Az Inter hálója maradt érintetlen a BL-ben, és egy tizenegyesgóllal le is győzte az Arsenalt

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ

4. FORDULÓ

INTERNAZIONALE (olasz)–ARSENAL (angol) 1–0 (1–0)

Milánó, Giuseppe Meazza Stadion. Vezette: Kovács István (romániai)

INTER: Sommer – Pavard, De Vrij, Bisseck – Dumfries, Frattesi (Barella, 62.), Calhanoglu (Asllani, 71.), Zielinski (Mhitarjan, 62.), Darmian – Taremi (Dimarco, 79.), La. Martínez (M. Thuram, 62.). Vezetőedző: Simone Inzaghi

ARSENAL: Raya – B. White, Saliba, Gabriel, J. Timber (Zincsenko, 82.) – Havertz (Ödegaard, 90+2.), Partey, Merino (Gabriel Jesus, a szünetben) – Saka, Trossard (Nwaneri, 82.), Martinelli. Menedzser: Mikel Arteta

Gólszerző: Calhanoglu (45+3. – 11-esből)

Gabriel Jesusnak (a földön) és az Arsenalnak odalett a veretlensége a BL-ben (Fotó: Getty Images)

Különös összeállításban kellett pályára lépnie az Internazionalénak az Arsenal ellen, ugyanis különböző okokból (főleg persze sérülés miatt) nem állt igazi ballábas játékos Simone Inzaghi vezetőedző rendelkezésére. Így a 3–5–2-es rendszerben a balhátvéd Yann Bisseck lett, a bal oldali középpályás pedig a máskor mindig a jobb oldalon játszó Matteo Darmian. Mindkét csapat két csatárral (Lautaro Martínez, Mehdi Taremi, illetve Kai Havertz, Leandro Trossard) játszott, ez is ritka manapság.

Brutálisan bekezdett a Kovács István játékvezetése mellett zajló mérkőzésen az Inter: Denzel Dumfries már a második percben telibe lőtte jobbal a lécet 12 méterről, a következő percben pedig Hakan Calhanoglunak volt kitűnő távoli lövése, a labda alig slisszant el a jobb kapufa mellett.

Már dörzsölhettük a tenyerünket, micsoda mérkőzésünk lesz – ám ezután a találkozó hosszú és mély álomba szenderült. Vagy abba ringatta nézőit. Több helyzetet már nem is láthattunk az első 45 percben, mindkét csapat szervezetten védekezett, de az is igaz, hogy nem fordítottak nagy energiát a támadásépítésre, sokkal inkább a másik kicsalogatására, vagyis sokat járatták hátul a labdát. Ezen a szinten a 82, illetve 84 százalékos passzpontosság is eléggé gyászos adat. Aztán az első félidő ráadásában egy tóba dobott kő hatásával ért fel, hogy váratlanul tizenegyeshez jutott az Inter, mivel Piotr Zielinski labdájába Mikel Merino kézzel ért bele a tizenhatoson belül, Kovács István pedig büntetőt ítélt, amelyet a VAR-ozás után Hakan Calhanoglu jobbal higgadtan küldött laposan a kapu közepébe, a balra elvetődő David Raya helyére.

Hakan Calhanoglu középre lőtte a tizenegyest (Fotó: Getty Images)

Merinónak ez a kezezés volt az utolsó tette a meccsen, mert Mikel Arteta, a londoniak menedzsere az ő helyére küldte be a szünet után Gabriel Jesust, hátha ő feltámasztja az Arsenal támadójátékát. De nem a brazilnak, hanem a német Kai Havertznak adódott óriási lehetősége az egyenlítésre az 59. percben, amikor a 2021-es BL-döntő hőse 18 méterről ballal ívelt volna a jobb felső sarokba – ha Yann Sommer a levegőben úszva ki nem tornázza a labdát.

Próbálkozott az Arsenal az egyenlítéssel, fokozta a tempót, és egy nagy helyzetet még ki tudott kialakítani, ám Havertz lövését blokkolta Bisseck. Ezt leszámítva az Inter védői jól lezárták a széleket és a passzsávokat, összességében az olaszok profin kézben tartották a mérkőzést. Győzött, és négy mérkőzés után továbbra sem kapott gólt az új BL-ben az olasz bajnok, így a szintén olasz Atalanta mellett a mezőny másik olyan csapata, amely még őrzi hálója érintetlenségét. 1–0

Kai Havertz lábában maradt az egyenlítés, a német a meccs végén vérző fejjel hagyta el a pályát (Fotó: Getty Images)