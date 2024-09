BL: Laci pofátlan góllal állította be Prágában a végeredményt

Szűk húsz másodperc. Nagyjából ennyi lehetett a különbség Bolognában és Prágában a két korai BL-meccsen, amikor a mérkőzéseket alapvetően meghatározó történések zajlottak az olaszoknál, illetve a cseheknél.

Merthogy a 92. másodpercben a bolognai Stefan Posch sárga lapot és tizenegyest érően buktatta a tizenhatoson belül a Sahtar – egyik – brazilját, Eguinaldot. Mire viszont Heorhii Szudikov kihagyta a tizenegyest, addigra Prágában már vezetett a Sparta a Salzburg ellen: Lukas Haraslin lövése után a Janis Blaswich kapusról kipattanót Kaan Kairinen pofozta 5 méterről a kapuba a találkozó 108. másodpercében.

A prágaiak az első negyedóra elteltével aztán újabb gólt szereztek, más kérdés, hogy ezt les miatt nem adta meg a játékvezető, ám Victor Olatunji tett róla, hogy érvényes találattal zárja az első félidőben, egy látszólag vaktában előre vágott labdára rajtolt, majd éles szögből, fordulásból és kapásból lőtt a hosszú alsó sarokba, a labda a kapufa tövéről vágódott a gólvonal mögé.

Bolognában viszont nem akart megtörni a csend, amit persze nehéz úgy elérni, ha a csapatok az első 45 percben összesen két darab, kaput eltaláló lövést tudnak összesen felmutatni – Szudikov kihagyott büntetője mellett a nyolcperces (!) ráadás végén Santiago Castro lövésénél kellett nagyot védenie Dmitro Rizniknek, s az ukrán kapusnak a szünet után már több dolga volt, Giovanni Fabbian próbálkozott kétszer is.

Közben pedig az ekkor már közel tíz perc előnyben lévő prágai meccs eldőlni látszott: Olatunji harcos labdaszerzése után Qazim Lacihoz játszott, aki az átvétellel két védőt és a kapust is elfektette, majd az üres kapuba passzolt – az átvételért egyébként a legtöbb grundon hazáig kergetik az elkövetőt... A Sparta hazai pályán a BL-csoportkörben ezt megelőzően 2001 szeptemberében szerzett legalább három gólt – a Feyenoord 4–0-ra kikapott Prágában. Itt is meglehetett volna a 4–0, ám Veljko Birmancsevics és Ermal Krasniqi is kihagyta a ziccerét az utolsó negyedórában, de a prágai szurkolók boldogságához ezúttal a három gól is elegendő volt.

Ami a bolognai második félidőt illeti kilencből négyszer sikerült a kaput eltalálni a hazaiaknak, a vendégek lehozták a második félidőt kaput eltaláló lövés nélkül, a házigazdáknak pedig még az ötperces hosszabbítás legvégén is volt lehetőségük a gólszerzésre, de Riznik kapus hárította Dan Ndoye lövését, így az ukránok ponttal távozhatnak a BL-újonc Bologna otthonából.

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ

1. FORDULÓ

Bologna (olasz)–Sahtar Doneck (ukrán) 0–0

Sparta Praha (cseh)–FC Salzburg (osztrák) 3–0 (Kairinen 2., Olatunji 42., Laci 58.)

KÉSŐBB

21.00: FC Bruges (belga)–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport2)

21.00: Celtic (skót)–Slovan Bratislava (szlovák)

21.00: Manchester City (angol)–Internazionale (olasz) – élőben az NSO-n!

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Girona (spanyol) (Tv: Sport1)