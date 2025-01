Az Atlético a Leverkusen, a Bologna a Dortmund ellen fordított a BL-ben

Slovan Bratislava–VfB Stuttgart

Pozsonyban telt ház, 22 500 néző előtt a Stuttgart edzőjének, Sebastian Hoenessnek az első félidőben csak azért kellett aggódnia, hogy kapusa, Alexander Nübel meg ne fázzon. Óriási volt a német csapat fölénye, például a 20. percben már 10–0 volt a szögletek száma a vendégek javára. Csak idő kérdése volt, mikor szerzi meg a vezetést a Stuttgart, és a 11. percben egy villámgyors lefordulás után Jamie Leweling talált a kapuba. A Slovan részéről az is ritkaság volt, hogy átlépte a felezővonalat, a 36. percben pedig már kettővel vezetett a német gárda – ismét Leweling volt a gólszerző. Borítékolható, hogy a pozsonyi klubot megbünteti az UEFA, ugyanis amíg a második VfB-találatot a VAR vizsgálta, az „égszínkékek” szurkolói a „török gettó” szlogent üvöltötték.

A szünet után bátrabb lett a hazai együttes, s egy óra játék után elvégezhette az első szögletét is, de nagyobb helyzetet nem dolgozott ki. A Stuttgart vezetésének tudatában visszavett a tempóból, ennek ellenére több lehetősége adódott. Maximilian Mittelstädt és Ermedin Demirovic kihagyott egy-egy százszázalékos helyzetet, Deniz Undav pedig a kapufát találta el. A sok elpuskázott helyzet megbosszulta magát, a 85. percben Idjessi Metsoko szépített, a dráma azonban elmaradt, mivel nemsokára Fabian Rieder a góljával megnyugtatta a német szurkolókat. 1–3

FC Bruges–Juventus

A belgák legutóbb október 22-én szenvedtek vereséget, épp egy másik olasz csapattól, az AC Milantól kaptak ki 3–1-re, azóta minden sorozatot figyelembe véve 15 győzelmet arattak, valamint játszottak három döntetlent. Azon az október 22-i játéknapon a Juventus is kikapott (a Stuttgarttól 1–0-ra), és sokáig (14 mérkőzésen át) szintén veretlen volt, ám a Milannal szemben alulmaradt az olasz Szuperkupában. Az idényben rengeteg döntetlent játszó „zebrák” – összesen 15 alkalommal ikszeltek eddig – nem brillíroztak az első félidőben, s bár többet birtokolták a labdát, a hazaiakhoz hasonlóan nem találták el a kaput 45 perc alatt.

Kicsit bátrabban futballozott a két csapat a folytatásban, ám a nagyobb iram nem hozott magával sok helyzetet. Douglas Luiz előtt adódott lehetőség, a kaput viszont ő sem találta el, így továbbra sem kellett egyik kapusnak sem védenie. A 85. percben Manuel Locatelli volt az, aki elsőként eltalálta a kaput, azonban Simon Mignolet hárított. Nem született gól, a döntetlennel egyik csapat sem tudott előrébb lépni a tabellán. 0–0

Atlético Madrid–Bayer Leverkusen

A Bayer megnyerte az előző 11 tétmérkőzését, így vágott neki a BL-csatának, miközben az Atléticónak 15 győztes meccs után a hétvégén megszakadt a nagy sorozata, mivel kikapott 1–0-ra a Leganéstől. A Leverkusen sokkal veszélyesebb volt, a hazaiak több meleg pillanatot is átéltek a saját kapujuk előtt, ám kimaradtak a helyzetek, Nathan Tella pedig csak úgy talált be, hogy előtte Álex Grimaldo lesről indult. Aztán a félidő közepén emberhátrányba kerültek a madridiak. Pablo Barrios csinált butaságot, stoplival, nyújtott lábbal a vádliján találta el Nordi Mukielét, amiért elsőre csak sárgát kapott, de a VAR jelzésére a játékvezető végül a pirosat mutatta fel neki. A kiállítás után végképp beszorultak a spanyolok, ám hősiesen védekeztek, majd a németek a szünet előtt már fel tudták törni a védelmüket – Mukiele jobb oldali beadása után Piero Hincapié fejelt az ötösről a bal alsóba.

