A PSG hét gólt rúgva parádézott, a PSV hosszabbítás után kiejtette a Juventust

PSG–BREST 7–0

Az első felvonás háromgólos párizsi győzelme után valójában nem volt kérdés, ki jut tovább a francia párharcból, de Luis Enrique emberei a miheztartás végett tartottak egy nagyobbacska erődemonstrációt. Fabián Ruiz nagyszerű indítása után Bradley Barcola lőtte az első gólt, majd bal oldali beadás után Hvicsa Kvarachelia helyezett éles szögből a bretonok kapujába.

Vitinha alsó sarkos bombája indította a második félidei gólbányászatot. A párizsiak felszabadultan, ötletesen futballoztak, és szépen kidolgozott akciók végén Désiré Doué, Nuno Mendes, majd Goncalo Ramos is rúgott egy-egy gólt.

Sőt Doué és Ramos után egy harmadik csereember is beköszönt szegény brestieknek, a 18 éves Senny Mayulu élete első BL-gólját szerezte – 7–0, összesítésben tíz, ott van a PSG a nyolcaddöntőben.

A PSG a története legnagyobb különbségű európai kupagyőzelmét aratta, az alapszakaszban nagyszerűen teljesítő Brestre pedig rázuhant a francia klubok legsúlyosabb BL-vereségének terhe.

PSV–JUVENTUS 3–1

A Milan és az Atalanta keddi kiesése után a Juventus is színpadra lépett, de hazai vetélytársaival ellentétben előnyből kezdte párharca második felvonását. Eindhovenben ennek megőrzése volt a minimális cél, és az első félidőben szervezett védőmunkával sikerült is távol tartani a veszélyt Michele Di Gregorio kapujától.

A második játékrész elején aztán az örökifjú Ivan Perisic remek labdaátvétel után pazar gólt lőtt éles szögből! Hosszabbításra állt a meccs, de ekkor csupán tíz percig, mert Timothy Weah egy röviden kifejelt labdát hatalmas erővel a jobb alsóba bombázott 20 méterről. Slavko Vincic játékvezető a partjelző intésére elsőre lest fújt, de a VAR-ozás meggyőzte arról, hogy a beívelés pillanatában kétségtelenül fennálló „milliméteres lesnek” nem volt jelentősége – vagyis megadta a gólt.

A hajrához közeledve, Perisic jobb oldali beadása után nagy kavarodás alakult ki a Juve kapuja előtt, Iszmael Szaibari eszmélt a leggyorsabban, és a lecsorgó labdát a hálóba bombázta – 2–1, és mivel az eredmény már nem változott a rendes játékidő végéig, jöhetett a hosszabbítás.

A ráadásból nyolc perc telt el, amikor a jobbról középre tett lapos labdával megint csak nem tudtak elbánni a torinói védők, és Ryan Flamingo közelről a kapuba kotorta.

A vendégek természetesen nyúltak a veszni látszó fejsze nyele után, támadtak, amennyire az erejük és az ellenfél engedte, Dusan Vlaovics egyszer a kapufát is eltalálta, de nem sikerült újabb gólt szerezniük. A 3–1-es vereség a PSV továbbjutásán túl azt is jelentette, hogy ebben a fázisban három olasz klub is kiesett a Bajnokok Ligájából!

BAJNOKOK LIGÁJA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ

Paris Saint-Germain (francia)–Brest (francia) 7–0 (Barcola 20., Kvarachelia 39., Vitinha 59., D. Doué 64., Nuno Mendes 69., G. Ramos 76., Mayulu 86.)

Tj: a PSG, 10–0-s összesítéssel

PSV (holland)–Juventus (olasz) 3–1 (Perisic 53., Szaibari 74., Flamingo 98., ill. Weah 63.) – hosszabbítás után

Tj: a PSV, 4–3-as összesítéssel