Raphinha triplájával a Barcelona megtörte a Bayern elleni rossz sorozatát

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ

3. FORDULÓ

Barcelona (spanyol)–Bayern München (német) 4–1 (3–1)

Barcelona, Olimpiai Stadion, 50 312 néző. Vezette: Vincic (szlovén)

Barcelona: Inaki Pena – Koundé, Cubarsí, I. Martínez, Balde – Pedri (Gavi, 85.), Casadó – Fermín (F. de Jong, 61.) – Yamal (Fati, 85.), Lewandowski (Pau Víctor, 85.), Raphinha (Dani Olmo, 75.). Vezetőedző: Hansi Flick (német)

Bayern: Neuer – Guerreiro (Laimer, 85.), Upamecano, Kim Min Dzse, A. Davies – Kimmich, Palhinha (Goretzka, 60.) – Olise (L. Sané, 60.), T. Müller (Musiala, 60.), Gnabry (K. Coman, 60.) – Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany (belga)

Gólszerző: Raphinha (1., 45., 56.), Lewandowski (36.), ill. Kane (18.)

NEM SOKAT VÁRTAK – egy perc sem telt el, és már előnyben is volt a házigazda Barcelona. Fermín López ragyogó indítása után Raphinha (100. tétmérkőzésén a katalán klubban) kicselezte Manuel Neuert, és már vezetett is a Barcelona. Harry Kane kétszer is válaszolt, az elsőt még elvette a VAR hajszálnyi les miatt, a másodikat már megadták. Jobb volt az első félidő közepén a német együttes, de egy apróság nagyon megzavarta: Fermín López kilökte a labda alól Kim Min Dzsét, nem nagyon, de ha nincs a szabálytalan mozdulat, fejjel tisztázott volna a dél-koreai védő, így a spanyol egyedül törhetett kapura, az akciót a korábbi müncheni, Robert Lewandowski fejezte be góllal.

Csődöt mondott a VAR, közbe kellett volna avatkozni! A jelenet megfogta a bajorokat, és a hazai csapatkapitány Raphinha a szünet előtt kilőtte a kapu bal oldalát, 3–1 – a katalánok egyetlen játékvezetői tévedésből jelentős előnyt kovácsoltak.

Joao Palhinha helyzetével indult a második félidő, nyomott a Bayern, és alkalomra várt a Barcelona, amely két húzásból végigvitt egy kontrát: Lamine Yamal parádés indítása után Raphinha lőtte ki a bal alsót: 4–1! Furán hangzik, hogy a németek futballoztak, a spanyolok gólokat lőttek. Vincent Kompany, a bajorok vezetőedzője négyet cserélt, és a vendégek birtokolták a labdát, de minden hazai ellentámadás veszélyes volt. Taktikusan őrizte előnyét a Barca, a Bayern is mintha beletörődött volna, hogy ez a meccs így alakult.