BL-selejtező: a Slovan őrült meccsen verte meg a Midtjyllandot, s története során először főtáblás

A dániai döntetlen után történelmi lehetőség kapujában találta magát a Slovan, amely története során először jutott volna ki a Bajnokok Ligája főtáblájára – ezzel szemben a Midtjylland egyszer már sikerrel vette a selejtezőket a legrangosabb európai kupasorozatban.

A pozsonyi mérkőzés első félórája kiegyenlített csatát hozott, majd gyors gólváltást produkáltak a felek. Előbb Marko Tolic lőtt egy szép csel után a hosszú alsóba a 33. pecben (VIDEÓ ITT), majd nyolc perccel később jött a herningiek egyenlítő találata: Franculino sarokkal perdítette a labdát Aral Simsir elé, aki két védő között is átkígyózott, majd a bal alsóba lőtt (VIDEÓ ITT). A szünet után öt perccel az egyenlítő gólt előkészítő bissau-guineai légiós a gólszerzők közé is felirakozott, miután a hosszú oldalon, üresen érkezve – a kapufa közreműködésével – a kapuba belsőzte Juninho bal oldali beadását (VIDEÓ ITT). A folytatásban a Midtjyllandnak több lehetősége is volt a mérkőzés lezárására, de nem élt ezekkel, ez pedig alaposan megbosszulta magát a hajrában.

A 82. perben az első pozsonyi gólt szerző Tolic lőtte ki 20 méterről a bal alsót (VIDEÓ ITT), majd négy perccel később Tigran Barszegjan lemásolta a horvát középpályás gólját: az örmény játékos hasonló helyről tekert gyakorlatilag ugyanoda (VIDEÓ ITT), s találatával korábban soha nem látott magasságba lőtte a Slovant. 3–2

Történelmi esély kínálkozott a hazai odavágót 2–1-re megnyerő Bodö/Glimt előtt is: a norvég bajnok (a Slovanhoz hasonlóan) először jutott volna el a főtábláig. A „Marakanának” is nevezett Rajko Mitics Stadion közönsége által hajtott szerbek viszont hátrányuk tudatában komoly fölényben játszottak az első félidőben, s ez a 26. percben Bruno Duarte tizenegyese révén gólt eredményezett (VIDEÓ ITT). A szünet után Uros Szpajics fejese már Zvezda-vezetést jelentett, s a piros-fehérek az előny birtokában átengedték a kezdeményezést Kjetil Knutsen csapatának. A norvégok derekasan küzdöttek, de a hosszabbítást jelentő egyetlen gólt nem tudták megszerezni – számukra álom maradt a BL-főtáblás szerepés. 2–0

A 2–0-s franciaországi vereség nehéz helyzetbe hozta a Slaviát, de Hrisztosz Zafeirisz korai, kapásból szerzett gólja (VIDEÓ ITT) azt jelentette, hogy a csehek hátránya 85 perccel a lefújás előtt megfeleződött. Zhegrova távoli lökete (VIDEÓ ITT) visszaállította a Lille előnyét, de a hajrában Ivan Schranz egy kipattanóra lecsapva visszahozta a prágai reményeket (VIDEÓ ITT). Az újabb gól viszont elmaradt, így ha nyögvenyelősen is, de bejutott a főtáblára a francia csapat. 2–1

BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ

Crvena zvezda (szerb)–Bodö/Glimt (norvég) 2–0 (B. Duarte 26. – 11-esből, Szpajics 59.)

Továbbjutott: a Crvena zvezda, 3–2-es összesítéssel

Slavia Praha (cseh)–Lille (francia) 2–1 (Zafeirisz 5., Schranz 84., ill. Zhegrova 77.)

Továbbjutott: a Lille, 3–2-es összesítéssel

Slovan Bratislava (szlovák)–Midtjylland (dán) 3–2 (Tolic 33., 82., Barszegjan 86., ill. Simsir 41., Franculino 50.)

Továbbjutott: a Slovan, 4–3-as összesítéssel

Qarabag (azeri)–Dinamo Zagreb (horvát) 0–2 (Pjaca 32., M. Silva 53. – öngól)

Kiállítva: Medina (Qarabag, 88.)

Továbbjutott: a Dinamo Zagreb, 5–0-s összesítéssel