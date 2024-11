Gyökeres három gólt rúgott, a Sporting négyig meg sem állt a Man. City ellen

SPORTING CP–MANCHESTER CITY 4–1

Mindkét csapat két győzelmet és egy döntetlent könyvelt el az idei alapszakaszban a lisszaboni mérkőzés előtt, kiélezett csatára számíthattunk tehát– az is volt. Legalábbis egy darabig. Mert a végén a Sporting nagyon is kihasználta, hogy ellenfele védelme időnként az összeszokatlanság látványos jeleit mutatta.

A City erősen kezdett, az első percekben szinte kisajátította a labdát, amely csak ritkán került a hazaiakhoz – akkor is minek: a 4. percben Morita Hidemasza elvesztette a saját 16-osa előterében, és Phil Foden be is lőtte a vezető gólt (0–1).

A folytatásban is Pep Guardiola gárdája irányított, a helyzetek megvoltak az előny növeléséhez, de kimaradtak, és Viktor Gyökeres büntetett: a Sporting svéd válogatott gólzsákja Geovany Quenda remek kiugratásával tört kapura, nem hagyta a labdához férni ifjú üldözőjét, a 19 évesen hatalmas feladatot kapó, a Cityben először kezdő Jahmai Simpson-Puseyt, és közelről a hálóba emelt (1–1).

A Sporting százszázalékos teljesítménnyel (10/10) vezeti a portugál bajnokságot, és a második félidő elején úgy szárnyalt, mintha mondjuk a Boavista lenne az ellenfele: még húsz másodperc sem telt el, amikor egy viharos bal oldali akció végén Maximiliano Araújo belőtte a vezető gólt (2–1), újabb három perc elteltével pedig Gyökeres magabiztosan értékesítette a tizenegyest, amelyet Francisco Trincao harcolt ki Josko Gvardiollal szemben (3–1).

Megadatott a büntető-végrehajtás a másik oldal bombázójának, az ezen az estén haloványabb Erling Haalandnak is – Daniel Siebert a VAR-szoba jelzésére, kezezés miatt mutatott a pontra a 69. percben –, ám a norvég a lécre lőtt, és az elrontott tizenegyes demoralizálta az addigra már eleve kissé hitehagyott angol csapatot. A Sporting-játékosokkal pedig alighanem elhitette, hogy ezen az estén nem veszthetnek pontot. S lőn, életveszélyes ellencsapásaik még egy tizenegyest eredményeztek, és naná, hogy Gyökeres azt is berúgta (4–1).

Guardiola a hajrában becserélte Ilkay Gündogant, Jérémy Dokut, majd Kevin De Bruynét is, de érdemben már nem volt mit tenni: a Manchester City 26 veretlenül megvívott BL-meccs után kikapott az első számú európai sorozatban – és minden tétmérkőzést beleszámítva hármas vereségszériában van, 2018 tavasza óta először.

Rúben Amorimnak (legalábbis jó időre) ez volt az utolsó BL-meccse a Sporting vezetőedzőjeként; amikor december közepén ismét a Manchester City ellen meccsel, már a Manchester United irányítója lesz.

DORTMUND–STURM GRAZ 1–0

A Sturm elvesztette az első három mérkőzését az idei BL-alapszakaszban, ehhez képest nagyon szépen helytállt Dortmundban, de nem jutott ponthoz. Az osztrákok már az idővel is játszottak a hajrában, ám nagyon elrontottak egy támadásépítést, térfelük közepén elvesztették a labdát, és a Borussia egyik csereembere, Donyel Malen jobblábas bombával mattolta őket (1–0).

A Dortmund a harmadik győzelmét aratta a BL alapszakaszában; hazai pályán immár 13 BL-meccs óta veretlen (9 győzelem, 4 döntetlen), azaz tovább javította a klubrekordot.

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ

4. FORDULÓ

Sporting CP (portugál)–Manchester City (angol) 4–1 (Gyökeres 38., 49., 81. – a másodikat és a harmadikat 11-esből, M. Araújo 46., ill. Foden 4.)

Borussia Dortmund (német)–Sturm Graz (osztrák) 1–0 (Malen 85.)