–Celtic (skót) 0–0

SZERDÁN JÁTSSZÁK

18.45: Atlético Madrid (spanyol)–Slovan Bratislava (szlovák) (Tv: Sport1)

18.45: Lille (francia)–Sturm Graz (osztrák) (Tv: Sport2)

21.00: Borussia Dortmund (német)–Barcelona (spanyol) – élőben az NSO-n!

21.00: Juventus (olasz)–Manchester City (angol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Benfica (portugál)–Bologna (olasz)

21.00: Arsenal (angol)–Monaco (francia) (Tv: Sport2)

21.00: Milan (olasz)–Crvena zvezda (szerb)

21.00: Feyenoord (holland)–Sparta Praha (cseh)

21.00: VfB Stuttgart (német)–Young Boys (svájci)