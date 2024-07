BL, selejtező: nyert a TNS, alighanem a walesiekkel játszik majd az FTC

A Bajnokok Ligája selejtezőjének második körében kapcsolódik be a Ferencváros a sorozat küzdelmeibe, és a magyar bajnok a The New Saints–Decsics párharc győztesével találkozik majd. Nos, a walesi csapat hazai pályán már az odavágó első félidejében háromgólos előnyre tett szert, amelyet meg is őrzött a szünet után, így a 3–0-s győzelmének köszönhetően alighanem a TNS vár majd az FTC-re – hacsak a montenegróiak nem mutatnak be hatalmas fordítást a visszavágón.

A többi mérkőzésen a litván Panevezys szintén három góllal verte meg otthon a finn HJK-t, a gibraltári Lincoln idegenben nyert minimális különbséggel a máltai Hamrun Spartans ellen a két piros lapot hozó találkozón, míg a koszovói Ballkani ugyancsak vendégként aratott egygólos győzelmet – az andorrai Santa Coloma otthonában az utolsó percekben talált be.

Késő este az ír Shamrock Rovers nem tudott előnyt kiharcolni a második összecsapásra, csak ikszelt az izlandi Vikingur Reykjavíkkal, ellenben a román FCSB idegenben ütötte ki a San Marinó-i Virtust, így a bukaresti csapat minimum fél lábbal már a következő körben van.

A mai párharcok visszavágóit jövő kedden rendezik.

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉSEK (k betűvel a kiemelteket jelöltük)

Panevezys (litván)–HJK (finn, k) 3–0 (Veliulis 17., Gorobsov 64. – 11-esből, Mbo 67.)

Kiállítva: Dieng (71., Panevezys)

Hamrun Spartans (máltai)–Lincoln Red Imps (gibraltári, k) 0–1 (Britto 37.)

Kiállítva: Elionay (10.), ill. K. Gómez (45.)

The New Saints (walesi, k)–Decsics (montenegrói) 3–0 (B. Young 4., 28., D. Davies 39.)

UE Santa Coloma (andorrai)–Ballkani (koszovói, k) 1–2 (El-Gazui 22., ill. Emerllahu 42. – 11-esből, Karrica 90.)

Vikingur Reykjavík (izlandi)–Shamrock Rovers (ír, k) 0–0

Kiállítva: Nugent (81., Shamrock Rovers)

Virtus (San Marinó-i)–FCSB (román, k) 1–7 (Battistini 86., ill. Olaru 6., 11., 37. – az első 11-esből, Popa 22., 27., Miculescu 70., 73.)