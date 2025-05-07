BL-elődöntő: PSG–Arsenal visszavágó

BAJNOKOK LIGÁJA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
PARIS SAINT-GERMAIN (francia)–ARSENAL (angol) 2–0 (1–0) – ÉLŐ
Párizs, Parc des Princes. Vezeti: Zwayer (német)
PSG: G. Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz – Barcola (O. Dembélé, 70.), Doué (L. Hernández, 74.), Kvarachelia. Vezetőedző: Luis Enrique
A kispadon: Szafonov, Tenas (kapusok), Beraldo, G. Ramos, Zaire-Emery, Li Kang In, Mayulu, Mbaye, Tape
ARSENAL: Raya – J. Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly (Calafiori, 68.) – Ödegaard, Partey – Rice – Saka, Merino, Martinelli (Trossard, 68.). Menedzser: Mikel Arteta
A kispadon: Setford, Neto (kapusok), Butler-Oyedeji, Henry-Francis, Jorginho, Nwaneri, Sterling, Tierney, B. White, Zincsenko
Gólszerző: Fabián Ruiz (27.), Hakimi (72.)
Az első mérkőzésen: 1–0
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