A második félidőben váratlanul egyenlítettek a „matracosok”, egy kontra során Antoine Griezmann indítása után Julián Álvarez pattogós lövése a bal alsóban kötött ki. A „gyógyszergyáriak” ismét igyekeztek megszerezni a vezetést, de elveszett az a ritmus, ami az első játékrészben megvolt, és nem jöttek a vendéghelyzetek. Az Atlético tíz emberrel is őrizte a döntetlent, majd a 76. percben kiegyenlítődött a létszám. A gólszerző Hincapié lökte fel vállal Giuliano Simeonét a saját tizenhatosa előtt, amiért megkapta a második sárga lapját. A végjátékban mindkét fél kontráiban ott volt a veszély, és az Atleti élesebbnek bizonyult, ugyanis Ángel Correa passza nyomán Álvarez eltolta a labdát Matej Kovár mellett, és az üres kapuba gurított, kiharcolva csapatának a három pontot. 2–1

Bologna–Borussia Dortmund

Önmagához és az előzetes várakozásokhoz képest vérszegény periódusban van a Dortmund, s ez meglátszott a fekete-sárgák bolognai vendégjátékán is: Vincenzo Italiano csapata irányította a játékot, s noha nagy helyzeteket nem dolgozott ki, előszeretettel vette célba a kaput. Ezzel együtt gólt a BVB szerzett, miután Serhou Guirassy panenkázva értékesítette az Anton lerántásáért megítélt (s az olaszok által hevesen vitatott) tizenegyest. A kapott gól nem fogta meg a Bolognát, amely tovább szőtte támadásait. A 28. percben Orsolini járt nagyon közel a gólszerzéshez, de Kobel bravúros védéssel mentette meg csapatát a góltól.

A fordulás után is a Bologna volt az aktívabb, s ennek a félidő második felében meg is lett az eredménye. A 71. percben gyors ellentámadás végén Thijs Dallinga értékesítette Odgaard centerezését, majd a következő minutumban egy védelmi megingást követően egyedül vezette a labdát Kobelre, de lövése kijött a svájci kapusról. A bolognaiak szerencséjére a labda Samuel Iling-Junior elé pattant, aki hezitálás nélkül lőtt a kapuba. Az Italiano-csapat az utolsó percekben is a harmadik gólt próbálta megszerezni – Odgaard Kobelt tornáztatta meg, míg a ráadásban Ndoye lövése csattant a kapufán. A Borussia eközben továbbra sem talált magára, így a Bologna teljesen megérdemelten gyűjtötte be a három pontot – más kérdés, hogy a piros-kék együttes így sem juthat tovább az egyenes kieséses szakaszba. 2–1

Crvena zvezda–PSV Eindhoven

A meccs első felében nem okozott gondot holland ellenfelének a Crvena zvezda, a PSV magabiztos játékkal uralta a belgrádi találkozó első félidejét. Peter Bosz csapata a szünet előtt háromszor is betalált, mindhárom alkalommal egy sarokrúgás után. Luuk de Jong és Guus Til (vagy ismét De Jong) fejjel, míg Ryan Flamingo (miután a kapus ügyetlenül pont elé ütötte a labdát) kapásból ágyúzott a bal felsőbe. A fordulás után öt perccel megfogyatkozott a PSV, a harmadik gólt szerző Flamingo ugyanis nyilvánvaló gólhelyzetben elkövetett szabálytalanságért kapott azonnali piros lapot.

A kiállítás drasztikusan megváltoztatta a játék képét: a hollandok megpróbáltak ráülni az eredményre, míg a szerbek az egyenlítés reményében rohamoztak. Mindez nem maradt eredmény nélkül, Cherif Ndiaye és Nasser Djiga is fejjel volt eredményes. Az ötperces ráadást beszámítva 18 perce volt a Zvezdának az egyenlítésre, de több gól már nem született – meleg volt a végén a pite, de fontos három pontot tett zsebre az eindhoveni gárda. 2–3