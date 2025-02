Potya góllal került bajba a Milan, idegenben szerzett előnyt a Benfica

FEYENOORD–MILAN

Szakadó esőben estek egymásnak a csapatok, és abban, hogy egymásnak estek, semmi túlzás sincs. Három perc sem telt el a találkozóból, amikor Tijjani Reijnders lövését még védte Timon Wellenreuther, majd rögtön ebből vezettek kontrát a hollandok, és a végig hatalmas játékkedvvel futballozó, nagyon fineszes dolgokat mutató Igor Paixao éles szögből leadott lapos lövését – valószínűleg a csúszós talaj miatt is – csúnyán bevédte Mike Maignan. Potya góllal szerzett tehát a vezetést a párharc előtt esélytelenebbnek tűnő Feyenoord, amely veszélyesebb is volt a meccs elején, s húszpercnyi játék után csaknem hatvan százalékban birtokolta a labdát. A félidő második felében azonban fordult a kocka, a játék egyre inkább áttevődött a hazaiak térfelére, miközben a labdabirtoklás is kiegyenlítődött. A 38. percben Paixao furcsán kanyarodó ívelt lövése pattant ki a lécről, ezzel tulajdonképpen le is zárult a félidő érdemi része. A fordulás után Sérgio Conceicao cserékkel próbált új színt vinni a Milan támadójátékába, beállt többek között a 16 éves Francesco Camarda, de Tammy Abraham is lehetőséget kapott. A hajrában a Milan szorongatott, Joao Félixnek volt is egy veszélyes lövése, míg a Feyenoord a gyors átmeneteitől remélte a második gólt. A végére az eső is elállt, s nem változott az eredmény: egyetlen gól eldöntötte a két csapat első meccsét, de a visszavágón a Milan azért bízhat abban, hogy odahaza ledolgozza hátrányát, már csak azért is, mert holland csapat ellen még sosem veszített párharcot a Bajnokok Ligájában. 1–0

MONACO–BENFICA

Az első félidőben jobbára a Benfica térfelén zajlott a játék, de mindkét kapu előtt kevés lehetőség alakult ki – a meccs iramára ennek ellenére nem lehetett különösebb panasz. A portugálok a 42. percben Álvaro Carreras révén jártak közel a vezetés megszerzéséhez, de a tizenhatoson belülről leadott lövés erőtlenre sikerült, így a Monaco lengyel kapusa, Radoslaw Majecki védeni tudott. A gól nélküli első félidő után a második játékrészben hirtelen felpörögtek az események: a 48. percben Vangelisz Pavlidisz kihasználta Mohammed Salisu bizonytalanságát, és az ötös sarkáról okos mozdulattal a kapuba emelte a labdát. Nem sokkal később pedig tovább romlott a Monaco helyzete, az 52. percben ugyanis Al-Muszrati megkapta második sárga lapját, így idő előtt mehetett zuhanyozni. Aztán a Benfica-szurkolók is kaptak egy rossz hírt, Ángel di María ugyanis a 84. percben megsérült, és nem is tudta folytatni a játékot. Az emberelőnyben lévő portugálok előtt több lehetőség is adódott a második gól megszerzésére, ám elhibázták ezeket, így a Monacónak még maradt esélye a lisszaboni visszavágó előtt. 0–1

BAJNOKOK LIGÁJA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉSEK

Feyenoord (holland)–Milan (olasz) 1–0 (I. Paixao 4.)

Monaco (francia)–Benfica (portugál) 0–1 (Pavlidisz 48.)

Kiállítva: Al-Muszrati (52., Monaco)

Celtic (skót)–Bayern München (német) 1–2 (Maeda 79., ill. Olise 45., Kane 49.)

KORÁBBAN

FC Bruges (belga)–Atalanta (olasz) 2–1 (Jutglá 16., G. Nilsson 90+3. – 11-esből, ill. Pasalic 41.)