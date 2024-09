BL: hiába a bravúrok sora, Gazzaniga öngóljával kikapott a Girona a PSG-től

Talán túlzás lenne azt állítani, hogy kiszakadt a gólzsák az esti meccseken – legalábbis az első félidőben, hiszen a négy találkozón mindössze egyetlen gól született a szünetig. A Celtic egy bal oldalról beívelt szöglet után Liam Scales csúsztatásával került előnybe az első negyedóra letelte után röviddel, a Slovan Bratislavát fogadva. A pozsonyiak illedelmes vendégeknek bizonyultak a folytatásban, átadták a labdabirtoklás lehetőségét a skótoknak, akik nem fukarkodtak a helyzetek kialakításával, ám azok kihasználásával a szünetig hadilábon álltak. Fordulás után aztán viszonylag gyorsan változtattak ezen a téren a pozsonyiak legnagyobb bánatára: Nikolas Kuhn nagy szólója után Furuhasi Kjogo belsőzött nagyjából 23 centiről az üres kapuba, majd Arne Engels váltotta higgadtan gólra az 56. percben a megítélt büntetőt – Danilo Ignatenko kirúgta a lábát Alistair Johnstone alól, nem is volt kérdés a tizenegyes. A Slovan ugyan Kevin Wimmer révén gyorsan szépített, de ennél többre nem futotta az erejéből – a szlovákok nyilván nem így szerettek volna debütálni a Bajnokok Ligája „csoportkörében". Az utolsó húsz percre fordulva ugyanis japán koprodukcióban készült a skótok negyedik gólja: Hatate Reo szöktetésével Maeda Daizen lépett ki, és értékesítette is a ziccert. Az 5–1-es végeredményt a csereként beszálló Adam Idah állította be a 87. percben.

A legutóbbi döntős Borussia Dortmund nem először találkozik a BL-ben az FC Bruges-zsel, legutóbb három éve futottak össze a csoportkörben, s akkor mindkét mérkőzést a németek nyerték meg egyaránt 3–0-ra. Ezzel az eredménnyel előzetesen bizonyára kiegyeztek volna most is Nuri Sahinék, ám az első góljuk csak nem akart megszületni. A belgák a 76. percig tartották magukat, sőt, igazából valamivel több gólszerzési lehetőségük is volt, mint a németeknek, más kérdés, hogy a 60 százalékban a labdát birtokló Borussia aztán a csereként pályára lépő Jamie Gittens első valamirevaló megmozdulásával betalált, igaz, kellett némi szerencse is, hogy a megpattanó labda a kapuba hulljon. A 20 éves angol szélső tíz perccel később megint megtáncoltatta a belga védelem jobb oldalát, szinte lemásolta az előző találatát, csakhogy ezúttal nem pattant meg a labda egy védőn sem. Végül csak meglett most is a háromgólos német győzelem, köszönhetően annak, hogy a háromperces ráadás végén Serhou Guirassy összehozott egy büntetőt, majd gólra is váltotta. 0–3

A PSG a vártnál jóval nehezebben múlta felül a Gironát, amely csak az amúgy a meccsen bravúrok sorát bemutató argentin kapusa, Paulo Gazzaniga egészen hihetetlen, 90. perces öngóljával került hátrányba, s mint néhány perccel később kiderült, a vendégek ezzel el is vesztették a mérkőzést. A spanyolok a meccs nagy részében a védekezéssel voltak elfoglalva, Randal Kolo Muani és Ousmane Dembélé meg azzal, hogy melyikük tudja a nagyobb helyzeteket elpuskázni – utóbbi döntő fölénnyel nyerte meg a tegyük naggyá az ellenfél kapusát című össznépi játékot, miközben Gazzaniga tényleg mindent fogott, mint a zománcfesték. És milyen a kapussors? Ezer évente látható hatalmas potyát hozott össze az argentin, amikor Nuno Mendes nullszögből leadott lövését a lába között a gólvonal mögé szerencsétlenkedte...

Az 1–0-s vereséget szenvedő spanyolok nem nevezték a találkozóra a magyar u21-es válogatott védőt, Yaakobishvili Antalt.

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ

1. FORDULÓ

FC Bruges (belga)–Borussia Dortmund (német) 0–3 (Gittens 76., 86., Guirassy 90+4. – 11-esből)

Celtic (skót)–Slovan Bratislava (szlovák) 5–1 (Scales 17., Furuhasi 47., Engels 56. – 11-esből, Maeda 70., Idah 87., ill. Wimmer 61.)

Paris Saint-Germain (francia)–Girona (spanyol) 1–0 (Gazzaniga 90. – öngól)

Manchester City (angol)–Internazionale (olasz) 0–0

KORÁBBAN

Bologna (olasz)–Sahtar Doneck (ukrán) 0–0

Sparta Praha (cseh)–FC Salzburg (osztrák) 3–0 (Kairinen 2., Olatunji 42., Laci 58.)